Sectores del FA dicen que plebiscito contra la reforma jubilatoria es de "una inconveniencia absoluta" y en el PIT-CNT genera dudas

Con un debate en las gateras, el camino de un plebiscito por seguridad social que por la vía constitucional enmiende la reforma jubilatoria del gobierno genera dudas en la interna del PIT-CNT y sectores del Frente Amplio lo ven como "inconveniente".

Tanto la central sindical como la coalición de izquierdas abrieron en paralelo la discusión dentro de su orgánica, a días de que Marcelo Abdala anunciara desde el estrado el Día de los Trabajadores que el movimiento sindical evaluaría una consulta popular contra la "nefasta ley" aprobada semanas atrás en el Parlamento.

Con un informe del constitucionalista José Korzeniak sobre la mesa, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT comenzó el martes al mediodía su propio intercambio formal –tras varias reuniones por lo bajo–, con visiones encontradas entre dirigentes y corrientes sindicales.

La noche anterior, la Mesa Política del Frente Amplio había pasado raya al encuentro mantenido en la mañana por una delegación de la izquierda con la cúpula de la central.

Tras un informe de la socialista Daniela Brandon y el emepepista Charles Carrera, la dirigencia mantuvo un intercambio preliminar en que los sectores Fuerza Renovadora (de Mario Bergara), Nuevo Espacio (de Rafael Michelini) y la Vertiente Artiguista advirtieron sobre la "inconveniencia absoluta" de salir a recolectar firmas y añadir otro desafío a las urnas, una visión que también alinea al MPP del intendente Yamandú Orsi, según reconstruyó El Observador.

Leonardo Carreño

Archivo, Fernando Pereira a la salida de una Mesa Política del Frente Amplio

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, declaró a El Observador que la fuerza política "eligió ir por el camino de un diálogo social a partir del 2 de marzo de 2025" para consensuar una nueva reforma de la seguridad social, aunque no son "el único jugador en la cancha".

"Hasta ahora es nuestra estrategia, pero puede modificarse", aclaró y añadió que "no son terminantes" los "primeros puntos de vista" esbozados el lunes puertas adentro de la Huella de Seregni.

El propio Pereira, en sus tiempos al frente del PIT-CNT, supo pasar de las "enormes dudas" por las "condiciones políticas" para impulsar un referéndum contra 135 artículos de la LUC (que exigía casi 700 mil firmas) a ser la principal cara del voto rosado. En este caso, dijo tener "formada" una postura, pero todavía precisa "más información".

El Frente Amplio aguarda mientras tanto sus propios informes jurídicos.

El empuje de Abdala y las dudas sobre el FA

Desde una tienda distinta, la cúpula de la central sindical enfrenta otros dilemas. Uno de los más importantes es si concebir al Frente Amplio como un "aliado" con el que librar codo a codo la campaña hacia las urnas –ensobrando junto a las listas electorales una papeleta plebiscitaria–, o si "acumular" desde el movimiento social.

"Como dirigente sindical, no tengo duda en acompañar cualquier iniciativa que elimine las AFAP. Pero no me hago el distraído en que con las elecciones nacionales tenés una gran dependencia de la actitud que tomen los sectores políticos. Si hace ruido en la interna del partido (FA), va a hacer ruido a la hora de ensobrar la papeleta", reconoció –ante el Secretariado y a El Observador– el titular de la Asociación de Bancarios (AEBU), Fernando Gambera.

Referente de la corriente Articulación –asociada a posturas más moderadas y conciliadoras con la izquierda cuando estaba en el gobierno– y cercano a Fernando Pereira, el "Manso" Gambera insistió ante los dirigentes en que a diferencia de un referéndum este mecanismo exige "presentar un texto a plebiscitar" sobre el que la central deberá lograr acuerdos, primero hacia adentro, y luego con el Frente. "Si no concito a todos los sectores, va a ser difícil tener atención en un domingo de elecciones", sostuvo el bancario.

