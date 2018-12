Fuego cruzado entre Gabriel Belardo y el presidente de Atenas

Atenas vive momentos complicados tras haber jugado una muy buena primera rueda en la Liga Uruguaya de Básquetbol. La semana pasada, la dirigencia del club estalló en conflicto con sus figuras de Puerto Rico, Gabriel Belardo y Luis "Pelacoco" Hernández. Y el viernes, en partido ante Aguada, Alex López sufrió una brutal caída y perdió el conocimiento.

El enfrentamiento de la dirigencia que encabeza Bruno Barenchi con los boricuas se originó el lunes de la semana pasada cuando ambos se ausentaron, por lesión, en el partido ante Nacional.

López, por su parte, se fue de la cancha de Aguada al hospital y fue dado de alta el sábado. Sin embargo, el domingo sintió flojedad en sus piernas y volvió al sanatorio quedando internado y en observación.

"Alex estuvo en cuidados intensivos pero ya pasó a sala. La neurocirujana dijo que tiene unos pequeños coágulos que se van a ir solos y no necesita ser operado. El neurólogo le dijo que por eso perdía estabilidad y está en observación. Hoy lo va a ver de nuevo y si sigue todo bien este miércoles le dan el alta. El domingo sintió flojera en las piernas, tenía que pensar para dar los pasos y sentía mareos al despertarse, seguramente por el oído porque fue ahí donde se cayó. Fue una caída impresionante, después de la cancha no la quise ver más", contó Barenchi a Referí.

"No es un momento para estar pensando en lo deportivo. Estamos con toda nuestra energía puesta en la recuperación de Alex y pendientes de lo que él y su familia necesiten", agregó.

Sin embargo, el equipo quedó obligado a una profunda reestructura. Belardo se fue el lunes tras jugar el viernes con Aguada. Y Pelacoco Hernández también le anunció a la directiva del club que se van en las próximas horas y que ya no estará el viernes para enfrentar a Malvín por la 15ª fecha de la Liga, la segunda etapa de la segunda rueda.

El lunes, George Vegerano, representante de Belardo, emitió un duro comunicado contra Atenas.

"Muy apenado por la falta de profesionalismo del Club Atlético Atenas ante la salida por lesión de mi cliente Gabriel "Gaby" Belardo. El equipo hoy nos debe una cantidad de US$ 1.300 la cual nos prometió ser pagada el viernes después del partido con Aguada", dice el comunicado que también cuestiona el proceder de Barenchi.

"El señor Bruno Barenchi demandó de manera obligatoria a mi cliente Belardo a ser partícipe del partido si quería cobrar su dinero, un dinero que en aquel momento sumaba US$ 3.300 lo cual constituía la mensualidad de noviembre y el resto de los días trabajados en diciembre. Esto sin importar que mi cliente está lesionado por una fascitis plantar", agrega Vegerano.

También dice que Barenchi quedó de llevar a Belardo a un médico de su preferencia para constar la lesión y que no lo hizo y que prometió saldar la deuda si el boricua jugaba ante Aguada el viernes, "algo de total cero profesionalismo", según Vegerano. "Lo peor de todo es que hasta el momento de su salida, Barenchi no saldó la deuda", agregó y fustiga al presidente de Atenas por "desprestigiar" la imagen de su jugador.

Agradecido de la oportunidad que el entrenador @frydmanmartin1 brindara desde el dia 1 para con mi cliente. Comunicado sobre lo sucedido a raiz de la salida de Gabriel Belardo. #VSMSports @Club_Atenas @ligauruguayabb @baloncestero @UltimoCuarto @emi_colman @fermartinezlar pic.twitter.com/5VOlW3dIrM — Vegerano Sports Management (VSM) (@SportsVsm) December 17, 2018

Belardo, por su parte, dijo a Referí: "La razón por la que me fui es la lesión en el pie que en Atenas no fue tratada. Solo tomé cinco terapias en 50 días que estuve lesionado. El presidente me obligó a jugar lesionado y me dijo que si no jugaba ante Aguada no iba a cobrar el dinero que me debía ni me iba a conseguir pasaje para volver a mi país. Me pagó la mitad antes del partido y me prometió la mitad para después, algo que no cumplió".

La posición de Atenas

"Atenas le pagó noviembre, pero no le pagó los días de diciembre que no fue a entrenar y no quiso jugar. Estamos al día, no le pagamos diciembre porque no fue a entrenar y bastante que le pagamos el hotel a él y a su señora que la trajo sin consultar ni pedir permiso y no tendríamos por qué habérselo pagado. Al mes, cuando le preguntamos que pensaba hacer con el hotel de su señora nos dijo que si se lo dejábamos de pagar él se iba", respondió por su parte Barenchi.

"Acordamos que se le pagaba el sueldo si jugaba contra Aguada, accedió y jugó, entonces nos reclamaron diciembre y como jugó contra Aguada, demostró que no teníamos que pagarle diciembre porque no entrenó. Tres días después de decirnos que si no le pagábamos más el hotel a su señora se iba, apareció con la lesión. Pero antes llamaron a varios extranjeros para ver cuánto cobraban, ya le habían hablado de Unión de Argentina y no nos dijo nada. Me mandaba mensajes cuando estuvo con diarrea o con problemas de garganta, yo iba y le llevaba medicamentos o pastillas. Con la lesión del pie no me mandó ningún mensaje. Si se demoraba la comida o tenía problemas en el hotel o el wifi pasaba mensajes, por lo del pie nunca me dijo nada, eso fue lo más raro", se explayó Barenchi.

"Atenas está al día y cuida a sus jugadores, sino hablen con los nacionales, pero tenemos que hacer respetar el club. No nos pueden venir a manosear de afuera ni venir a jugar con la necesidad del club. Esto es sencillo, hablaron con otros extranjeros, vieron que no ganaban como los demás y mintieron con las lesiones, los dos al mismo tiempo. Y ahora se van. Pelacoco estaba jugando 3x3 antes de venir y Belardo estaba promediando un minuto por partido antes de jugar acá. Ahora se van a pasar las fiestas con su familia y no dudes que aparezcan al poco tiempo jugando en otra liga porque sus rendimientos acá fueron muy buenos", dijo Barenchi.

Belardo se fue como el segundo mejor anotador de la Liga con un promedio de 22,36 puntos y es segundo en asistencias con 6,5 solo superado por Martín Osimani quien suma nueve partidos contra los 12 del boricua. Hernández es el cuarto mejor anotador del certamen con 21,58 puntos por juego y el líder en bloqueos con 2,42 por partido.

"Ellos ganaban US$ 2.000 y US$ 2.500 dólares, ya había un contrato firmado y no es culpa de nosotros si después andan bien y quieren ganar más. De todos modos, nunca se sentaron a hacernos ese planteo. Todo fue amenaza y terrorismo: 'mejorar el hotel o me voy, 'mejorar el wifi o me voy', 'seguirle pagando el hotel a mi mujer o me voy'. Llega un momento que pudre. Fue todo rarísimo", concluyó Barenchi.