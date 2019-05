Fiscales tomaron una medida histórica: cómo afectará el paro de 24 horas

La Asociación de Fiscales del Uruguay resolvió a última hora de este lunes llevar adelante una medida histórica: realizarán un paro de 24 horas el jueves 6 de junio –junto con una manifestación en la Plaza Independencia frente a la Torre ejecutiva–.

La medida afectará principalmente a las investigaciones que están en curso, ya que no habrá avances sobre ellas ese día. De todos modos, habrá una guardia gremial que resolverá todos los casos urgentes y atenderá situaciones en las que haya personas detenidas.

"A consideración de los compañeros, que van a tener el aval y respaldo del gremio, van a actuar en todo lo que sea impostergable, pero no en un sinfín de audiencias que no se realizarán sobre temas no urgentes", dijo a El Observador el secretario general del gremio, William Rosa.

El motivo de la protesta es la sobrecarga de trabajo y extensas jornadas laborales que tienen los fiscales desde que comenzó a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal en noviembre de 2017, ya que eso significó que aumentaran sus tareas porque ahora son los fiscales a los responsables de las investigaciones y ya no los jueces. “Jornadas laborales extensas y cargas de trabajo extenuantes, a lo que suma una total incertidumbre sobre los derechos laborales que nos amparan", había dicho días atrás la presidente del gremio, Mirta Morales, para explicar su panorama.

Y ahora, con 144 votos a favor y cuatro en contra luego de más de cuatro horas de discusión en asamblea, los fiscales decidieron llevar a la práctica el reclamo.

La respuesta que ha dado el fiscal de Corte al malestar de los funcionarios –que lo han manifestado desde hace dos años, cuando se planificaba la implementación del nuevo sistema penal– no satisface a la Asociación. En concreto, Jorge Díaz aseguró que la principal limitación de las autoridades es de recursos. "Lo que hicimos fue solicitar un incremento presupuestal de $ 440 millones (…) para el sistema penal acusatorio”, dijo el jerarca en conferencia de prensa el miércoles pasado. Pero lamentó que legisladores aprobaron solo el 16,5% de lo solicitado –o sea: $ 73 millones–, y que también hubiera fallado el cálculo de todo lo que implicaría de trabajo el proceso actual ya que habían planificado, basados en la información que proporcionaba el Ministerio del Interior, que recibirían muchas menos noticias criminales que las que había en realidad.

"Se nos hablaba de un promedio de 18.680 denuncias por mes. La realidad es que del primero de noviembre al 30 de abril de 2018 ese promedio fue de 25.274, y en el correr de 2018 oscilamos entre las 28 y 30 mil”, justificó el fiscal de Corte.

Pero los fiscales tienen estudiadas otras alternativas, que no implican necesariamente solicitar más recursos al Parlamento, como destinar a las fiscalías donde desborda el trabajo tanto abogados que realizan tareas administrativas como fiscales que se dedican a actividades de asesoramiento, según adelantó El Observador este lunes.

"Son un sinfín de medidas de costo cero que se podrían adoptar de inmediato y en el corto plazo que sí es resorte de la Fiscalía General de la Nación", dijo Rosa al respecto.

Eso es lo que Díaz ha llamado varias veces "rascar la lata" y que de acuerdo al jerarca ya se ha hecho cuando, sin más recursos que los solicitados, ha creado más fiscalías en el interior del país y en Montevideo, en donde se reforzaron, por ejemplo, las fiscalías de Delitos Sexuales y la única fiscalía de Homicidios que había hasta hace pocos meses.

Pero para los funcionarios eso no ha sido suficiente, sobre todo en la materia de Delitos Sexuales, en donde se ha denunciado una particular carga laboral debido a la cantidad de denuncias, y en el medio de los reclamos murió el jueves 9 de un paro cardíaco mientras trabajaba la fiscal Susana Rivadavia, una de las funcionarias que había comentado a la Asociación los excesos de trabajo en esa área en los últimos días.

En palabras de Rosa, de todos modos, el gremio tiene optimismo en llegar a un acuerdo con Díaz, con quien hasta ahora ha sido "infructífero" todo intento de diálogo. "(Creemos) que vamos a tener una respuesta receptiva para abordar mejores soluciones que las que hemos tenido hasta ahora", aseguró.