Final picante en Nacional vs DIM, lo que no se vio por TV: ¿qué pasó para que hubiera insultos y corridas?

El partido entre Nacional vs Independiente Medellín este miércoles en el Gran Parque Central por la Copa Libertadores tuvo corridas tras un final caliente marcado por una decisión del VAR en la jugada que terminó sellando la victoria para los albos por 2-1.

Tras la finalización del encuentro por parte del juez argentino Darío Herrera, hubo festejos en el sector de Nacional y reacciones de jugadores colombianos, lo que se pudo ver en parte por TV ya que la señal de ESPN fue cortada rápidamente para dar pasó al siguiente partido de la programación.

¿Qué pasó en el final de Nacional vs DIM?

El partido estuvo caliente en toda la noche y con el correr de los minutos la tensión fue en aumento.

En el final del encuentro, desde el minuto 85, en la zona de los bancos de suplentes y entre esos dos sectores había, además de los cuerpos técnicos, jugadores y veedores, varios funcionarios de cada club que tienen que ir al campo de juego por el protocolo de Conmebol, para tareas de seguridad y prensa, entre otras.

Leonardo Carreño

Fue un partido caliente en el Parque

Eso generó un bullicio y movimiento más de lo habitual en ese sector.

Luego, cuando Nacional hizo el segundo gol, en el minuto 96 por intermedio de Fabián Noguera, la demora de la resolución del VAR llevó a que hubiera cruces entre ambos sectores, mientras en la cancha los jugadores de DIM reclamaban una mano de Bruno Damiani, además de estar molestos por el tiempo que había adicionado el argentino.

Los tricolores celebraron su gol en primera instancia y luego tuvieron que esperar un chequeo que pareció interminable.

Leonardo Carreño

Gutiérrez y Picún

Tras la ratificación del gol por el VAR, más festejos.

En el minuto 102, Herrera marcó el final del juego y hubo más gritos de los albos.

Y, como suele ocurrir, los festejos exaltados fueron considerados como una provocación por algunos futbolistas visitantes. Desde los tricolores indicaron que fueron festejos normales, sin buscar a los rivales.

Jugadores del DIM intentaron correr a alguien con equipo deportivo de Nacional, pero varios futbolistas tricolores los frenaron, mientras quien buscaba se iba por un rincón de la cancha.

El técnico albo Álvaro Gutiérrez también trató de apaciguar el ambiente, como se pudo ver por TV.

"Cerrá la boca"

El más exaltado fue el argentino Lorenzo Pons, quien había marcado el gol del empate cafetero.

"Cerrá la boca. Con los jugadores no te metas", se escuchó por la TV decirle a Mario Picún, el asistente de Gutiérrez, que también intentó controlar.

El delantero argentino fue retirado del lugar por un par de compañeros. Luego, largó la bronca en zona mixta y acusó a alguien de Nacional de provocarlo e insultarlo. "Cuando pedíamos que miren el VAR, había una persona en el banco de suplentes de ellos, que me dijeron que era el segundo preparador físico, insultando, diciendo que éramos unos cagones, que veníamos a pasear. Uno me insultó a la mamá y que me esperaba en el túnel para pelearme. Cuando terminó el partido lo fui a buscar pero en ningún momento lo vi", dijo.

Foto: Leonardo Carreño.

El festejo de Nacional

El argentino también cuestionó la labor de los árbitros. “Después se queja la gente cuando uno habla mal de la Conmebol, pero el partido pasado con Inter nos pasó y hoy nos volvieron a robar otra vez sobre la hora. Pasó de vuelta. Si quieren que no juguemos que sean claros, nosotros no venimos a pasear acá, venimos a jugar, a ganar".

Además, consideró que los jueces estaban comprados, como le preguntaron. "Para mí sí", dijo. "Lo tenés que ver, para mí es claro. Recién estábamos ahí y había mucha gente de Nacional alrededor de los árbitros, gente de Nacional al lado del VAR y de nosotros no había nadie; pero como te digo, después se quejan cuando uno habla mal de la Conmebol".

Tras el partido y los incidentes, Nacional y DIM tendrán que esperar a lo que redacte el veedor de la Conmebol, que suele tener mano dura para aplicar multas y castigos ante estos hechos.