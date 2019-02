BCU y BROU dicen no tener conocimiento sobre transferencia del gobierno de Maduro a Uruguay

El Banco Central del Uruguay (BCU) negó este martes estar en conocimiento de una transferencia bancaria millonaria frustrada del gobierno venezolano de Nicolás Maduro con destino a Uruguay.

"El Banco Central del Uruguay no ha recibido información alguna sobre la referida transferencia.Una transferencia de estas características se formalizaría a través de mensajes electrónicos interbancarios utilizados en los sistemas financieros internacionales. No se ha recibido mensaje alguno por lo que no tenemos comentarios e información que proporcionar al respecto", se informó a El Observador desde el Departamento de Comunicación de la autoridad monetaria.

En tanto, desde el BROU informaron a El Observador que tampoco esa institución recibió una solicitud para realizar la transferencia que denunció la oposición venezolana.

El diputado opositor Carlos Paparoni afirmó este martes durante una sesión ordinaria que el gobierno de Maduro intentó transferir cerca de US$ 1.200 millones hacia las oficinas en Uruguay a los bancos República y Bandes. Dichas transacciones, añadió, fueron detenidas algo que, según señaló, el Banco Central uruguayo comunicaría "en las próximas horas".

Según la oposición venezolana, la millonaria transferencia de fondos que intentó hacer el gobierno de Maduro fue a través del Novo Banco portugués a cuentas del sistema financiero uruguayo.

El lunes el embajador venezolano en Lisboa, Lucas Rincón, y un funcionario de la estatal petrolera Pdvsa, Iván Orellana, "intentaron hacer movimientos financieros de activos del Estado venezolano que se encuentran en el Novo Banco de Portugal". "Dicha transacción se pudo detener", aseguró Paparoni.