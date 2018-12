Atenas en conflicto con sus estrellas de Puerto Rico

Atenas perdió el lunes 84-70 con Nacional por la 13ª fecha de la Liga Uruguaya sin poder contar con sus dos figuras portorriqueñas: el base Gabriel Belardo y el ala-pívot Luis “Pelacoco” Hernández lo que desató una interna complicada entre los extranjeros y la dirigencia del club.

“El lunes no entrenaron de mañana, no fueron, el domingo entrenaron a medias, aparecieron justo los dos con dolores. Alex López pasó por los mismo de Belardo y ha jugado hasta 40 minutos. Si se van, va a ser por ellos, la gente ya se dio cuenta de todo, ya se me acerca a decir que se vayan. A uno le gusta que le tomen el pelo”, dijo a Último Cuarto de Sport 890 el presidente de Atenas Bruno Barenchi.

"Pelacoco apareció con dolor de espalda que dijo que hace dos semanas lo tiene. Se fue con la selección, no mandó ni un mensaje para decir que se iba del país, nadie lo iba a trancar porque para nosotros es un orgullo haber apostado a un jugador que no venía jugando y al que le dimos la oportunidad y lo citan a la selección. Pero nunca hubo un agradecimiento de su parte, sino al revés buscan el problema y no la solución", agregó Barenchi.

"No me gusta ser rehén de lo que uno dice, no te puedo decir que se van a ir. Más allá de la calentura personal y que a uno no le gusta que le tomen el pelo y que no se valore lo que se ha dado, yo dejé de lado lo personal por apostar al grupo, porque se armó un lindo grupo. Ahí no me metí y la dejé pasar, pero a la larga salta la hilacha y se ve; hoy todo el mundo lo está viendo. No sé que va a pasar, primero hay que tomar una determinación y luego hablar. Ellos son buenos habladores y vendedores, pero yo no quiero que la directiva se vea manchada", explicó Barenchi.

Belardo promedia 22,36 puntos por partido (segundo mejor de toda la Liga) siendo el máximo anotador del alas negras, seguido de Pelacoco Hernández con 21,58 (cuarto en la Liga). Además, Belardo es el segundo mejor en asistencias (6,45) y Hernández es segundo en bloqueos, en eficiencia de tiros de dos puntos y en eficiencia de total de puntos por partido.

George Vegerano, agente de Belardo, emitió el martes un comunicado diciendo que su jugador padece una fascitis plantar hace un mes y medio.

"Mi jugador desde hace un mes y medio sufre de lo que se llama fascitis plantar, una dolencia a causa del trabajo causado en la corriente temporada de baloncesto con el club Atenas. Desde ese mismo momento se estableció al entrenador Martín Frydman y a la gerencia de la molestia para que ellos trabajaran con ella acorde a lo que se establece en cada contrato como parte del cuidado médico al jugador cuando sufre una dolencia en el tiempo estando en el equipo", expresó en el comunicado.

"La falta de equipo para tratar la lesión de manera diaria ha logrado que se agrave esta lesión a tal nivel que Gaby tuvo que ir al hospital y sacarse unas placas que indican la seriedad de la misma. Aprovechó que la selección nacional de Puerto Rico estuvo en Uruguay para hablar con el kinesiólogo del equipo boricua en donde la lectura de la placa indica que con terapias diarias y con el equipo adecuado el jugador puede jugar rápidamente. En el mes y medio que ha durado la dolencia de esta lesión han logrado un total de solo cinco terapias (sin el equipo adecuado) para aliviar la molestia que agobia a mi cliente. Es por tal motivo que no pudo practicar el domingo y no participó en el partido de ayer".