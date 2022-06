Fiscalía entregó incompleto el sumario a Iglesias y se pausó el plazo para presentar la revocación

El fiscal Raúl Iglesias aún no pudo decidir si presentará un recurso de revocación sobre el sumario que le abrió el fiscal de Corte Juan Gómez porque al documento que se le entregó le faltaban fojas, dijo el abogado de Iglesias, Marcos Pacheco a El Observador. Por eso, el plazo para presentar el recurso quedó suspendido hasta este miércoles, cuando se les entregó la documentación completa.

Pacheco explicó que faltaban fojas aleatoriamente y no permitía analizar el contenido en su totalidad. A partir de ahora se reanuda el plazo de 10 días para determinar si presentarán un recurso para revocar el sumario. De todas formas, esa medida no tiene efecto suspensivo, es decir que el sumario no queda congelado por esta cuestión. Sigue adelante hasta que se tome una determinación. Si así lo quisiera, también podría presentar un recurso de nulidad.

Más allá de eso, Pacheco afirmó que insistirán en que lo citen a declarar lo más rápido posible, incluso en los 15 días de feria judicial que se avecina.

Los motivos esgrimidos para iniciarle el sumario fueron tres. El primero –y principal– fue haber hecho público que pediría que los tres imputados por la supuesta violación a una mujer en Cordón a la salida de un boliche bailable pasen a cumplir prisión domiciliaria antes de avisarle a la defensa de la denunciante. Pero, además, tuvieron en cuenta declaraciones de Iglesias en la entrevista que dio a La Pecera (Azul FM), donde dijo que en un caso tan difícil como ese tenía el apoyo de su equipo y de su esposa, que también es funcionaria de la fiscalía. A partir de eso, se entendió que el fiscal divulgó detalles vinculados a la causa con personas externas (su esposa).

Por último, se tuvo en cuenta el informe del Departamento de Políticas Públicas que registraba que se archivaron 154 casos sin haber tenido más de dos minutos el archivo abierto en el sistema, informó Subrayado. El 92% de los casos archivados fueron analizados menos de 30 minutos.

La decisión de sumariarlo fue tomada por el fiscal de Corte Juan Gómez, pero fue comunicada a Iglesias por el abogado sumariante, señalaron fuentes fiscales a El Observador. Iglesias debió entregar el material de trabajo a la institución.

Los fiscales alineados con el pensamiento de Iglesias sostienen que el ingreso en el sistema no se traduce linealmente en el tiempo de trabajo invertido. Afirman que hay elementos a analizar que aún se tienen en formato papel o que la información podría descargarse del sistema y volverse a abrir para tomar una decisión. Los que se paran del lado de Gómez afirman que no es posible que haya archivado más de 400 casos en un mes haciendo un análisis responsable.

La relación entre Gómez e Iglesias ya venía tensa porque tienen diferentes visiones sobre cómo debería conducirse la Fiscalía y están en veredas opuestas en lo que significa la puja de poder dentro de la institución. De hecho, en diálogo con El Observador, Iglesias había pedido ayuda al espectro político porque sentía que Gómez violaba su independencia técnica.