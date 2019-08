No tuvo que ver con la muerte de su bebé pero la condenaron: qué argumenta la fiscal

La mujer tuvo que salir a trabajar en la noche y dejó a un bebé de cinco meses a cargo de otra de sus hijas, una menor de 12 años, para que lo cuidara a él y a los otros dos hermanos. La madre dijo ante la Justicia que no tenía otra opción, que necesitaba el dinero que le habían ofrecido. La fiscal del caso, Flavia Cedrés, dijo a la prensa que no podía vincularse la ausencia de la adulta a la "tragedia familiar" de la muerte súbita del bebé, como lo confirmó en las últimas horas el informe forense. Es decir, que si la madre estaba presente, su hijo hubiera muerto igual.

Pero de todos modos condenó a la mujer por un delito de omisión a los deberes inherentes de la patria potestad, una decisión que causó polémica en la opinión pública. Hubo figuras políticas, como Fabiana Goyeneche –directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo–, que repudiaron el castigo, en el entendido de que la madre debía haber sido considerada víctima de un sistema patriarcal que ya la condenaba también a la pobreza y a carencias estructurales.

Un bebé fallece por muerte súbita. Madre pobre, sola, a cargo de 4 hijos, es imputada. No lo causó, no podría haberlo evitado. Pero la patria potestad exige a las mujeres pobres lo que no exige a los padres. Esto no es justicia, es patriarcado y clase. https://t.co/5oD9kCSVEr — Fabiana Goyeneche 💚💛 (@Fabigoyen) August 27, 2019

"Esto no es justicia", dijo en un tuit esta mañana la también integrante de Casa Grande del Frente Amplio. "Es patriarcado y clase", agregó.

La fiscal de San José –la tragedia ocurrió en una vivienda en Ciudad del Plata– dijo que lo primero que debe tener en cuenta un fiscal es exigir el cumplimiento de la ley y no dejarse llevar por el debate social. "Yo soy una aplicadora del derecho. El reproche moral lo hace la sociedad. No puedo guiarme por el reproche moral, que es el peor... Yo hago el reproche jurídico, pese a que haya cosas que moralmente son sumamente reprochables", dijo en diálogo con El Observador.

En ese sentido, Cedrés recordó que en un principio, cuando recién se conoció el caso, el "reproche moral" se hacía en otra dirección. "La sociedad estaba toda esperando que se la condenara directamente por el homicidio, eso era lo que todos querían, pero la muerte del bebé fue súbita, lamento informarlo", dijo.

Pero ahora, ante las nuevas críticas –como la resumida por Goyeneche–, la fiscal sostuvo que no debe perderse de vista que, en este caso, "la responsable jurídicamente de la tenencia es la madre" y no el padre, quien tampoco estaba en el lugar. Y que por eso recae en ella la responsabilidad de haber dejado solos a los niños, porque los menores estaban "a su cargo", como lo estipula la ley que define el delito por el que se la condenó, aunque fue sin pena de prisión.

"El que intencionalmente omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, la tutela, la curatela o la guarda judicialmente conferida, poniendo en peligro la salud física, psíquica o emocional de las personas a su cargo, será castigado con pena de tres a doce meses de prisión", dice el artículo 279 BIS del Código Penal.

"El padre tiene responsabilidades, pero no tenía la tenencia. Él, de hecho, ni siquiera tenía régimen de visita, porque nunca le interesó, y era la mamá la que tenía la tendencia, y quien tenía que haber gestionado que se quedara un mayor responsable con sus hijos si iba a estar ausente", aseguró Cedrés, e insistió: "Ella no es responsable de la muerte, pero sí de haberlos dejado solos. Si la tragedia no hubiera ocurrido y la situación se hubiera denunciado igual, seguía siendo responsable y también configuraría un delito". Según argumentó la fiscal, todo adulto responsable de jóvenes menores de 18 años incurre en el delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad cada vez que los deje sin otro adulto que los cuide.

Ante la consulta de si el Estado, representado por la Fiscalía, no generó aún más vulnerabilidades que las que ya tenía la madre soltera y sus cuatro hijos, respondió que no, y que eso justamente fue tomado en cuenta en las medidas alternativas a la prisión que se acordó con la defensa de la imputada mediante un proceso abreviado.

"Tratamos de que todas las medidas fueran en pos de protegerlos y hacer seguimiento estricto a los menores, y otra cosa que tampoco tiene que perderse de vista: la señora no quedó privada de libertad, aunque sí quedó con un antecedente", aseguró la fiscal, sobre la disposición de que los niños recibieran a partir de ahora un seguimiento estricto por parte de un "equipo multidisciplinario del INAU", además de atención psicológica, y el compromiso de la madre de que estuviera presente en todos esos procesos y de que no vuelva a dejarlos sin un adulto responsable.

Por otra lado, la fiscal dijo que se tuvo presente a la hora de no solicitar una pena de cárcel que la mujer no tenía antecedentes, y que todos sus hijos "estaban al día con los controles médicos" e iban a la escuela.

Según recogió El País, la imputada abandonó a los niños durante unas horas este sábado a la noche para ejercer la prostitución. "Yo no tenía que haberlos dejado solos. Pero lo hice porque no tenía dinero", dijo ella ante Cedrés, horas antes de ser imputada, y añadió: "Yo dudaba en ir o no ir. Me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera, que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui".