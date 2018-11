¡Sabor! Atenas vibra al ritmo del boricua Gaby Belardo

Gabriel Belardo entra a la cancha de Atenas y los botijas enseguida se le arriman. Lo felicitan por los 37 puntos anotados el martes contra Welcome. Pero él replica: “¿Y qué haces tú que no estás en la escuela a esta hora?” “Ya fui de mañana”, le dice uno. Él sonríe. Se sienta en la tribuna Gabriel Layerla, entre todas las banderas albicelestes y cuenta su historia. Con marcado acento portorriqueño

Tiene 28 años y nació en San Juan de Puerto Rico: “Playa y calor todo el año; es hermoso”.

Allá empezó a jugar el deporte más popular de su país, el béisbol, cuando era niño.

“De chico era muy hiperactivo, entonces me cambié y me puse a jugar baloncesto. Mi madre me acompañaba a todos las prácticas y juegos, pero mi padre fue el que más quería que hiciera deportes, además, él lo jugó profesionalmente”, cuenta a Referí.

Se formó en Los Pumas de Bucapla y cuando tenía 15 años le ofrecieron irse a jugar a Estados Unidos.

Hizo el liceo en la Montverde Academy de Orlando, un instituto por donde pasaron Ben Simmons, actualmente en Philadelphia Sixers, y D’Angelo Russell de los Broklyn Nets. Y muestra orgulloso el pantalón gris que lleva puesto con el logo de la academia.

Luego se sumó a la Universidad de South Florida y completó los estudios en la Florida International University, por donde pasó su compatriota Carlos Arroyo, quien jugó 13 temporadas en la NBA.

“Fue bien difícil, sabía poco inglés pero fui con una meta y bien mentalizado, sabía lo que quería desde el primer día. Hice un excelente trabajo y lo aproveché al 100%”, recuerda este base de 1,88 metros de estatura.

“Ahora puedo hablar inglés perfectamente. Esa experiencia me enseñó mucho a valorizar la vida y a ser disciplinado porque en Puerto Rico hay mucha distracción”, agrega el jugador que mejor maneja el inglés en Atenas y que le traduce todo al estadounidense Philip Henry.

“Estudié tres años comunicación y mercadeo y me gradué. Pero cuando me retire me gustaría abrir una cadena de restaurantes o trabajar en el rubro de la hotelería”.

Terminada su etapa universitaria, en 2013, se convirtió en profesional retornando a su país para jugar en los Mets de Guynabo. Posteriormente jugó para Piratas de Quebradillas y ahora lo hace con Leones de Ponce, “un equipo que tiene 15 campeonatos, mucha fanaticada (hinchada) y es un grande de mi país”.

República Dominicana, Colombia y Chile fueron sus experiencias internacionales antes de que el entrenador de Atenas, Martín Frydman, lo contactara para traerlo a Uruguay.

“El primero que me contactó fue Johwen Villegas porque el equipo estaba buscando un base y luego se comunicó mi agente. Johwen me habló muy bien de la Liga. Pasaron muchos portorriqueños por Uruguay y me hablaron muy bien de esta liga”, dice.

Villegas jugó en Atenas entre 2013 y 2015 alcanzando dos veces las semifinales de la Liga. “Siente mucho a este club y me habló muy bien de su gente”, revela Belardo.

La última experiencia de Villegas fue en Trouville en la temporada 2016-2017 donde dejó como huella el récord de triples de la Liga anotándole 12 veces desde los tres puntos a Malvín.

Desde que se puso la camiseta de Atenas, Belardo dejó en claro que también llegó para dejar una marca.

Es un líder dentro del campo, gran armador de juego, con personalidad para asumir el goleo con su tiro perimetral y con mucha dinámica para correr la cancha.

“Fue él quien me recomendó al otro puertorriqueño que tenemos, Luis “Pelacoco” Hernández, y juntos le han dado al equipo las características que a mí me gustan porque corren la cancha y son muy intensos”, expresa a Referí el entrenador Frydman.

Tras seis fechas disputadas Belardo es el goleador del certamen con un promedio de 23,6 puntos y también es el líder en asistencias con 6,2 junto a Fernando Martínez de Goes.

“Nos tocó un fixture bastante difícil, pero con Aguada y Malvín estuvimos a dos o tres minutos de ganarlo porque íbamos adelante”, explica sobre el momento de Atenas que viene de El Metro y que perdió sus tres primeros juegos ya que también cayó ante Defensor Sporting.

Belardo muestra un perfil marcadamente autocrítico al repasar esos juegos: “Yo como base no tomé responsabilidad, no cuidé el balón como debía hacerlo, me sentí muy cansado y no cerramos el partido como debimos. Ahora tengo más aire, me siento en mejor condición y hemos cerrado bien los partidos con Urunday Universitario y Welcome”.

Antes de ganar esos juegos superaron a Goes quebrando la mala racha.

El martes, contra Welcome, fue imparable: 37 puntos, ocho asistencias y 63% de acierto en triples (cinco de ocho).

El día en que llegué a Uruguay jugamos un amistoso con Welcome y perdimos. “Ahora vamos a agarrar la ruta ganadora. Cuando llegué escuché rumores de que éramos un equipo bajo y joven, pero podemos ganarle a cualquiera”, dice convencido.

Por ahora vive en un hotel y espera la llegada de su esposa. Pero ya se hizo fanático del asado. “Me encanta comer carne y pollo, y el asado me encantó. El día de mi cumpleaños que fue el 6 de octubre el presidente Bruno (Barenchi) hizo uno espectacular. Creo que los primeros días comí mucho asado y por eso me sentí algunos días mal del estómago”, dice soltando una risa bien caribeña.

Belardo cuenta que solo integró una selección B de Puerto Rico que jugó en Bahamas e Inglaterra, pero se siente preparado para defender a su isla cuando le llegue su oportunidad. “Me tocó estar atrás de jugadores como Carlos Arroyo o José Juan Barea y ahora están Ángel Rodríguez que juega en Houston Rockets, Gary Brown en Israel o Alex Abreu en Francia. Si llega mi turno se dará”, dice. Mientras deleita al barrio Sur y Palermo con sus goles.

Quiere ir a alentar al ANTEL Arena

El 29 de noviembre Uruguay estrenará el ANTEL Arena y a Rubén Magnano como entrenador jugando contra Puerto Rico. Belardo no integra la selección pero ya anunció que irá a primera fila a hinchar por sus compatriotas.

“Me encantaría estar presente para apoyar a mi isla poniéndome la camisa de Puerto Rico para estar junto a todos mis compañeros. Va a ser un excelente espectáculo, ojalá se puedan quedar y ver un partido mío; ya quiero que llegue esa fecha.

Belardo en cifras

23,6 puntos promedia en seis partidos siendo por ahora el máximo anotador de la Liga Uruguaya.

6,2 asistencias es su promedio, siendo el líder en el rubro junto a Fernando Martínez de Goes.

37,73 minutos promedia en cancha siendo el segundo en esa estadística detrás de Willard Crews de Sayago (39,1).