Fondes ejecuta garantía de Envidrio y espera que llegue inversor para salvar empleo

El presidente del Fondo para el Desarrollo (Fondes-Inacoop), Martín Fernández, declaró este martes en rueda de prensa que se decidió ejecutar las garantías (maquinaria y galpón) de Envidrio porque la empresa no puede hacer frente a sus pagos y es inviable.

En base a un informe de la unidad técnica, la Junta Directiva del Fondes resolvió iniciar las acciones judiciales para hacerse de las garantías prendarias que se habían tomado cuando se firmó la última refinanciación con el proyecto industrial de Envidrio.

La decisión se tomó “en virtud de los incumplimientos con la institución, un situación patrimonial muy debilitada -el balance a fines de 2018 cerró un pasivo de US$ 48 millones-, y con deudas con DGI, UTE, BPS que le hacían muy difícil retomar la actividad con un horno que estaba apagado desde diciembre del año pasado”, explicó Fernández.

El jerarca dijo que ni los trabajadores estaban en actividad por la paralización de la planta, y que la sociedad tampoco estaba “cobrando parte de lo que había invertido en ellos”. El presidente del Fondes-Inacoop dijo que la prioridad ahora será la de sostener el empleo y no la unidad productiva tal cual está diseñada.

Dentro de las garantías están las máquinas de la planta industrial y el galpón ubicado en el predio del PTI del Cerro, cuyo titular es la empresa Alenvidrio SA. También existen fianzas solidarias de los directores de Ebigol SA, entre las que se encuentra la del exdiputado del MPP Daniel Placeres.

Esta decisión se suma a la que ya había tomado el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), que decidió tramitar ante la Justicia el concurso de acreedores por un préstamos de US$ 1,5 millones.

La salida en manos de los privados

Fernández indicó que ante la solicitud del concurso de acreedores que realizó el Inefop y la ejecución de las garantías, la idea es poder generar un mecanismo judicial para que “algún inversor” pueda interesarse en el proyecto. Otra alternativa es que la asociación civil que gestiona el proyecto pueda encontrar un inversor que inyecte dinero para su reactivación y pagar sus deudas.

Los trabajadores de Envidrio ya no tienen cobertura de seguro de paro y para reabrir la planta se necesita una “inversión importante”, dijo Fernández.

El Fondes-Inacoop tiene previsto acercarse a los trabajadores de Envidrio para ver si están dispuestos a reconvertirse o si aspiran quedarse para una eventual reapertura de la planta industrial.

“No somos nosotros quienes apagamos la velita encendida al socialismo. Sí somos todos nosotros la que la pagamos. Queremos generar situaciones de empresas viables con trabajo genuino”, dijo Fernández.

Los préstamos de capital a Envidrio fueron por US$ 11,5 millones y la última refinación que se hizo fue por US$ 15 millones. La empresa comunicó hace un mes que no estaba en condiciones de hacer frente a los pagos previstos para este año por la deuda que mantiene con el Fondes.

Además, según Fernández, Envidrio argumentó que si debía pagar su pasivo, la empresa “dejaba de ser viable. Y eso precipitó la decisión (de ejecutar la garantía)”, indicó.

“Tengo expectativas de que aparezcan interesados”, acotó el presidente del Fondes-Inacoop.

El Grupo Envidrio está integrado por las sociedades anónimas Ebigold (10 embargos y 1 fideicomiso), Alenvidrio (2 embargos de finales de 2019) y la Asociación Civil 21 de abril Envidrio (sin embargos).