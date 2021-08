Fue récord la participación de inversores minoristas en fideicomiso inmobiliario

Este lunes y martes se llevó a cabo la emisión del Fideicomiso Financiero RIO (Rentas Inmobiliarias Orientales) con una fuerte avidez por parte de inversores minoristas. La demanda generada para ese tramo superó ampliamente a la oferta reservada. Hasta la fecha, no había precedentes de este nivel de demanda en fideicomisos inmobiliarios. Los inversores elevaron ofertas de suscripción por algo más de US$ 10 millones, para un tramo de US$ 4 millones.

El BCU había autorizado en julio el registro de un nuevo fideicomiso financiero inmobiliario para el mercado de capitales uruguayo por hasta US$ 80 millones. El objetivo de este nuevo fideicomiso será la construcción de un portfolio de rentas provenientes del sector inmobiliario. “Esto fue posible gracias al acompañamiento de nuestros asesores legales, y de los corredores de bolsa que confiaron en nuestro producto, en particular a Nobilis, Victor Paullier & Cia y Gletir quién también operó como agente organizador. Ellos, junto a BVM y Bevsa han colaborado para que esta emisión sea un éxito”, dijo Javier Orcoyen, miembro del equipo sponsor. Esto es una novedad para el desarrollo del mercado de capitales uruguayo que busca dinamizarse hace varios años. Leé también Argentinos compraron viviendas por US$ 125 millones en Montevideo; ¿quiénes son y qué buscan? La participación de inversores minoristas mejora la amplitud y profundidad del mercado además de validar las condiciones de inversión. A su vez, provee de un mecanismo de ahorro de largo plazo lo que promueve inversiones y desarrollo económico al país. El desarrollo del mercado de capitales permite una mayor democratización de las inversiones otorgando a los minoristas acceso a las grandes inversiones. “Además, este tipo de inversiones alternativas aporta diversificación y mejores retornos en las carteras de inversiones de dichos clientes”, destacó Orcoyen. “Los equipos de inversión de Unión Capital AFAP y Sura AFAP, liderados por Ignacio Azpiroz y Santiago Hernández, desde un comienzo nos plantearon la necesidad de fomentar y profundizar el mercado de capitales a través de una mayor participación de inversores minoristas. Esto, junto con otras características que nos fueron sugiriendo para que la emisión se concretara, va en línea con las mejores prácticas de esta clase de activos”, dijo Guillermo García Mansilla, presidente de RIO Asset Management. Desde el lado institucional también se observó una significativa sobredemanda de los fondos institucionales que ofertaron más de US$ 114 millones para un tramo de US$ 76 millones. Fideicomiso Financiero RIO I Tiene por objetivo estructurar un portafolio de inversiones en activos inmobiliarios de alta calidad, con énfasis en protección de capital y capacidad de proveer flujos consistentes. El foco principal del fondo será rentas corporativas, es decir, inversiones en oficinas, logística y centros comerciales. También podrá invertir en nuevos desarrollos, pero con un límite del 40% del portafolio. Las dos primeras inversiones serán la compra de una participación del 10,4% en World Trade Center Free Zone, y en el shopping center y terminal de Minas. La expectativa es lograr una rentabilidad en dólares de entre el 6% y el 11% según el tipo de inversión que se realice en oficinas, logística, locales comerciales, vivienda, renta y desarrollo. También proyecta adquirir en el corto plazo una participación de World Trade Center Punta del Este Zona Franca, recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo. Leé también Analistas mejoraron levemente sus proyecciones para la economía en 2021 Los desarrollos donde se proyecta invertir son proyectos cuya realización no depende de la participación del fideicomiso. Este es el diferencial que ofrece este fondo respecto a los existentes en el mercado. La coinversión con capitales privados aporta transparencia al mercado a la vez que valida las decisiones de inversión. El comité de inversiones está conformado por un grupo de empresarios referentes del rubro inmobiliario, profesionales con expertise en activos alternativos y otros miembros con amplia experiencia en el mercado de capitales internacionales y especialmente en la región. El Fideicomiso RIO I ha celebrado un acuerdo de colaboración con el Estudio Lecueder, uno de los principales referentes del sector inmobiliario en el mercado uruguayo. Los certificados de participación (CP’s), emitidos por el Fideicomiso Financiero RIO, que tiene a TMF Group como Fiduciario, y a Guyer & Regules como asesores legales, cuentan con una calificación de FI2 (UY) otorgada por FixScr (FitchRatings).