Fuga de González Bica: detienen a la abogada del narco y otras cuatro personas por falsificación de documentos

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas detuvo esta mañana a la abogada del narco Juan Antonio González Bica y a otras cuatro personas luego de que el condenado se fugara de su casa, en la que cumplía arresto domiciliario, según informó El País y confirmó El Observador con fuentes del caso. Estaba en ese régimen dado que había reportado tener problemas renales graves y la jueza María Helena Mainard había entendido que corría riesgo su salud al estar preso.

La abogada que participó de esas audiencias, Mercedes Acosta, fue una de las detenidas. Ella había renunciado a la defensa de González Bica un día antes de su fuga.

Las cinco personas están a disposición de la fiscal de Estupefacientes de 1o Turno Mónica Ferrero quien estudia una presunta maniobra para falsificar historias clínicas y otros documentos luego de la investigación en conjunto con la Dirección General de Drogas. El comisionado penitenciario para las cárceles, Juan Miguel Petit, denunció que un informe suyo había sido falsificado, informó El País.

En la audiencia en la que se le otorgó la prisión domiciliaria, según consta en el registro al que accedió El Observador, se leyó el informe del médico forense del Departamento de Medicina Forense de la Clínica del Penal de Libertad, que afirmaba: "Las patologías crónicas que presenta el Sr. González en su conjunto implica una relación de complejidad que requiere un particular abordaje asistencial. Durante su permanencia en el centro de reclusión no se ha cumplido rigurosamente con las indicaciones médicas, tratamientos y controles, exponiéndolo a un grave riesgo para su salud e integridad física".

Eso, a juicio de su abogada defensora –el que compartió la jueza María Helena Mainard–, era fundamentación suficiente para que se le otorgue la prisión domiciliaria. Las condiciones renales de su paciente no le permitían seguir recluido.

Sin embargo, en contra de ello se expresó la fiscal adjunta de Estupefacientes Gabriela Fernández, quien solicitó que se agoten todas las posibilidades de buscarle un lugar de reclusión en donde pudiera continuar el tratamiento. "He visto infinidad de pericias y cuando dice 'no está en condiciones de ser recluido', dice eso. En este caso habla del módulo en particular", expresó e insistió en que se exploren otras opciones.

Sobre ese punto, Fernández sugirió que se oficiara al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a que indique si existía algún centro carcelario que pudiera cumplir con las exigencias de cuidado que requería González Bica.

"El delito que cometió el penado es muy grave", insistió la fiscal.

"Pero nadie lo está dejando en libertad", le contestó la jueza.

Sobre la propuesta de Fernández de oficiar al INR, la jueza accedió a hacerlo, pero ya con González Bica en prisión domiciliaria. "Lo que el INR va a responder es que sí (hay un centro de reclusión con las condiciones necesarias) o que no, pero no lo va a cumplir tampoco", valoró, e insistió en la falta de recursos de la institución para garantizar funciones básicas.

"Yo entiendo que el delito es grave, pero porque el delito sea grave no lo vamos a dejar morir en reclusión. Ese es mi concepto de las cosas. El señor no es un santo barón, el señor tiene una condena (...) sé que no es un angelito bajado del cielo, cometió un delito, tiene una pena, la tiene que cumplir ¿verdad? Pero sabemos la situación del INR hoy por hoy. Es lamentable", comenzó exponiendo la jueza.

"Es lamentable porque no tiene recursos humanos ni económicos ni vehículos ni nada. Y sabemos que esté alojado donde esté alojado no se va a dar cumplimiento al tratamiento médico. Entonces para mí es una responsabilidad que el señor esté internado, mañana le pase algo, y me van a venir a tocar la puerta a mí a decirme 'doctora, con esta situación y con la situación de las cárceles hoy por hoy, usted lo dejó preso'", fundamentó.