El punto concreto de las AFAP cobra especial relevancia cuando su eliminación ha sido una proclama histórica de diversos sectores –desde la propia central hasta comunistas, socialistas e incluso el MPP– y cuando las corrientes más jugadas por el plebiscito ya lo impulsan como una de sus claves. Así lo redactó la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) en un borrador de papeleta entregado al Secretariado Ejecutivo y cuya propuesta levantó la Coordinadora de Sindicatos, una de las corrientes minoritarias del PIT-CNT.

Desde esas filas –representadas en el Secretariado por Sergio Sommaruga (trabajador de la educación privada) y Juan González (sindicato del Correo)– promueven que la consulta popular tenga tres ejes: la eliminación de las AFAP, el no aumento de la edad jubilatoria y la suba de las jubilaciones y pensiones mínimas.

Esa línea, que también halla eco en los socialistas –desde la Federación Ancap y el delegado por el Sindicato Portuario, Pedro Andrade– será una de las discutidas en la Mesa Representativa del 16 de mayo.

La Federación de la Bebida (FOEB) también planteó sus reparos ante los compañeros: "Tenemos dudas en cuanto a qué incluir en la consulta y nos parece apresurado ya decidir en la Mesa próxima", dijo el dirigente Fernando Ferreira.

Pese a un "andamiaje aceitado" por el reciente referéndum, la FOEB manifiestó que, "si hay compañeros pensando en el FA como aliado fundamental, es probable que muchos sectores no acompañen la eliminación de las AFAP". "O si es algo exclusivamente desde los movimientos sociales, acumularemos desde ahí", graficó el dirigente de la corriente En Lucha –integrada también por Joselo López– que ha tendido a reprochar a los comunistas y a Articulación (las dos de mayor peso) su cercanía con el partido de la izquierda.

Federico Gutiérrez

Marcelo Abdala instaló en agenda el tema

La posición de los comunistas será una parada decisiva en la interna –al igual con el referéndum de la LUC–, que se enfrentan a un dilema entre el pragmatismo político y la coherencia ideológica. Fue el presidente de la central sindical quien instaló en agenda el tema al explicitarlo sobre el escenario, a semanas de haber resuelto avanzar por la vía de las consultas jurídicas.

Marcelo Abdala ha defendido que "de una forma u otra", con un gobierno frentista con mayorías o con un plebiscito, "va a haber una seguridad social alternativa". Sobre la conveniencia de una consulta en paralelo a las elecciones, el dirigente metalúrgico ha afirmado que "llegar a una elección con un movimiento social movilizado, desde la perspectiva de la izquierda, puede ser un plus", según reconstruyó El Observador.

El líder sindical sabe –y así lo transmite– que lo que resuelva el FA "es importante" para un eventual plebiscito, por "confluir con la elección nacional". En esa línea ha valorado como una "primera buena señal" que la coalición de izquierdas recogiera su planteo el 1° de mayo e iniciara la ronda de contactos. Abdala coincide en que cómo se redacte una propuesta en torno a las AFAP "es un factor clave" a conversar en la interna, más allá de la clara oposición manifestada históricamente contra ellas.

Jorge "Fogata" Bermúdez, de la Federación Uruguaya de la Salud y alineado a la corriente Gerardo Cuesta que nuclea a los principales dirigentes comunistas, alertó que la discusión "tiene que tener un tiempo para bajar a los sindicatos".

Bermúdez planteó que la central "se debe mover en un escenario lleno de complejidades" sin "ahogarse en la discusión" del plebiscito, por tener que atender temas como el inicio de la negociación colectiva por 60 mil trabajadores del sector privado "que perdieron salario desde el 2020", la última Rendición de Cuentas y el Congreso del Pueblo.

Con referencia al referéndum y a un eventual plebiscito, el titular de la FUS advierte: "El que piense que de derrota en derrota se llega a la victoria, está equivocado. Eso de peleo aunque pierdo, es una equivocación, la historia lo demuestra. Si bien hay derrotas que luego acumulan, no podés ir a un proceso en que perdés una vez, perdés otra y pensás que acumulás. Eso hay que considerarlo".