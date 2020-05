Fer Vázquez: "Ojalá algún día otros músicos uruguayos se puedan inspirar en lo que hice"

Cuando Fer Vázquez habla de Rombai usa el plural, aunque hoy sea él la cara visible del grupo y su única voz. En el transcurso del 2019 las dos cantantes que acompañaban a Vázquez, la colombiana Valeria Emiliani y la boliviana Megumy Bowles dejaron el grupo, y el uruguayo decidió reconvertirlo en su proyecto solista, aunque aclara que es "un equipo". Por eso el plural.

Pero en esta nueva versión, que lleva publicadas algunas canciones (la más reciente es Te va doler, lanzada este mes), Vázquez es Rombai. Aunque apenas pasaron unos años, es una versión bastante distinta de aquella que surgió en 2014, tuvo un vertiginoso ascenso en popularidad, se convirtió en el mascarón de proa del fenómeno de la "cumbia pop" y dominó los oídos del Río de la Plata durante un par de años.

Vázquez es el único engranaje que se mantuvo a lo largo de todo el recorrido de la banda, y hoy habla desde la experiencia y la tranquilidad. Rombai fue su escuela en el mundo de la música, y el vehículo que le permitió llevar sus canciones a un público continental. Después de algo más de un año radicado en Miami trabajando junto a productores y compositores, Vázquez está desde hace un tiempo de vuelta en Uruguay, ante el freno a las giras que desarrollaba en la región a causa del coronavirus. Está en su casa, pasando tiempo con su familia como hace tiempo no lo hacía, y componiendo las novedades de Rombai, que se traducirán en un disco en los próximos meses. "Hay muchas cosas positivas a pesar de la situación difícil", dice en diálogo con El Observador.

¿Cómo es tu forma de componer? ¿Sos de sentarte todos los días a trabajar o más de hacerlo sobre las ideas cuando aparecen?

Me siento todos los días a trabajar, obvio que hay días que siento que estoy nublado, no me sale ninguna idea buena y es un día en vano, pero voy trabajando mis ideas y después voy viendo y eligiendo lo que gusta y lo que no, y las buenas ideas las voy desarrollando lo más posible. Y en eso estamos, creo que con todas las canciones que hice en la cuarentena podría sacar un álbum entero, de hecho estamos viendo cuándo lanzamos el disco. Me parece importante sacar música en este momento, porque es la única manera de acercarnos a la gente y seguir conectados, al no poder hacer shows en vivo.

¿Cuántas canciones hay ya preparadas?

Tenemos varias, algunas ya estaban prontas desde antes, otras las hicimos en la cuarentena, y las juntaremos para ver cuáles van en el disco, que es lo que me tiene feliz y ansioso. Ahora hace unos días lanzamos Te va doler, que viene súper bien. Ya la teníamos grabada desde hace tiempo, la hicimos en Miami con unos productores colombianos, venezolanos y uruguayos, y el videoclip lo terminamos grabando en casa, porque no había otra opción, nos pusimos creativos y lo grabamos con mi familia y con mi perro, fue muy divertido. Y pudimos agregar un mensaje de concientización, más allá de la canción, el de adoptar mascotas y no comprar. A mi perro lo adoptamos hace un año, esa siempre fue la política en casa, y nos sumamos a esta idea que nos gustó muchísimo.

¿Lo harías de nuevo con otros temas que te preocupen y te interesen?

Si, porque aunque no tengan una conexión con la letra de la canción o lo que es el video, y con el mensaje, no me importa, porque es algo que va más allá de la música, me interesa aprovechar esa difusión que nos da la música, y la llegada que tenemos con la gente, para intentar dar un buen mensaje. Esta es la primera vez, pero me gustaría hacerlo en próximos videos.

¿Qué es Rombai hoy, después de tantos cambios y versiones?

Siento que Rombai tuvo muchas etapas, y a lo largo de ellas fui creciendo como artista, me fui sintiendo cada vez más seguro y definiendo un estilo propio, más auténtico. Fui aprendiendo también a pararme frente a las cámaras, frente al público, y me sentí más seguro conmigo mismo. Todos los Rombai me ayudaron en algo, y me hicieron crecer. Y hoy me siento en un Rombai en el que estoy yo solo como imagen, como cantante, pero porque recién ahora me siento seguro como para que sea así. Porque de haber sido diferente a mi se me habría ocurrido ser solista cuando arranqué, y por algo las cosas se dan de determinada manera, por algo arranqué con grupos y duetos, porque quizás no me sentía seguro o preparado, y ahora estoy tranquilo. Para mi es un desafío estar solo, y es un Rombai que no sé como describirlo, pero ese fue mi proceso.

¿Dirías que vos sos Rombai?

Para quienes no me conocen y empiecen a escuchar mi música de ahora en más puede tomarse como un nombre artístico, pero no soy yo solo, es un equipo de trabajo grande (y cada vez más grande), con personas de diferentes partes, con diferentes roles, entonces por más que yo sea la imagen y el que representa al equipo, y sea el cantante, somos muchos. Los que ya me conocen no me van a ver como Rombai, me van a ver como Fer. Quizás en otros lugares sí, porque también estamos haciendo un desarrollo en países como México, Colombia y España, haciendo fuerza para que nuestra música siga creciendo, para que la música uruguaya se siga escuchando en otras partes del mundo. Y tengo mucha fe en que eso va a ser así porque acá hay muchísimo talento. Hay bandas que ya lo hicieron, que abrieron esa puerta, como No Te Va Gustar, El Cuarteto de Nos o La Vela Puerca, no en mi género pero en definitiva la música es música. Me parece que inspiran al resto de los artistas a apuntar a eso, así como un futbolista se puede inspirar en Suárez o Cavani, o en tantos otros, no hay que ponerse límites y apuntar a seguir creciendo, sabiendo que los uruguayos podemos hacer buena música y que sea internacional también. No somos tantos y no es fácil " viralizarse", por decirlo de alguna forma, a nivel musical todavía estamos en una fase de desarrollo, pero se puede.

