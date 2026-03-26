Inversores de Conexión Ganadera ampliaron denuncia por lavado contra Cabral, por tomar ganado en Don Coraje, y contra la hermana de Basso

Un grupo de inversores de Conexión Ganadera amplió la denuncia ante Fiscalía de Lavado contra Daniela Cabral como tomadora de ganado a través de Don Coraje, y denunciaron a la hermana de Gustavo Basso, Bettina Basso, por transferencias realizadas desde la empresa y desde el escritorio rural Gustavo Basso a cambio Varzy de Florida, que es de su propiedad.

La denuncia a la que accedió El Observador, que fue presentada por los abogados Santiago Alonso y Juan Pablo Decia afirma que como tomadora de ganado de Don Coraje, Cabral firmó 127 contratos por los que recibió más de US$ 6,7 millones.

Los abogados presentan la denuncia unos días después de que fue imputado con prisión el titular de Pasfer, Maximiliano Rodríguez (quien había firmado 69 por unos US$ 5 millones) por los delitos de apropiación indebida y falsificación de documento privado, por entender que se trata de una situación similar.

Imputaron con prisión a Maximiliano Rodríguez, titular de una empresa vinculada a Conexión Ganadera, por apropiación indebida y falsificación ideológica

Los denunciantes piden que se indague a Cabral por un presunto delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia, sin perjuicio de otros tipos penales. Afirman que habría participado por un lado en calidad de socia de la administradora (Conexión Ganadera) y del otro, "como tomadora durante un periodo superior a diez años asumiendo obligaciones por aproximadamente US$ 6,7 millones bajo una razón social inexistente que no gestionaba el ganado que surge de los contratos ni cuenta con animales suficientes en base a la auditoría realizada por el MGAP".

Señalan que según los contratos y lo relevado por el Ministerio de Ganadería, faltarían más de 10.000 animales derivados de estos contratos, aunque la sumatoria de todos los contratos arrojaría un resultado cercano a los 13.000 y mencionan que no aparece la plata aportada por los clientes ni el ganado bajo titularidad registral.

Entre las pruebas que entregaron incluyeron contratos que van desde 2015 hasta enero de 2025, cuando la empresa ya había entrado en cesación de pagos.

Los abogados afirmaron que no existen activos a nombre de la razón social, citando documentación de la justicia concursal, donde Cabral manifestó que era "jurídicamente imposible que tuviera activos o fuera titular de cuentas bancarias o de cualquier otro bien o derecho".

Agregaron que Don Coraje carece de personeria jurídica, por lo que era Cabral firmando por una sociedad inexistente y así lo entendió el juez de Concursos, cuando clausuró el proceso concursal de Don Coraje, lo que generó que se solicitara posteriormente el concurso de la persona física.

El juez del concurso consideró que del análisis de la sindicatura y de la información tributaria relevada por Don Coraje surge que "no es en puridad una persona jurídica sino directamente la forma en la que resulta ser que la señora Daniela Cabral ejercería actividad empresarial… ya que los contratos por los cuales se obligaba en representación de Don Coraje Sociedad civil en realidad la obligan a ella puntualmente".

En cuanto a los reportes del Sistema Nacional de Infromación Ganadera (SNIG) del MGAP surge que tenía 92 animales en 2018, 88 en 2019, 19 en 2020 y 9 en 2021, y no hay datos de años posteriores. Agregaron que si bien tanto Basso como Cabral mantienen los registros de Dicose, estos no registran animales en las declaraciones juradas correspondientes al periodo de suscripción de contratos con Don Coraje.

Denuncian contra Bettina Basso

En el caso de la hermana de Basso los abogados Alonso y Decia solicitan que se la investigue por los delitos de asistencia al lavado, en una hipotesis de mínima o como partícipe directa en el delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia, por una serie de transferencias que recibió el cambio tanto del escritorio rural Basso como de Conexión Ganadera y por ser beneficiaria ella de 222 transferencias.

Al fallecer el padre de Gustavo y Bettina Basso en 2021 el 50% de las acciones nominativas de Cambio Varzy SA en Florida quedaron a nombre sus hijos y la otra mitad a nombre de la madre de ambos, hasta que en junio de 2022 se autorizó la cesión del 25% de las acciones de Ruben Gustavo Basso a Bettina Basso Pallares, esta última quedando con el 50% de las participaciones sociales.en

La denuncia afirma que "Cambio Varzy registra más de 600 transferencias por varios millones de pesos y dólares involucrando sus cuentas como odenante y beneficiario con aquellas de Escritorio Rural Gustavo Basso y Conexión Ganadera Ltda". Agrega que "los montos se fraccionan en dos cuentas beneficiarias o carecen de transacción".

En cinco años "Conexión Ganadera habría realizado 197 transferencias a Cambio Varzy por US$ 4,2 millones. De este importe solo habrían regresado 73 operaciones por $96 millones desde Varzy a Conexión", señalan.

En el caso de Bettina Basso, la denuncia afirma que "se constituyó como beneficiaria de 222 transferencias por un total de $ 24 millones más US$ 457 mil".

De las 143 operaciones en pesos, 124 fueron realizadas desde cuentas bajo la titularidad de escritorio Basso y Conexión Ganadera por $ 22 millones, 15 desde Lerosur SA por $ 1 millón y cuatro desde cuentas de Gustavo Basso y Daniela Cabral por US$ 237 mil.

Además, se registran 79 transferencias en dólares de las cuales 78 fueron originadas por escritorio Rural Basso y Conexión Ganadera por US$ 455 mil y solo una salió de cuentas de Lerosur SA por US$ 2.400.

Lersour SA es la razón social bajo la cual figuraba el proyecto de las 46 viviendas, cuatro de las cuales fueron adquiridas por el sacerdote César Buitriago, a quién la fiscalía investigará por esa compra.