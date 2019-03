Facebook e Instagram están fallando en todo el mundo

El voraz fluir de la vida virtual se vio alterado este miércoles al mediodía (hora local) cuando Facebook e Instagram –las redes sociales que comandan el reinado– comenzaron a tener fallas en todo el mundo.

DownDetector y Outage Report –sitios web que informan cuándo las redes o plataformas digitales no funcionan– registraron un pico de quejas desde las 13 horas, aproximadamente, porque las páginas no se actualizan y no se puede publicar contenido.

Los problemas se ven tanto en las plataformas web como en las aplicaciones de Facebook e Instagram.

Facebook recibió un pico de 11.127 quejas en DownDetector en la última hora, Instagram tuvo unos 13.805 reportes en el mismo sitio.

“Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Vuelve a entrar a tu cuenta dentro de unos minutos”, fue el mensaje que apareció mientras varios usuarios intentaban acceder al gigante fundado por Mark Zuckerberg. Mientras tanto los que pudieron entrar tuvieron problemas con la carga del timeline principal, los tiempos de carga y la inaccesibilidad para publicar contenidos.

En tanto Instagram –plataforma que es propiedad de Facebook– presenta dificultades en la conexión de la aplicación, en la suba de imágenes, los mensajes y también los likes.

Según informaron distintos medios internacionales, los problemas de Facebook e Instagram se exapandieron por los distintos continentes.

Mientras el caos se apodera de estas dos redes, Twitter sigue intacto.