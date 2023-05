Frente Amplio se opone a reforma de la ley orgánica militar propuesta por el gobierno porque sería "volver atrás"

La Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio (FA) realizó un análisis del proyecto de reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas propuesto por el gobierno y elaboró un documento para asesorar a la bancada de legisladores en la que establece su rechazo al texto y plantea diferencias en varios puntos.

El documento fue aprobado por la Mesa Política del FA la semana pasada y realiza un análisis basado en diez puntos de los que planteó diferencias en al menos siete. El proyecto de reforma de la ley orgánica militar está a estudio en la comisión de Defensa de la Cámara de Senadores y es uno de los compromisos establecidos en el programa de la coalición de gobierno.

"Modificar la Ley Orgánica Militar N°19.775, incorporando una visión moderna que permita construir una fuerza eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus misiones y cometidos", dice el Compromiso por el País firmado por los cinco partidos integrantes de la coalición en noviembre de 2019.

Para el Frente Amplio, la propuesta del ministro de Defensa, Javier García, "explicita el interés del gobierno de volver atrás en varios puntos en los que se había avanzado en la Ley 19.775", aprobada durante la última administración frenteamplista.

La oposición entiende que la ley aprobada en 2018 es una norma "a defender" porque se trata de un "avance que la democracia uruguaya ha logrado y por lo tanto debe ser respalda", dice el documento elaborado por la comisión del FA.

El objetivo del proyecto, entiende el Frente Amplio, busca darle a las Fuerzas Armadas un "rol de contención del desempleo" al reducir la formación necesaria para ingresar.

Las diferencias

Condiciones de ingreso

La propuesta del gobierno, según el análisis del Frente Amplio, establece que para poder ingresar como personal subalterno será necesario tener Primaria completa mientras que en la ley vigente se pide Educación Media Básica y "excepcionalmente" con Primaria completa con el compromiso de completar en un plazo de 8 años la Educación Media Básica.

"Existe un acuerdo genera de que este cambio no es apropiado", dice el documento y agrega que "bajar las condiciones de ingreso no es una salida para lograr que la gente resuelva incorporarse a las Fuerzas Armadas". La oposición asegura que el gobierno realiza este cambio para "no dar a nadie por perdido", según dijo el ministro García, y entiende que esa fundamentación es "preocupante".

Industria

En este punto la clave es que el nuevo texto cambia la potestad de autorización del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Es decir, pasaría a ser el Poder Ejecutivo el que tenga la potestar de "autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo de actividades de carácter productivo, industrial, comercial o de servicios que contribuyan a los fines del desarrollo y la Defensa Nacional".

Para el Frente Amplio esta era una discusión saldada en el Parlamento, cuando se discutió la ley 19.775, y por lo tanto plantea que la potestad se mantenga en el legislativo.

Nuevas jerarquías

El proyecto de ley, según el FA, plantea la creación de nuevas jerarquías que, entiende la oposición, reducen la capacidad del Poder Ejecutivo para proponer ascensos a los grados de general.

"Se entiende claramente que según lo dispuesto en el proyecto solo ascenderán a General aquellos que estén en este nuevo cargo (una nueva jerarquía creada por el texto denominada coronel mayor/comodoro), esto significa disminuir el abanico de posibilidades a la hora de ascender", plantea el documento.

Armada

La oposición entiende que los cambios propuestos para el artículo 11 de la ley presente ley son un "ataque a la Aviación Naval" y el comienzo del camino hacia "su futura eliminación". Si bien reconocen que pueden existir problemas de coordinación entre las fuerzas, esas dificultades "no deberían ser argumento para eliminar la Aviación Naval en menoscabo de la Fuerza Aérea".

El texto, al entender del Frente Amplio, le da jurisdicción exclusiva a la Fuerza Aérea en lo que refiere a la aviación naval y limita a la Armada Nacional. "Se recomienda no acompañar los cambios propuestos", dice el documento.

Sistema de Ascensos

Es el punto de "mayor preocupación" del Frente Amplio y "la gravedad del caso" hace que no estén de acuerdo con los modificaciones.

"En la ley vigente la única forma para acceder a un ascenso era a través del procedimiento de Concurso, sistema que brinda las garantías necesarias a todas las partes. La propuesta del anteproyecto presentado por el gobierno establece otras formas de ascenso, además de la del concurso. Incluye tener Antigüedad Calificada y Selección "sistema aplicable exclusivamente para el ascenso a la jerarquía de Oficinal General", dice el documento del FA.

La oposición no entiende "la necesidad" de agregar estos criterios porque la antigüedad ya está incluida a la hora de acceder a un ascenso que, en el entender del FA, debe ser solo por concurso.

Fuera de cuadro

La ley aprobada por el Frente Amplio eliminó la figura de "fuera de cuadro" e incorporó el "cese de proyección de carrera" para, entre otras cosas, eliminar los "ascensos interminables por meras razones de antigüedad", según dice el documento del Frente Amplio.

La propuesta del gobierno, entiende el Frente Amplio, vuelve a tomar la figura de fuera de cuadro para que el oficial pueda "seguir ejerciendo su cargo por fuera de cuadro de vacantes reales marcadas por la normativa". Para el Frente Amplio el gobierno buscar retomar "los principios de la norma de la dictadura" y también se trata de "jugar a las escondidas con las cantidades reales de oficiales en ejercicio y por tanto tratar de esquivar los topes impuestos por el Poder Legislativo".

Otros puntos

El Frente Amplio también planteó algunos reparos para los cambios a la situación de reforma mientras que no tiene grandes objeciones respecto a la formación conjunta ni para los cambios para el Estado Mayor de la Defensa. En lo que respecto a la misión, tareas principales y tareas subsidiarias de las FFAA, la comisión no logró llegar a acuerdos.