Fuerte demanda por ON del hotel Sheraton en su tramo mayorista

Este miércoles se realizó la suscripción del tramo mayorista de las Obligaciones Negociables (ON) de Tonosol SA (propietaria de los hoteles Sheraton Montevideo y Aloft Montevideo, ambos hoteles gestionados y gerenciados por la cadena Marriott International) por US$ 15 millones.

La demanda en el tramo mayorista alcanzó los US$ 33,8 millones. Los US$ 15 millones del tramo se completaron a un precio de corte de 101,28%. Este precio será la referencia a utilizar este jueves para el tramo minorista, cuando se suscriban los restantes US$ 5 millones, para completar así una emisión total de US$ 20 millones. En ese primer tramo, sobresalió el interés de inversores instituciones como las AFAP y también de otros agentes minoristas.

En el tramo minoristas, que se colocará este jueves, los clientes individuales podrán participar por montos de hasta UI 500.000 (equivalente a US$ 57.300 aproximadamente). Dado el precio de corte definido, el rendimiento para el inversor es 6,3% anual.

La ON de Tonosol apuntó a ocupar un espacio en la curva de instrumentos financieros en dólares, en que existen pocas alternativas de inversión en esa moneda. La tasa de interés en dólares es de Libor 180 días más 4% con un piso de 6,5% y un techo de 7,5% anual. Esta estrategia se vio reflejada con éxito en la realidad, con una demanda en el tramo mayorista que superó en 2,2 veces el monto.

Como garantía, Tonosol ofrece las hipotecas de los hoteles Sheraton y Aloft, además de un fideicomiso en garantía con cesión de cobro de las tarjetas Visa, Amex y Master. La calificación crediticia local que otorgó la calificadora de riesgo para Tonosol fue BBB (uy). La empresa utilizará los recursos que obtenga de esa emisión para cancelar una deuda bancaria por unos US$ 18 millones.

La emisión fue estructurada por Nobilis Corredor de Bolsa, empresa que ha sido un actor relevante en las emisiones de bonos corporativos y fideicomisos financieros en el mercado de capitales doméstico, tanto a nivel de emisiones privadas como de emisiones públicas. De hecho, sobre fines de noviembre este corredor estructuró la emisión también de ON por US$ 30 millones que realizó el grupo Codere para Maroñas. En ese caso la demanda alcanzó los US$ 78 millones.