Luciano Pons tras la derrota ante Nacional: "Nos volvieron a robar otra vez sobre la hora"

El centrodelantero de Independiente Medellín Luciano Pons realizó unas duras declaraciones contra Conmebol y el arbitraje que tuvo el partido donde su equipo perdió 2-1 ante Nacional en el Gran Parque Central por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores.

"Sobre el final vimos todos lo que pasó y se terminó escapando un punto que para nosotros era muy valioso", dijo el argentino en zona mixta del Gran Parque Central.

Los jugadores del DIM protestaron una mano de Bruno Damiani en ocasión del segundo gol, obra del argentino Fabián Noguera, en tiempo de adición: "Es mano clara, estoy al lado de Lucho, el golero, si la pelota no le pega en la mano le queda al arquero nuestro. Tenemos fotos, vimos el video, es claramente mano, algo que no entendemos. Después se queja la gente cuando uno habla mal de la Conmebol, pero el partido pasado con Inter nos pasó y hoy nos volvieron a robar otra vez sobre la hora. Pasó de vuelta. Si quieren que no juguemos que sean claros, nosotros no venimos a pasear acá, venimos a jugar, a ganar".

Pons también acusó a un integrante del cuerpo técnico de Nacional de provocarlo e insultarlo.

"Cuando pedíamos que miren el VAR, había una persona en el banco de suplentes de ellos, que me dijeron que era el segundo preparador físico, insultando, diciendo que éramos unos cagones, que veníamos a pasear. Uno me insultó a la mamá y que me esperaba en el túnel para pelearme. Cuando terminó el partido lo fui a buscar pero en ningún momento lo vi", dijo.

Sobre el final, se generaron corridas e insultos entre los jugadores y Pons era el más desacatado de los visitantes.

Consultado por un periodista, Pons dijo que en su criterio los árbitros, encabezados por el argentino Darío Herrera, estaban "comprados".

"Hiciste gestos de que los árbitros estaban comprados, creés que los árbitros estaban realmente comprados?", le preguntaron. Pons respondió: "Para mí sí". Además agregó: "Lo tenés que ver, para mí es claro. Recién estábamos ahí y había mucha gente de Nacional alrededor de los árbitros, gente de Nacional al lado del VAR y de nosotros no había nadie; pero como te digo, después se quejan cuando uno habla mal de la Conmebol".