La estrategia de Gremio, con la colaboración de Luis Suárez, para que los jugadores no se cansen

Gremio viajará en vuelo chárter a Belo Horizonte, donde el sábado a la hora 21 enfrenta a Cruzeiro por el Campeonato Brasileño. El club de Porto Alegre puso en práctica un plan que ya utilizó la semana pasada en el viaje a Natal para jugar contra ABC por la Copa de Brasil.

Los socios ayudan con los costos y el vuelo a Natal lo pagó una empresa cuyo dueño es socio de Gremio.

A cambio, el club hará publicidad en sus redes sociales con la marca informó Globoesporte, de la que participarán los futbolistas, incluido el delantero Luis Suárez, para darles visibilidad.

El delantero uruguayo tiene casi 47 millones de seguidores en Instagram y 18 millones en Twitter.

Luis Suárez

Gremio pretende viajar en vuelos privados para enfrentar a Cuiabá, Fortaleza y Bahía, todos por el Brasileirao. También, si el calendario es viable, a los encuentros decisivos de la Copa do Brasil.

La medida está relacionada con las constantes quejas del técnico Renato Portaluppi por los continuos viajes y el cansancio que genera en los futbolistas.

La semana pasada, por ejemplo, Gremio jugó el jueves de visitante contra el ABC por la Copa do Brasil y se enfrentó el domingo al Santos por el Brasileirão de local.