Gandini sondea apoyos ser precandidato "wilsonista": "Me resisto a que todo el partido sea herrerista"

El senador del sector Por la Patria del Partido Nacional, Jorge Gandini, busca unificar agrupaciones y dirigentes para liderar una precandidatura presidencial "wilsonista" para las internas de su partido.

“Convencidos de que el Partido tiene que dar una opción que no responda a la hegemonía de la mayoría, comenzamos a consultar la posibilidad de tener nuestra propia candidatura", dijo Gandini en rueda de prensa sobre su reciente recorrida para hablar con dirigentes de su sector Por La Patria. "Visitamos cuatro o cinco departamentos en la Semana de Turismo y ahora nos vamos a otros ocho, para saber con cuántos soldados contamos para esta batalla", agregó.

Según afirma el senador, "antes de que termine el mes tenemos que tener una respuesta" de estos dirigentes a los que el Gandini está consultando para una candidatura que compita con las opciones que ya están sobre la mesa, las del secretario de Presidencia Álvaro Delgado y la presidenta de la Departamental de Montevideo, Laura Raffo.

"El partido perfila dos candidaturas pertenecientes al Herrerismo", dijo el senador sobre las posibles candidaturas del Delgado y Raffo y agregó: "Debemos dar una opción que no responda a la mayoría partidaria".

“Nuestro camino es saber si somos los suficientemente importantes en tamaño y contenidos para dar una batalla alternativa a esas dos opciones. Yo me resisto a que todo el partido sea herrerista. Y entonces si me resisto a esto, no voy a ingresar al herrerismo por más cómodo que me pueda quedar”, afirmó.

"Los que estamos en la corriente del wilsonismo no tenemos a quien votar, ese espacio esta vacío, hay que llenarlo", dijo y agregó que los wilsonistas "no pueden participar en candidaturas herreristas".

La interrogante de Beatriz Argimón

Sobre una posible candidatura de Beatriz Argimón, el senador indicó: "Con Beatriz (Argimón) estamos hablando, es de las pocas dirigentes que quedan sin tomar una decisión que esté mirando una de las dos candidaturas", dijo Gandini en referencia a Delgado o Raffo.

El sector wilsonista busca traer votos de afuera del Partido Nacional, del votante de la coalición e incluso de "ciudadanos independientes que creyeron en el Frente Amplio", según Gandini, quien agregó "entre setiembre y en octubre va a haber novedades".