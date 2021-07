Fregossi, comandante en jefe del Ejército: comprender lo que pasó en la dictadura no hace al soldado "más blando, sino más flexible"

Las revisiones internas y las controversias por los procesamientos de exmilitares por crímenes cometidos durante la dictadura siguen cayendo a diario al mostrador de Gerardo Fregossi. En pleno proceso de análisis de la realidad histórica del Ejército de 1958 a la fecha, el comandante en jefe del Ejército analiza que los delitos pasados "siempre van a estar presentes" en el imaginario colectivo, por lo que ve difícil superarlos, pero anima el proceso afirmando que es "positivo" y "puede ser sanador de heridas", al menos para intentar zurcirlas.

"Que podamos comprender lo que pasó y comprender otras realidades creo que al soldado no lo hace más blando, sino más flexible para poder relacionarse con la sociedad, a la cual necesariamente va a tener que defender", dijo en entrevista con Búsqueda. "Los hechos pasados siempre van a estar presentes, y va a ser difícil superar algunas cosas, pero es un proceso que es positivo y puede ser sanador de heridas, al menos de intentar zurcir esas heridas abiertas", matizó.

A más de un año y medio de ocupar el cargo, el comandante reconoce que para "reforzar la esencia de ser soldado" y "darles futuro a las nuevas generaciones" se deberá llevar adelante un proceso de retrospectiva ahondando en los programas de historia o historia militar. En ese camino, buscará realizar ajustes en el sistema educativo, incorporando "mayor conocimiento" a los integrantes de la fuerza y "escuchando abiertamente" a la sociedad. Por eso, bajo su gestión, se impulsó un proceso de análisis con el apoyo del ministro de Defensa Nacional, Javier García, y del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el que, por un "error" suyo, se generaron mayores temores dentro de la cúpula por si “una mayor cantidad de gente caía presa".

"Seguramente cometí un error al no comunicar con anticipación lo que íbamos a hacer, aunque eso se hizo pensando en que no queríamos aparecer como oportunistas ante la prensa, parecer que ahora íbamos a ser distintos, que iba a ser un lavado de cara para dar una buena imagen y pronto. No buscamos un impacto efectista", relató el militar. "Hay gente que pensó que de repente iba a provocar que una mayor cantidad de gente caiga presa a consecuencia de esto", añadió.

"Creemos que necesitamos darles futuro a las nuevas generaciones, y para hacerlo es necesario llevar esto al sistema de enseñanza. Ese es el gran objetivo. Es un camino largo", insistió al defender el proceso.

Ante los recientes procesamientos de militares retirados, la revisión histórica sigue enmarcando al Ejército en un clima de controversia interna. "Las líneas se hacen difusas y una cosa está influyendo permanentemente en la otra. También la publicación de las actas de los tribunales de honor, lo cual trajo a la opinión pública una cantidad de hechos negativos para la institución. Y, a su vez, al empezar a recorrer las distintas unidades me daba cuenta de que había una falta de información en los oficiales más jóvenes", contó Fregossi.

Con la preocupación de la actuación militar en el patrullaje fronterizo resuelta, el comandante en jefe del Ejército sostuvo que, pese a la incertidumbre y a la actitud inicial de "poca aprehensión" que encontró al principio, los soldados se corrigieron y en poco tiempo agarraron práctica para lidiar con una función nueva, atípica, e impulsada por el surgimiento del coronavirus.

"Fue en definitiva un rol atípico en el que creo que nos ha ido muy bien. Afortunadamente, no tuvimos que enfrentar ninguna denuncia por mal procedimiento. De parte nuestra nos acostumbramos a actuar amablemente. La gente colaboró, entendió que había mucho en juego”, afirmó y confió que ese rol "llegó para quedarse" y ayudará a borrar "barreras invisibles" presentes desde la dictadura.