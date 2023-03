Desafiado por Lacalle, Pereira anunció que el FA apostará por nueva reforma de seguridad social en marzo de 2025 si ganan las elecciones

Luego de que el mandatario Luis Lacalle Pou desafiara a la oposición a pronunciarse sobre si modificaría "políticas de Estado" como la reforma de la seguridad social y la transformación educativa en caso de acceder al gobierno, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, salió a responderle. "No queremos que se apruebe esta reforma (jubilatoria), pero si así pasa y el Frente gana en 2024, vamos a convocar a los trabajadores, jubilados, empresarios y a los partidos para intentar construir un proyecto de consenso", declaró Pereira a El Observador.

"Está claro que el Uruguay precisa una reforma que tenga sostenibilidad financiera pero también social. Esta que plantea el gobierno solo la pagan los trabajadores con más años de aportación y con menos jubilaciones en dos tercios de las personas que se vayan a jubilar", sostuvo el exsindicalista a la salida del Congreso del MPP, que por su parte resolvió que en caso de ser oficialismo impulsará una ley que vuelva a modificar el sistema previsional.

Pereira sostuvo que si un gobierno frentista no logra la unanimidad, procederá con la propuesta de "mayor consenso posible y que no recaiga en la espalda de los trabajadores". "Esperamos hacerlo lo antes posible, yo diría el primero de marzo de 2025. Para eso vamos a trabajar activamente para ir conociendo opiniones del PIT-CNT, jubilados, cámaras empresariales y los partidos", adelantó el presidente del Frente Amplio.

Consultado respecto a si la izquierda volvería a modificar el tope de la edad para jubilarse, Pereira respondió: "Se puede tocar todo mientras haya equilibrio, pero hoy no lo hay". "Se puede entender que a una persona le cambien una condición, lo que no puede entender es que solo a él le cambien. Ningún trabajador va a entender que la única condición que va a cambiar sea cargada en su espalda", dijo el dirigente.

Pereira planteó además que "la transformación educativa no se puede hacer en Uruguay sin la participación de las maestras, las ATD, los sindicatos y también los académicos". "Es necesario el diálogo y es necesario el presupuesto. La vamos a tratar de construir desde el vamos. El gobierno actual, con buenas intenciones, probablemente no se tomó el trabajo de tomar las opiniones de los docentes", planteó, aunque aseguró que el Frente "no va a desarmar lo que está bien".

En un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes del Marketing, Lacalle Pou había enumerado sus políticas de gobierno, y había planteado: “Todas estas cosas van a tener continuidad después del 1° de marzo de 2025, y si no estaría bueno saberlo”, afirmó y enseguida agregó que se trataba de “reformas profundas e importantes” para las que se necesita “convicción, decisión y coraje”, algo que el gobierno “había tenido”.

“Estoy convencido que estas cosas, gane quien gane, no las va a cambiar, y sino que lo digan antes. No me metería en un terreno que no me corresponde”, manifestó, al tiempo que añadió que estaba "seguro" que tanto Pereira como Yamandú Orsi –que estaban sentados en una de las mesas– estaban “deseando“ que la reforma de la seguridad social se apruebe así el gobierno no le deja eso al Frente Amplio.

En ese sentido, recalcó que todos “los partidos políticos” que pretenden llegar al gobierno en las elecciones de 2024 “van a estar aliviados si se aprueba esta reforma”.

A la salida del evento, Orsi apuntó: “La seguridad social, no las jubilaciones, necesita una revisión porque el mundo está cambiando. No sé si es en el mismo sentido que hoy se está planteando, hay que mejorarla”.