¿No te planteaste empezar a presentarte bajo tu nombre propio cuando se definió que seguías como solista?

Teníamos esa duda al principio, pero pasa que le dimos tanto amor a la marca Rombai, que era como en cierto punto tirar a la basura estos años de difusión y de amor al proyecto, entonces sentimos que no valía la pena y decidimos quedarnos con Rombai, porque los que ya nos conocen saben que me quedé solo yo, y los que no que lo usen como si fuera mi nombre, que no me molesta, lo que quiero es seguir haciendo crecer este equipo, que la verdad la luchamos un montón.

En todas las presentaciones y descripciones de la banda sigue estando la presencia de la etiqueta "cumbia". Por más que hoy ese sonido esté mezclado con otros en la música de Rombai, ¿hubo un interés de mantener esa bandera?

Si, y de intentar ser auténticos. Porque es verdad que las tendencias van cambiando, que la cumbia tuvo su momento de auge y ahora hay otros géneros que son "trending topic", como el reguetón, lo urbano o el trap, pero a pesar de eso intento no irme hacia ese lado 100% porque no es lo que empecé haciendo. Tampoco me quiero encasillar en la cumbia 100%, pero sí estar en un estilo, y que cada vez que haga algo no intentar copiar, sino evolucionar lo que yo hago. Va por ese lado. Y además siento que la cumbia tiene mucho por hacer, en lugares donde no estaba tan metida, y donde lo que hicimos no fue lo mismo que aquí. Y si nosotros evolucionamos nuestro género podamos pegar ahí con lo nuestro, no tener que copiar.

¿Al empezar a apuntar a un público más internacional te sugirieron en algún momento cambiar palabras o usar un vocabulario más neutro?

No, al principio pensaba que sí. Que en lugar de "yo", tenía que decir "io", o no usar palabras uruguayas sino algunas más internacionales, pero todo va cambiando, fui creciendo como artista y me paré a plantearme: "Si me gusta escuchar a un artista español cantando con su acento, o a un puertorriqueño con el suyo, yo tengo que cantar como soy, y decir las palabras como las digo". Y que ese sea mi diferencial, en definitiva la música te gusta por como vibra, por la melodía y si te identifica la letra, pero va más allá de una palabra o de un acento. Pero mi primer pensamiento fue el de adaptarme a lo internacional, pero hoy busco ser lo más auténtico posible, porque la gente también lo ve y te cree mucho más si sos vos mismo, no tenés que inventar nada.

¿Llama la atención que haya un uruguayo en esta rama de la música, donde la norma son artistas de otros lugares?

Llama la atención porque no había uruguayos en la industria pop, por decirle de alguna manera. Pero hoy se globalizó todo. Internet mueve todo, la música se hace viral, y los artistas no solo salen de Puerto Rico, México, Colombia y Estados Unidos como pasaba antes, también hay muchos argentinos, hay chilenos, peruanos, uruguayos, españoles. Hay artistas nuevos de todos lados. Pero sí llama la atención por ser un país chiquito, que incluso a veces tengo que explicar y hasta mostrar en el mapa, pero es porque nunca estuvimos en la industria musical, al menos en este lado. En el rock sí.

¿Te gustaría que en algunos años otros artistas locales te tomen como un ejemplo de alguien que buscó llegar a un público internacional en tu género?

Ojalá pueda tener ese rol algún día, y que otros uruguayos se puedan inspirar en lo que yo hice. Arranqué haciendo música solo en mi casa a los 16, ahora tengo 26 y fue un camino con muchas piedras, muchos obstáculos, mucha gente me preguntó por qué no abandonaba, tiraba la toalla o me pasaba a algo más fácil. Y aunque se haya hecho difícil me gustaría que me tomen como alguien perseverante, que le sigue metiendo a pesar de los obstáculos. Es una industria bien difícil, hay mucha maldad también, no solamente triunfa el talento sino que también hay más cosas y hay que saberse revolver en ese ámbito, de eso también he aprendido. Me he dado contra la pared. Entonces si, me encantaría inspirar a otros, porque talento hay y van a venir otros, y no hay que abandonarlo aunque no tengamos todo tan a la mano como un colombiano o un mexicano. Eso es verdad, no hay una industria musical tan desarrollada, pero podemos, luchando y dándole para adelante. Lo de la garra no es solo algo del fútbol.

¿El aprendizaje de cómo moverse en la industria es pura experiencia?

Es pura experiencia, cuando arranqué tenía toda una ilusión de poder crecer en la música, dedicarme a esto, que iba mucho más allá de la economía. Lo elegí porque me gusta crear, amo que una canción me haga sentir, eso le pasa a la mayoría de los músicos. Entonces, muchas veces están esas otras personas del lado industrial, que se aprovechan de los chiquitos con talento y los hacen caer en contratos bien difíciles, que te perjudican y te llevan para atrás, pero son etapas que le pasan a muchos artistas, por eso también me he mimado mucho en ese sentido, en saber que no fui el único al que le pasaron esas cosas feas, que le pasó a la mayoría de los artistas y que así también se aprende.

¿Te plantearías componer para otros artistas y tener un rol de productor?

Estoy componiendo para Rombai, pero no me cierro a la idea de mostrarle las canciones a otros artistas. Hay algunos colombianos, brasileños y estadounidenses que quieren que les componga algo, y ahora con el encierro en casa tengo tiempo para poder pensar en otros y que les serviría a ellos.