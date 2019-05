Díaz sobre fiscales y el caso Lola: "Entiendo las críticas desde el dolor pero me parecen injustas"

El fiscal de corte Jorge Díaz defendió este miércoles la actuación de los cuatro fiscales que trabajaron en la investigación del homicidio de Lola Chomnalez, aunque se negó a opinar sobre el caso, ya que dijo no conocer el expediente completo. Pese a esto último, el fiscal señaló que respaldaba el trabajo "sin perjuicio de que alguno puede haber cometido algún error".

La jueza Rossana Ortega procesó este miércoles con prisión al primer y único acusado de participar en el homicidio de la joven. Se trata de El Cachila, un cuidacoches que en diciembre de 2014 viajó a Valizas para vender estampitas. Es adicto a las drogas y padece varias enfermedades. Fue procesado con prisión como coautor de un homicidio simple agravado por alevosía. Esto último hace referencia a los asesinatos que se producen "cuando la víctima se halla en condiciones inadecuadas de cualquier naturaleza" que denoten que al momento de morir intentó "prevenir el ataque o defenderse dela agresión", tal como lo determina el Código Penal.

Chomnalez, de 15 años, había llegado junto a su familia al balneario Valizas el 27 de diciembre de 2014. Al otro día salió a caminar en dirección a Aguas Dulces y nunca más regresó a su casa. Dos días después, su cuerpo apareció enterrado entre las dunas.

El fiscal Jorge Vaz -que tomó el caso de Chomnalez hace tres meses- había pedido a Ortega el procesamiento con prisión de El Cachila por su coautoría en un homicidio muy especialmente agravado. El presunto coautor del homicidio señaló que vio morir a la adolescente. Esta declaración ya la había hecho en abril de 2015, cuando declaró por primera vez bajo instrucción de la jueza Silvia Urioste y el fiscal Rodrigo Morosoli. Sin embargo, en esa época quedó libre por falta de pruebas. Ahora, con el detonante de una pericia semiológica que fue clave para reactivar el caso, El Cachila fue procesado.

La familia de Chomnalez aseguró que El Cachila estaba "entre ceja y ceja" por haber sido el último que vio con vida a la joven. Este martes en diálogo con el programa Apuesta D10 de Radio Universal la madre de Lola, Adriana Belmonte, denunció negligencia por parte de los magistrados que actuaron en el caso en abril de 2015, cuando declaró El Cachila.

"Algunas críticas a algunos de los fiscales que trabajaron en esta causa las entiendo desde el dolor pero me parecen injustas y, por lo tanto, quiero resaltar el trabajo de todos los fiscales que participaron en esa investigación y en particular la de Vaz", señaló este miércoles Díaz.

Consultado sobre la razón por la que cuatro años después de una declaración clave esa persona fue procesada con prisión, Díaz respondió: "No opino de expedientes que no conozco". Además, recordó que los fiscales tienen independencia técnica. "En el transcurso del proceso no puedo o no debo dar una opinión sobre un aspecto de un expediente que no conozco y donde está interviniendo un fiscal que tiene independencia técnica, como tuvo el anterior", agregó.

En total, a lo largo del caso de Lola Chomnalez actuaron cuatro fiscales: Soledad Barriola, Patricia Sosa, Rodrigo Morosoli y Jorge Vaz. Barriola y Sosa se jubilaron, mientras que Morosoli actualmente se desempeña en Montevideo como fiscal de Flagrancia. Además de esta serie de fiscales, también fueron varios los jueces que actuaron en el caso: Marcela López, Silvia Urioste, Romina Sena, Juan Manuel Giménez y Rossana Ortega.

"Desconozco si hubo un elemento nuevo. No quiero opinar. Mientras sea el fiscal de corte no tengo la libertad de hacerlo porque en cualquier caso, llegado a casación tengo que intervenir. Tampoco puedo preopinar o dar una opinión por anticipado", insistió Díaz.

El fiscal de corte aseguró que la "evaluación de los fiscales se hace por los procedimientos normales" y que se basa en la "trayectoria" de los funcionarios para defender su accionar. "El caso concreto no lo conozco", señaló.

Sin embargo, consideró que para la Fiscalía General de la Nación este miércoles se abrió "una puerta" y hay "un poco menos de impunidad en el país".

"Quedarán ahora otras instancias hasta el dictado de la sentencia definitiva. Pero es un dato importante, un compromiso que hemos asumido en el esclarecimiento de estos crímenes", explicó.

La defensora pública del procesado apelará el fallo, ya que señaló incongruencias en los motivos expresados por Vaz y que, en cualquier caso, a su representado le correspondería una imputación por omisión de asistencia.