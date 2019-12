Valverde: "Quiero estar toda mi carrera en Real Madrid"

El volante de Real Madrid y de la selección uruguaya, Federico Valverde, brindó una entrevista al diario ABC de España este domingo en el cual expresa su amor por el club al que defiende y cuenta cómo es la relación con sus compañeros, con el técnico Zinedine Zidane y el orgullo de ser uruguayo.

"No tengo nervios a la hora de entrar a la cancha. Es emoción, una emoción indescriptible. Pero no ya por el hecho de jugar como titular o no. El hecho de sentirse útil para el mejor equipo del mundo es muy especial para mí y convierte mi vida en todo un paraíso", expresó el volante.

Consultado acerca de si ser uruguayo imprime caracter, respondió: "Supongo que sí. Me siento muy orgulloso de mis raíces. Somos un país, Uruguay, que es pequeño en dimensiones pero muy grande en carácter".

AFP

Acerca de que a veces se habla o se escribe que a Real Madrid le falta hambre cuando no gana o la recuperó cuando vence, Valverde sostuvo que "esa lectura me parece muy simple, muy básica. Se dice desde fuera y, los que lo dicen, creen tener en la mano la radiografía y los análisis verdaderos de Real Madrid. Y no es cierto, en absoluto. Que eso le llegue a la gente es faltar a la verdad. No conozco a un solo jugador de Real Madrid que no tenga hambre en cada partido, en cada entrenamiento. Quien dice eso no conoce lo que es Real Madrid".

También derribó el mito de que el club merengue pone más empeño en ganar la Liga de Campeones que en la Liga Española.

"Eso es otro mito que va ligado a Real Madrid. Y puedo asegurarle que a nosotros nos apasiona ganar todos los títulos. Esta Liga es la mejor del mundo y queremos ganar la mejor Liga del mundo. La Champions es especial para el madridismo, sin duda, pero a nosotros nos 'pone' a cien ganar la Liga. Lo que le digo es que tengo muy claro que no creer en este Real Madrid es no saber nada de fútbol", expresó el volante uruguayo.

AFP

Y añadió acerca de la gran competencia que hay con otros futbolistas del plantel para poder ser titular o si viene algún gran futbolista desde otro club grande a sumarse al grupo: "Yo sé bien dónde estoy. Estoy en el mejor club del mundo, y no es una frase hecha, es la pura realidad, porque esa competencia constante que sientes cada día lo demuestra. Conozco muy bien la exigencia de esta entidad. Me encanta la competencia. Entrenar y jugar al lado de Casemiro, de Toni (Kroos), de Luka (Modric), de tantos futbolistas top, es lo mejor que me puede pasar. Y no gano yo, gana sobre todo Real Madrid".

"¡Es que esa es la vida del Real Madrid desde siempre! Es algo que ya lo sabes desde el primer día que llegas al equipo. A esta entidad siempre han venido los mejores jugadores y cuentas con ello. El club sabe bien qué es lo que se necesita para reforzar la plantilla. Todo lo que llegue será para hacer este equipo más grande, más competitivo", dijo Valverde.

—¿Me llamaría usted loco si le dijera que le veo dentro de algunos años como capitán del Real Madrid, portando ese brazalete que hoy lleva Sergio Ramos?, le preguntó el periodista.

—Pues claro que le llamo a usted loco. Por supuesto.

AFP

—¿De verdad no se ve como capitán del Real Madrid en un futuro? El madridismo le observa como un baluarte para más de una década, insistió el entrevistador.

—Yo me veo entrenando casi ya mismo, este lunes, de nuevo con mis compañeros. Me veo intentando ganarme un puesto y ser útil al míster. No me veo nada más que como un luchador. Los sueños no entran ahora en ningún hueco. El único sueño era estar en este equipo y ya lo he conseguido.

—Pero no me diga que no le gustaría quedarse en Real Madrid muchos años...

—¿Muchos años? Yo quiero estar toda mi carrera aquí, en esta casa. Yo amo a Real Madrid.