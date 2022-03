Diego Polenta es furor en Argentina por su look campero; mirá por qué

El zaguero uruguayo de Unión de Santa Fe, Diego Polenta, fue noticia en Argentina por su gol anotado este fin de semana y también por su look gauchesco para ir a los partidos y andar por la vida.

El defensa llamó la atención de la prensa y compañeros porque siempre usa alpargatas, el tradicional calzado utilizado en esta región.

Así lo notaron en el programa Paso a Paso de TyC Sports y ese fue el motivo de las entrevistas que le hicieron tras los últimos partidos.

Antes y tras los encuentros, el ex Nacional se calza sus alpargatas. "Siempre alpargatas, el estilo más campero. Me gusta el campo, me gustan los caballos y es mi estilo. Así ando", comentó.

Hinchas de Unión, equipo de Gustavo Munúa que está primero en el torneo argentino, al ver su gusto por este calzado, le regalaron algunos pares y el jugador organizó un sorteo si llegaba a los 100.000 seguidores en Instagram.

TyC Sports / Instagram

Diego Polenta y sus alpargatas en Unión de Santa Fe

Además, desde el histórico programa de TyC hablaron con algunos compañeros del futbolista, entre ellos sus compatriotas Jonatan Alvez, quien comentó que el zaguero tiene 200 alpargatas, y Santiago Mele, para ver qué les parecía de ponerle “Alpargata” como apodo a Polenta, lo que al defensor no le gustó tanto.