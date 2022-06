El profe Ortega recordó el apodo de Luis Lacalle Pou como futbolista: "Artimito"

El preparador físico de Atlético de Madrid y que trabajó en el cuerpo técnico de la selección uruguaya durante las Eliminatorias, Óscar Ortega, reveló sensaciones de su reencuentro con el presidente de la República Luis Lacalle Pou y recordó cómo fue el mandatario en su época de futbolista.

Ortega y Lacalle Pou se volvieron a ver luego de 39 años el sábado cuando el presidente le entregó el Pabellón Nacional al capitán Diego Godín en la despedida de la selección uruguaya rumbo al Mundial de Qatar 2022 en un amistoso que se disputó contra Panamá en el Estadio Centenario.

Ortega y Lacalle Pou juntos con la bandera a Godín y Alonso

"Tuvimos un encuentro muy lindo y emocionante con el presidente, hacía 38, 39 años que no lo veía, fue un momento muy lindo", dijo Ortega este domingo en entrevista con Punto Penal que se emite por Canal 10.

"A Luis Lacalle Pou lo tuve como alumno en el British que es un colegio muy importante, con una gran disciplina deportiva pero referida al rugby. Yo lo tenía en la parte de formación corporal y todo el proceso educativo. Ahí él se inició en el rugby, pero después le vi condiciones futbolísticas. Yo también trabajaba en el Cricket yo lo llevé ahí porque eran clubes limítrofes y compartían predio. En el Cricket tenía toda una estructura de fútbol y me lo llevé a jugar al baby fútbol porque yo era el coordinador de todas las categorías de baby fútbol, juveniles y Liga Universitaria. Ahí comenzó el nexo con el presidente. Jugaba de 9, jugaba bastante bien y hacía goles, 'Artimito' le decíamos. De ahí su apodo, 'Luis Artillero Artime'. Él no lo dijo, lo aguantó, estuvo bien. Ya ves la tendencia por dónde iba. Era 9, no corría, ponía la calidad, los demás corrían y él la metía", agregó.

Artime fue un deslumbrante centrodelantero argentino que jugó en Nacional entre 1969 y 1974 anotando 152 en 184 partidos con los tricolores.

"Estoy en Argentina, vine a la fiesta de un cumpleaños de 15 de un gran amigo, que tenía un compromiso ineludible desde hace mucho tiempo. Aprovechando que el viernes hicimos esa charla congreso tan linda y tan exitosa, al otro día tenía que venir para acá, pero no podía faltar a la fiesta de la más linda y la más hermosa que es la celeste, que me llena de emoción. Agradezco la posibilidad de haber participado en una pequeña parte de este proceso y para mí era fundamental estar ahí con ellos, saludarlos. En la semana estuve de visita en el Complejo, en un entrenamiento. Hemos ido a cenar con el cuerpo técnico que nos une una gran amistad. Lo de ayer fue una peripecia, pero estuvimos. Llegamos muy temprano, tratamos de acompañar a los muchachos desde que llegaron al vestuario. Y luego estar con ellos en el campo cuando nos hacen entrega de ese pabellón tan bonito, fue un momento muy emocionante. Vi toda la primera parte, en el descanso compartí en el palco con las autoridades, vi un ratito del segundo tiempo y tuve que salir rápido para tomar el vuelo, que casi lo pierdo", confesó.

Sebastián Bauzá, Ignacio Alonso, Gerardo Lorente y Luis Lacalle Pou

"Noto una simbiosis, un contacto muy directo de la gente con el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico, lo noto en el día a día cuando estoy en Montevideo, que hacía tiempo no estaba tantos días y qué linda que es, qué hermosa que está. No hay adjetivos para calificarla. Noto ese contacto cariñoso, cuando salís a correr por la rambla la gente te apoya, ir a caminar, ir a un restorán, noto un apoyo tremendo. La gente está muy entusiasmada y motivada, los jugadores también porque notan que tienen un gran potencial. El cuerpo técnico ha logrado en poco tiempo algo muy importante: credibilidad. Creo que algo importante que hicieron fue respetar y tomar lo mejor del excelente y brillante proceso previo de selección, que como dice la metodología integrada de la que hablamos nosotros, no hay que descartar nada, al contrario, integrar todo. Por eso se han dado estos resultados", dijo el profe.

"Lo comenté al llegar a Europa, la salud y el potencial de Uruguay. Tiene juventud, gente de mediana carrera y gente de dilatada carrera que no quiere decir mayores, porque el futbolista no es mayor, es lo que se quiera proponer. Por eso no destaco a ninguno. Te puedo decir porque me gusta la velocidad que Darwin Núñez tiene una potencia notable, que Mathías Olivera tiene todo. Veo muchísimos futbolistas con un poderío tremendo, a otros los conozco. Digo por citar nombres. A Suárez lo tenía de rival y lo tengo ahora. Araujo que es un atleta, o en realidad una estructura apasionante desde el punto de vista físico. Y la calidad que tienen los del 5 para adelante ni que hablar", expresó.

Suárez y Ortega hicieron un vínculo muy estrecho

"Suárez, a la altura de mi carrera, fue un crecimiento individual para mí. Los grandes te hacen más grande. Luis es emoción, es pasión, es muy íntegro, muy entero. Su familia, el fútbol, es todo muy compacto, es muy estable y todo tiene su que ver. Es uno de los distintos. Es el tercer goleador de la historia del Barcelona. Una vez nos ganó una Liga y sabíamos que el determinante era él. Eso en lo futbolístico, pero es una excelente persona y la conjunción forman una globalidad que es de gran nivel. Tuve una relación muy buena con él, pero lo que me acercó más fue su grado de profesionalidad y eso es lo que te hace crecer", concluyó.