García sobre dichos de Ojeda: "Utilizar a una persona fallecida, Jorge Larrañaga, para enredarlo me parece una inmundicia"

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, se refirió a las declaraciones del abogado Andrés Ojeda, quien defiende al subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, indagado por el caso Astesiano.

"Utilizar la vida privada de las personas con fines políticos, utilizar a una persona fallecida, como Jorge Larrañaga, para enredarlo, para ponerlo arriba de la mesa con el único objetivo de dañar al presidente de la República, de tener un fin político electoral, me parece una inmundicia", señaló el dirigente del Espacio 40 en una entrevista con Desayunos Informales de Canal 12.

Este miércoles Ojeda acompañó a Berriel a declarar a Fiscalía y a la salida señaló que el número tres de la Policía Nacional había aportado datos pedidos por Alejandro Astesiano porque así se lo había indicado el exministro Jorge Larrañaga, quien falleció en mayo de 2021.

"Todo lo que pida Astesiano era como si lo pidiese el propio ministro", aseguró Ojeda que le habían transmitido a Berriel en una reunión, en la que dijo que también estuvo el exdirector general de Secretaría, Luis Calabria.

Ante la consulta sobre qué evaluación hacía sobre la información aportada por Berriel, según surge de los chats del celular de Astesiano, García respondió: "Voy a decir en los términos que siento en lo más profundo del interior mío, en lo más profundo, con mis años de servicio público y de abrazar la militancia política. Realmente lo que está pasando en estas horas me parece una inmundicia".

Y agregó que desconoce el Uruguay actual. "Conozco un Uruguay en el que los dirigentes políticos debatíamos ideas cara a cara. Conozco un Uruguay donde nos decíamos cosas duras pero sabiendo que hay un límite. El límite es la dignidad de la persona. Esto que está pasando en estas horas me produce repugnancia".

Consultado sobre a quién se refería con sus palabras, si era al abogado Ojeda u otra persona, el ministro no respondió. Aunque dijo: "A ver, vamos a no ser ingenuos".

Y continuó hablando sobre la divulgación de los chats que forman parte de la investigación. "¿Ustedes creen que los chats que se encuentran abajo de los árboles? Yo no estoy adentro de los juzgados para saber si son verdad o no son verdad. Yo prueba de fidelidad democrática no tengo que dar a nadie, a mí no me corretean por Twitter".