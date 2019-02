Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos no enviarán a sus cancilleres a la cumbre

Cuatro de los doce cancilleres invitados por Uruguay y la Unión Europea a participar de la cumbre del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, que se celebrará este jueves, no volaron hacia el Río de la Plata. Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Reino Unido, Países Bajos y Alemania estará ausentes en la cumbre ministerial que convocó el presidente Tabaré Vázquez junto a Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

Estos estados -los más importantes que vienen desde Europa- se harán presentes a través de los directores de las Américas de sus ministerios, según un relevamiento que hizo El Observador en diálogo con las embajadas de los países invitados.

Sí estarán en Uruguay los ministros de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva (junto al director general de política externa, Pedro Sánchez da Costa Pereira); el de España, Josep Borrell (con cuatro funcionarios más en su delegación); la ministra sueca, Margot Wallström (también con cuatro personas más); el de Italia, Enzo Moavero Milanesi; el de México, Marcelo Ebrard, el de Bolivia, Diego Pary; el de Ecuador, José Valencia y el de Costa Rica, Manuel Ventura.

En representación de Francia estará en el país el director de las Américas del ministerio de Europa y Asuntos Extranjeros, Frédéric Doré; por el Reino Unido participará la directora de las Américas, Kara Owen y en el caso de Alemania también será la directora de América Latina. En estos tres casos los diplomáticos que llegarán a Montevideo son funcionarios de un rango jerárquico medio. Todos ellos dependen de un director de política.

Estrategia

El canciller mexicano Marcelo Ebrard ya está en Uruguay y en la mañana de este miércoles se reunió con el presidente Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa en la residencia de Suárez y Reyes.

Por la tardes se trasladaron hacia el Palacio Santos, donde presentaron "el mecanismo de Montevideo": un proceso con cuatro fases, en el que el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana sigue siendo la prioridad.

El primer paso sería un “diálogo inmediato” con la “generación de condiciones para el contacto directo entre los actores involucrados, al amparo de un ambiente de seguridad". El siguiente, “pasar a algo más sofisticado”, según explicó Ebrard en conferencia de prensa, para llegar a una negociación y “buscar puntos en común y áreas de oportunidad para la flexibilización de posiciones e identificación de acuerdos potenciales”.

La propuesta incluye en su tercer punto “compromisos” que implican “la construcción y suscripción a partir de los resultados de la fase de negociación, con características y temporalidad previamente establecidas”.

En último lugar se propone “la materialización de los compromisos asumidos en la fase previa, con el acompañamiento internacional”.

“Este mecanismo es la propuesta que vamos a sostener y compartir con la Unión Europea. No creo que haya nadie que pueda sostener que no hay que comunicarse, porque sin comunicación entre las partes no hay nada”, dijo a la prensa el canciller de México.

En tanto, para Nin "cuantas más condiciones se ponga para el diálogo más difícil es conseguir resultados favorables".