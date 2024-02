Fossati y su labor como fiscal: "Hubiera pedido prisión en el caso de Sendic"

La exfiscal y actual integrante del Partido Nacional, Gabriela Fossati, volvió a defender su accionar en el caso Astesiano, que terminó con la condena del excustodio presidencial en un acuerdo abreviado que cosechó críticas por parte del Frente Amplio y también de algunos juristas especializados.

"Yo me pregunto, no les llama la atención por ejemplo que Sendic no estuvo ni un solo día en prisión, yo no tengo duda de que hubiera pedido prisión en el caso de Sendic", aseguró en declaraciones a Telemundo. "Lo mismo (Fernando) Calloia, (Fernando) Lorenzo, (Juan Carlos) Bengoa", agregó. "A ellos no les llamaba a atención la pena para estas personas y cuestionan una pena que casi es el máximo", sostuvo.

En la plataforma Change.Org se está pidiendo para juntar firmas para que el caso Astesiano se reabra, algo que ya no se puede dado que tiene condena firme. "Ese change no tiene sentido porque las leyes son las leyes y los casos no se reabren. Por algo vivimos en un estado de derecho y hay que aplicar las leyes. Yo también podría ir mañana abrir un change a ver si puedo ser diez centímetros más alta, 30 años más joven y viajar por el mundo y conocer todos los países del mundo, pero no es posible", ironizó.

"Cuestionan una pena que es altísima, todos los abogados en realidad destacan de que fui muy dura con Astesiano, con esa pena de cuatro años y seis meses", agregó.

Por el acuerdo abreviado que hizo con Fossati, el excustodio presidencial deberá pasar cuatro años y medio en prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias.

Previo a su renuncia, Fossati fue separada de la investigación y luego renunció a la Fiscalía para integrarse al Partido Nacional.

¿Qué opinaron catedráticos de Derecho Penal sobre la resolución del caso?

Cuando Fossati condenó a Astesiano en febrero de 2023, diversos catedráticos de derecho penal dieron su opinión acerca del caso a El Observador.

El director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Germán Aller, dijo que este caso "es uno de los tantos que lleva a replantearse el uso de los procesos abreviados". "Mientras está el debate sobre que corrupción hay y a que nivel, cortar el proceso para generar un abreviado cuando no se ha llegado aparentemente a todo lo demás, no parece lo conveniente", aseguró a El Observador.

"Históricamente en los casos solo se comprueba una parte por las propias limitaciones de las averiguaciones. Cuando a un rapiñero lo agarran por diez rapiñas generalmente tiene 40 o 50. A este lo agarraron con esto. De repente no había más delitos y la fiscal hizo un gran trabajo. Pero de repente, no", sostuvo en ese entonces

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Universidad Católica, Mario Spangenberg tuvo otra visión acerca de los procesos abreviados. Si bien no quiso opinar sobre el caso Astesiano, señaló que un el sistema de justicia hay que "determinar los porcentajes entre procesos abreviados y juicios", tal como lo ha expresado en otras oportunidades en su cuenta de Twitter. "Todo depende de cuanto se usa. Si se acuerda siempre por abreviados es un disparate. Pero si solamente se realizan cuatro juicios porque no te da el tiempo ni los recursos para investigar otros delitos, también es un disparate", dijo a El Observador.