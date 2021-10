Gambera, socialista de larga data, se desmarca de Civila y apoyará a Pereira a la presidencia del FA

El secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), Fernando Gambera, apoyará a Fernando Pereira como futuro presidente del Frente Amplio, y se desmarcará del candidato impulsado por su propio Partido Socialista, Gonzalo Civila. Así lo confirmó a El Observador el sindicalista.

"Yo hubiera querido que Fernando durara más en el PIT-CNT", afirmó el bancario. "Si lo perdemos en la central, lo quiero ganar como presidente del Frente Amplio", declaró Gambera. "Va de suyo que en diciembre voy a votar a Fernando", zanjó.

Gambera fue muy cercano a Pereira en su trayectoria sindical, e integra la corriente Articulación que el presidente de la central —hoy en licencia para estar dedicado a la campaña política— lideró por años. Tal como había informado El Observador semanas atrás, el dirigente de los bancarios se posiciona como el heredero natural de Pereira, dados sus casi 20 años en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

Su pronunciamiento se desmarca de la resolución del Partido Socialista, que ratificó a través de su Comité Central el respaldo a la candidatura de Civila. El diputado por Montevideo pidió licencia esta semana en su colectividad política para encarar la campaña a las elecciones internas del Frente Amplio, que comenzará con recorridas por Treinta y Tres y Cerro Largo, según indicaron a El Observador fuentes partidarias.

"En este caso se me está generando una situación en la que discrepo", apuntó Gambera sobre la postulación del socialista, en una carrera que cuenta con apoyos como La Amplia —sector de Carolina Cosse—, Casa Grande y Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). "Daré los debates internos si es que se dan, pero esto termina siendo mi postura personal. No sería honesto si no lo admitiera", confesó el secretario de AEBU.

Gambera se posiciona en Articulación como el heredero natural de Fernando Pereira

Consultado respecto a su distanciamiento con la resolución partidaria, contestó: "Creo que conozco mucho más la capacidad de articulación de Fernando, y por eso estoy convencido que no hacía falta confrontar con él. El Frente Amplio ya encontró su conducción". La candidatura del presidente de la central sindical recoge apoyos variados en la coalición de izquierda, entre los que se incluyen el del MPP, Partido Comunista, Fuerza Renovadora, Asamblea Uruguay y la Vertiente Artiguista.

El incumplimiento a las decisiones partidarias supone, según está previsto en los estatutos, una "infracción a la disciplina". Gambera, quien comenzó a militar en el Partido Socialista en 1983 a través de la Juventud, indicó que no pretende desafiliarse de sus filas. El bancario es un adherente a la lista 'Socialismo libertad', que se encuadra dentro de la llamada "renovación" que se disputa la interna con el ala "ortodoxa" encabezada por Civila, y que está al frente de la dirección desde el 2019.

Cuando el Partido Socialista respaldó a Carolina Cosse como candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) —y no a su afiliado histórico, Daniel Martínez— los militantes que se distanciaron de la resolución y mantuvieron su apoyo al exjefe comunal, renunciaron al partido. Tal fue el caso con la exministra Daisy Tourné quien, aparte de diferencias con la actual dirección, se escindió de la colectividad política tras una encendida discusión que derivó en el impulso a la postulación de la ingeniera.

Mientras tanto, la corriente Articulación de Fernando Pereira busca mantener en el PIT-CNT ciertos puestos de peso en la estructura. El comunista Marcelo Abdala, hoy secretario general, corre con las mayores chances para consagrarse como el nuevo presidente de la central sindical en el próximo Congreso de noviembre. En ese escenario, al ala aliada le correspondería la secretaría general. Para esa posición se perfilan Gambera y la referente de la Federación de Magisterio (Fum-Tep), Elbia Pereira, ambos allegados al saliente Fernando Pereira.