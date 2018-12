El triplazo de Florencia Niski que dio que hablar en Chile

Florencia Niski no para de sorprender con sus condiciones y ahora, en un partido que la selección uruguaya sub 16 de básquetbol disputó en Chile, brilló al meter un triple desde su cancha cuando se venía la chicharra para finalizar el tercer set.

La jugadora de Bohemios de 16 años, que fue la gran figura de la Liga Femenina que ganó el albimarrón, se robó los aplausos con su triplazo en el parido en el que la U16 celeste enfrentó a la U15 chilena en el marco del Torneo Brisas.

Vestíte Florencia! Te lo pido por favor! @florencianiski pic.twitter.com/TF1CrudHe5 — la banda de la messi (@labandadelamesi) December 16, 2018

Luego, la selección uruguaya se proclamó campeona del certamen tras ganarle la final a Sergio Ceppi por 61-40.

El báquetbol femenino tuvo un destacado crecimiento en los últimos años y comenzó a recoger éxitos a nivel internacional.

Niski volvió a demostrar que tiene momentos de magia, tanto para realizar maniobras en el uno contra uno, como a la hora de lanzar desde distancia.

“El básquetbol fue el deporte que más me atrapó. Empecé a los siete años y no me importaba nada que tuviera que jugar contra varones, iba para adelante”, dijo en una nota con Referí en la que habló de su actual deporte y de los otros que practicó.