Fiscal de Corte dijo que fue una "muy mala solución" permitirle vacacionar en Valizas a imputado

El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, aseguró este miércoles en conferencia de prensa que el fiscal Fernando Romano, adoptó una "muy mala solución" cuando aceptó suspender condicionalmente la pena a un manifestante de la marcha anti G20 para que pueda vacacionar en Valizas.

Romano reconoció que cometió un error cuando permitió que uno de los hombres condenados por los disturbios durante la marcha contra el G20 se fuera de vacaciones antes de que empiece a cumplir su pena.

Este miércoles Díaz se refirió a este caso y afirmó que conversó sobre el tema con el fiscal Romano. Aunque reconoció que le parece una "muy mala solución" desde el punto de vista de la política criminal, defendió la independencia técnica con la que cuentan los fiscales.

"Desde el punto de vista jurídico penal no puedo decir absolutamente nada porque la decisión es ajustada a derecho", argumentó. De esta manera, descartó que la Fiscalía General de la Nación (FGN) pueda tomar alguna medida sancionatoria. "La medida puede ser tomada si existe una incorrecta aplicación de la ley", agregó y sentenció: "Me puede parecer una muy mala solución pero mientras esté en el marco legal los fiscales tienen independencia técnica y hay que respetarlo".

En noviembre, un grupo de jóvenes con la cara cubierta grafiteó cámaras, agredió a periodistas, pintó edificios públicos, rompió vidrios y tiró bombas de pintura el 30 de noviembre en rechazo a la cumbre del G20. Aunque la policía no actuó en el momento, algunos de los manifestantes fueron detenidos.

"Sobre todo, me preocupa el mensaje", apuntó el fiscal general de la nación. Consultado sobre la posibilidad de encontrar otra salida para este caso, Díaz señaló que los caminos podrían haber sido "muchos" pero prefirió no explayarse para no interferir con la "independencia técnica" de Romano.