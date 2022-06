FIFA condenó a Olimpia a pagarle más de US$ 2.300.000 a Diego Polenta

La Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA dictó este lunes su fallo por los reclamos presentados contra Olimpia de Paraguay por los futbolistas Diego Polenta y Emmanuel Adebayor. El ente le dio la razón a los reclamantes y obligó al club guaraní a pagar cuantiosas sumas.

Según informaron medios paraguayos, Olimpia deberá pagarle a Adebayor US$ 510 mil por concepto de salarios impagos.

El nacido en Togo llegó en 2020 Olimpia donde disputó cuatro partidos, dos por el torneo local y dos por Copa Libertadores. Estuvo apenas 216 minutos en cancha.

Según la documentación del caso que divulgó FIFA, el delantero con pasado en Mónaco, Arsenal, Manchester City, Tottenham y Real Madrid, entre otros, firmó contrato por una temporada por US$ 2.000.000 de dólares de los que cobró un primer pago de US$ 200 mil y luego tenía fijado un salario de US$ 180.000 dólares todos los meses desde marzo a diciembre del 2020.

Al jugador le quedaron pendientes US$ 510 mil que con los intereses devengados elevan aún más el monto.

El otro que reclamó y al que la justicia deportiva le dio la razón fue a Polenta, quien tras cerrar su ciclo en Olimpia volvió a Nacional y que actualmente milita en Unión de Santa Fe.

La presentación en Olimpia, firmó por cuatro años

Polenta firmó en 2020 un contrato por cuatro años por un total de US$ 3.000.000. En ese 2020 cobró un sueldo mensual de US$ 50 mil. En los siguientes años, el monto salarial se incrementaba a más de US$ 65 mil.

Jugó 25 partidos en dos años e hizo un gol. A mediados de 2021 se desvinculó del rey de copas paraguayo y retornó a Nacional donde no fue el mismo de su primer pasaje por el club (2014-2018).

Leonardo Carreño

Polenta el día de su retorno a Nacional, en 2021

Según el reclamo que presentó ante la FIFA, el club le quedó debiendo más de US$ 133.332 mil en concepto de salarios.

Pero además de imponerle el pago de esa suma, con intereses, FIFA condenó a Olimpia a resarcir al jugador por la rescisión contractual injustificada con una cuantiosa suma de US$ 2.186.106.

De esta forma, Polenta embolsará en los próximos días, como probó que le correspondía, una jugosa suma de US$ 2.319.438 más los intereses devengados.