Florencia de la V también se muda a Uruguay y se suma a un programa de TV nacional

"Por un mes no me van a ver acá", anunció Florencia de la V hace algunos días al cierre del ciclo televisivo que conduce en América TV: Intrusos. La conductora y artista vendrá a vivir temporalmente en Uruguay mientras participa de la tercera temporada de Got Talent en Canal 10.

"Me voy a Uruguay, me voy a grabar Got Talent", explicó al aire la conductora del programa de espectáculos mientras hablaba sobre la última entrega de Masterchef Celebrity Uruguay, que también se emite en la pantalla de Canal 10. "Un beso para mi amiga Claudia Fernández, que pronto la veo porque me voy", anunció. Leé también Así fue el homenaje a Marcelo Tinelli con Argimón y Antía en Punta del Este: mirá el video "Me voy a instalar allá. Voy a estar divina y fresca. Así que me van a extrañar", dijo la argentina, que participará como invitada en el certamen de talentos. También adelantó que va a aprovechar para ver Piel de Judas, la obra de teatro que protagoniza Susana Giménez en Enjoy Punta del Este. Leé también Natalia Oreiro vuelve a la música y anunció colaboración con Lali Espósito y Soledad El mes pasado, cuando se hablaba de que Eugenia "China" Suárez vendría a vivir a Uruguay temporalmente motivada por circunstancias laborales, la conductora se había referido a la producción nacional en su programa: "La cantidad de proyectos que tiene la televisión uruguaya. Es muchísimo", comentó.