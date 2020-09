Fiscal de Corte dijo que si se aprueba el recorte presupuestal pueden "cerrar fiscalías"

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, afirmó este miércoles que de aprobarse el proyecto de ley de Presupuesto con recortes en los recursos destinados al Ministerio Público puede correrse el riesgo de "cerrar fiscalías".

"Esa es la preocupación que hemos planteado: si no hay aumento en gastos de funcionamiento e inversiones, y si no hay posibilidad de trasponer rubros o refuerzos de rubros lo que va a terminar pasando es que tendremos que cerrar algunas fiscalías o dejar de pagar los alquileres, pero esperemos no llegar a eso", señaló el jerarca en rueda de prensa, luego de comparecer ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Díaz también destacó que la Fiscalía General de la Nación no ha tenido un aumento presupuestal desde 2015, y que el proyecto de ley actual propone incluso una reducción de $ 10 millones en gastos y funcionamiento. "Imagínense ustedes el impacto que eso tendría en el funcionamiento de la institución", dijo.

Luego, afirmó que hasta el momento el servicio descentralizado había solventado los gastos utilizando recursos sobrantes de otros rubros o áreas, pero que eso ya no será posible porque se han llenado todas las vacantes "y los gastos son cada vez mayores".

También contó que la gran mayoría de los gastos del organismos son rígidos –no hay casi viajes ni viáticos para los funcionarios, ejemplificó–, y que tiene pocos lugares de donde ajustarse para afrontar el recorte presupuestal. "Tampoco es que la Fiscalía tenga una flota de vehículos extraordinarios o un gasto en combustible extraordinario. Creo que en toda la institución hay siete vehículos, y el gasto en combustible de todo el año no llega a $ 300 mil, es decir: no tenemos gastos extraordinarios de donde bajar", insistió.

De acuerdo a la asignación presupuestal de 2020, disponible en el sitio web del Ministerio Público, este organismo descentralizado tiene un presupuesto anual de $ 1.466.676 millones.

El último informe estadístico presentado este año por la Fiscalía señaló que en el mes de junio los fiscales alcanzaron el récord histórico de imputaciones, y el 13 de agosto Díaz expuso a los medios que la institución también había alcanzado el récord absoluto de la cantidad de presos.

En una conferencia de prensa ese día, el jerarca dijo que aunque los números reflejaban un incremento en la eficacia del organismo en la persecución penal, "la principal preocupación" tenía que ver con los recursos que le asignará el gobierno para los próximos años y que de eso dependería el mantenimiento del buen desempeño.

"Estamos convencidos de que es posible mejorar aún más estos números, pero para eso se necesita mejorar los recursos humanos y materiales en cantidad", había dicho.