Fabián Canobbio, un dirigente que hace camino al andar

La pausa por la licencia en el fútbol uruguayo no es significado de vacaciones para los dirigentes, quienes por estos días trabajan en varios frentes, como la logística para la pretemporada de sus equipos, la renovación de contratos y las altas y bajas, entre otros aspectos.

Entre los directivos que busca lo mejor para su club en el comienzo del próximo año está Fabián Canobbio, el presidente de Progreso, quien fue elegido como el mejor dirigente del Campeonato Uruguayo 2019 en la encuesta Fútbol x 100 de El Observador.

Tras una mañana de recorrida por el Paladino, el titular de “los gauchos del Pantanoso” habló con Referí sobre la distinción recibida y sobre cómo es la vida de un dirigente sub 40, de 39 años de edad.

“Estamos enfocados en el tema de la organización de la pretemporada, viendo el viaje por la Copa y la renovación de jugadores y los que se han ido incorporando”, contó al ser consultado como son estos días de fin de año y fiestas.

“A nosotros nos apura un poquito el tiempo por ser el primer equipo que juega en Copa y a raíz de que terminó el campeonato muy tarde no nos quedó mucho margen de maniobra para poder adelantar en nada. Terminó el campeonato y ya comenzamos a trabajar en la organización para 2020”, agregó el dirigente en referencia al debut en la Libertadores.

Progreso será el primer club uruguayo en debutar en la temporada 2020 de forma oficial cuando el próximo 22 de enero se enfrente a Barcelona de Ecuador por la primera fase del torneo continental, en el regreso del club de La Teja al certamen luego de 30 años.

Ese sin dudas fue uno de los grandes logros del club en el año, aunque también hubo otros.

Consultado por qué consideraba que había sido votado como el mejor dirigente, Canobbio respondió que es una distinción de todos. “Supongo que será por la labor general que se ha hecho no solo en este año, sino que en los últimos años de club. Sobre todo se ha demostrado que tenemos un club bastante ordenado, bien administrado, y que con ese tipo de trabajo hemos conseguido buenos resultados deportivos también, y en otros sectores del club como en juveniles, que comenzamos hace tres años, hemos ido de menos a más, y este año conseguimos el ascenso a Primera división”.

Diego Battiste

“Es un poco de todo eso. El premio parece personal pero yo lo tomo como algo más institucional, porque creo que se toma en cuenta lo que es la labor de todo el club en general”, destacó.

Una de las apuestas de Progreso en este 2019 fue llevar a los grandes al Paladino, una movida que requirió la instalación de tribunas y que fue adoptada luego de que se le negará ser local en Mercedes. Al respecto, Canobbio dijo que evaluaban esa iniciativa como “algo muy positivo”.

“Siempre para un club en desarrollo poder llevar a los grandes a nuestro campo es algo positivo. Y más con todas las circunstancias que se dieron, de querer ir a jugar a Mercedes y un poco la negativa de la Mesa (Ejecutiva de AUF). Eso nos llevó a mirar de manera más seria y contundente poder llevarlos a nuestro campo y después de mucho trabajo, de que la gente se involucrara de manera impresionante, con tiempo casi récord pudimos dejar el Paladino en condiciones y poder jugar esos dos partidos en casa”, dijo el presidente del club quien fue uno de los que se puso manos a la obra para que todo estuviera en regla para disputar los encuentros de local.

De jugador a dirigente

Como jugador, Canobbio vistió las camisetas de Progreso y Peñarol, luego comenzó su periplo europeo por Valencia, Celta y Valladolid de España, AE Larissa de Grecia, y retornó a Uruguay para cerrar su carrera en Fénix, Progreso y Danubio. Además, jugó partidos para la selección. En 2013 colgó los botines y años después comenzó su carrera como dirigente.

“Lo mío fue repentino”, dijo sobre su decisión de pasar a los escritorios. “Surgió de un momento para otro y el camino lo estoy haciendo un poco al andar. Más allá de las experiencias personales, las relaciones que he tenido con presidentes o directivos en mi carrera, después no tenía ningún tipo de formación como dirigente”.

Ser entrenador, como a muchos futbolistas, no le interesó. “Siempre me llamó más la atención la parte administrativa del fútbol”, expresó. “Me daba la sensación de que si hacía el curso de técnico o me dedicaba a eso iba a ser más de lo mismo en lo que respecta al día a día, entrenamientos, concentraciones y, por ahí, viajes. Como que no iba a haber un gran cambio de ser futbolista a entrenador y me do más curiosidad siempre poder hacer algo más a nivel de directivo o lo que es la administración general del fútbol”.

Para el año próximo, el objetivo del presidente de Progreso es que el club siga en zona de copas. “Vamos a tratar de encontrar un equilibrio como el año pasado que tuvimos una buena campaña, este año la mejoramos. La del año pasado fue buena y ésta muy buena. La idea es encontrar un equilibrio que nos permitiría jugar alguna copa internacional que para nosotros está buenísimo”.

Además, quiere una “mejora total” en el Paladino para volver a ser local ante los grandes.

La vida como dirigente le permite a Canobbio disfrutar de su familia más que cuando era jugador, si bien hay días, como los de esta época del año, que el club le demanda más carga horaria.

“Tiempo para la familia uno siempre tiene, en días o fechas puntuales son un poco menor, pero en eso están acostumbrados, porque más o menos es parecido a lo que uno hacía como futbolista, lo único que antes era peor porque uno estaba mucho más tiempo con concentraciones o viajes, y ahora son fechas puntuales”, contó el directivo cuyo círculo más íntimo está formado por su señora y sus cuatro hijos, dos niños, el mayor de ellos de 12 años que juega al fútbol, y dos niñas.

Canobbio, que no tuvo problemas para ponerse a arreglar los tejidos del Paladino, disfruta su momento como presidente de su amado Progreso y va por más.

¿El futuro de un dirigente? Llegando a los 40 y con una carrera de dirigente que tiene sus primeros años, ¿cómo es el futuro de Canobbio? ¿Piensa, en el futuro, en trabajar en otro club, otro proyecto o en la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ejemplo? “De momento no lo sabría decir”, respondió. “Sinceramente, empecé en Progreso porque es el club en el que me formé, mi casa, y estoy muy contenido ahí. Entonces sabía que iba a poder desenvolverme con total libertad y normalidad. Y es el comienzo”. “Después no podría decir que no, porque no sé qué puede presentarse a futuro, o si puede ser tentador, o un proyecto, o relacionado a otro club”, agregó. “De momento soy el presidente de Progreso y trato de disfrutarlo y de ir aprendiendo en lo que voy haciendo día a día. Eso es un poco la mentalidad que te enseñan como futbolista, tratar de centrarte puntalmente en lo que haces, tratar de hacerlo de de la mejor manera donde me toca estar hoy, y llegado el momento, que es mucho más raro para un directivo que para un jugador, lo pensaría y vería si va acorde con lo que me gusta o no”.

Los primeros refuerzos Progreso, que renovó al DT Leonel Rocco, comenzó a reforzarse y anunció las contrataciones del delantero Santiago Gáspari, el volante Joaquín Gottesman y el zaguero Federico Platero. “Buscamos futbolistas con el perfil de los últimos años: jugadores que buscan oportunidades, que quieren resurgir, con muchas ganas y compromiso. Hasta ahora lo hemos hecho así y nos ha ido de buena manera”, dijo Fabián Canobbio.