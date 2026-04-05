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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 5 de abril

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre los 14 °C de mínima y 19 °C de máxima

5 de abril de 2026 8:59 hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 5 de abril una jornada nubosa a cubierta en gran parte del país, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 19 °C y 22 °C y precipitaciones con probables tormentas en el norte del territorio.

Montevideo y área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre los 14 °C de mínima y 19 °C de máxima.

Durante la mañana el cielo estará nuboso con períodos de cubierto. Los vientos soplarán del sector este de 10 a 30 km/h. Para la tarde y noche el tiempo se mantendrá similar, aunque los vientos podrán registrar rachas de hasta 40 km/h.

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Este

Para la región este, Inumet anticipa temperaturas entre 6 °C y 21 °C.

Por la mañana el cielo estará nuboso con períodos de cubierto y presencia de neblinas. Los vientos llegarán del sureste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde y noche se mantendrán las condiciones nubosas y las neblinas, con vientos del sector este de 10 a 30 km/h.

Oeste

En el oeste del país se esperan temperaturas de entre 10 °C y 21 °C.

La mañana será nubosa con períodos de cubierto y vientos del sector este de 10 a 30 km/h. Durante la tarde y noche el cielo se tornará nuboso a cubierto con precipitaciones aisladas y vientos que podrán alcanzar rachas de hasta 40 km/h.

Norte

En el norte, la jornada presentará temperaturas entre 9 °C y 22 °C.

Tanto en la mañana como en la tarde y noche se prevé un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. Los vientos soplarán del sureste y del sector este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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