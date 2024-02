Gerardo Morales: “El daño que le provocaron a mi hija es irreparable”

El exgobernador de Jujuy Gerardo Morales rompió el silencio este martes para dar su versión sobre la causa en la que ayer fueron liberados dos hombres que estuvieron más de 50 días presos tras publicar en la red social X mensajes sobre su vida personal. Morales explicó que había decidido no “revictimizar” a su hija y a su esposa, pero ante “la dimensión que ha alcanzado esta situación”, consideró oportuno ser escuchado.

“No se trata de de una causa por tuitear en Jujuy, se trata de una causa que se sustancia contra Morandini y Villegas por organizar, planificar, crear, difundir y tornar incierta y alterar la identidad de una niña de 2 años. Y por lesiones psicológicas agravadas por violencia de género, para el caso de mi mujer”, algo que según explicó en diálogo con el periodista Jorge Lanata “se trata de un delito grave, obviamente”. "No están imputados por un tuit" sino que "están imputados de un delito grave", sentenció.

Nahuel Morandini y Roque Villegas fueron liberados ayer en la causa que se inició por una denuncia de María Eugenia Tulia Snopek, esposa de Morales, el 4 de enero pasado. Los hombres fueron detenidos al día siguiente.

“Obviamente que si por lo que se pasó se simplifica en que la situación de dos personas tienen que ver por un tuit, obviamente aparece como una exageración y como un tema que no tiene sentido, desde ya, pero el problema es que no se conoce la causa y se habla sin saber”, dijo Morales. “Soy víctima”, dijo, y anunció que se presentó como querellante en la causa.

“Lo que surge de las pruebas que ha recolectado ya el Ministerio Público del Acusación de los celulares que han entregado Moranidini y Villegas dan cuenta de que detrás (hay) una organización y planificación de hacer difundir una mentira, una infamia, para producir daño”, explicó Morales y añadió que “este es un grupo de por lo menos 13 personas” que en un grupo de WhatsApp, organizaron la operación.

“Todo fue una una mentira”, dijo Morales, montada por una “organización delictiva” o “grupo delictivo”, vinculada a Elizabeth Gómez Alcorta y Sabrina Roth, abogados de Milagro Sala.

“Le hablo como padre: ¿qué es lo que digo yo a mi hija de 2 años, que empieza el jardín la semana?”, se lamentó el ex gobernador y añadió: “en diciembre mi hijo me pidió un celular, qbviamente que no le regalamos pero ya sabe entrar a YouTube y puede entrar a Pocoyó, que es lo que le gusta... ¿Qué le digo yo de acá 2 años cuando me pregunté quién es el padre o de acá 4, 6 o cuando vaya secundario?”.

El ex gobernador lamentó “en qué va a terminar la salud psicológica de mi de mi hija después de semejante delito que se ha cometido, que tiene que ver con la supresión de identidad, que tiene que ver con tornar incierta la identidad, para ser más preciso, en el tipo penal del artículo 139”. Y se preguntó: “¿Mi hija no puede recibir la tutela del Estado porque es mi hija?”.

El daño que ocasionaron a mi familia es irreparable.

Les recuerdo que estas personas NO están imputadas POR TUITEAR, sino por ALTERAR LA IDENTIDAD DE UNA NIÑA DE DOS AÑOS Y POR LESIONES PSICOLÓGICAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO, a través de la organización, planificación y masiva… pic.twitter.com/OGL3xAMLWD — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 27, 2024

“La causa es grave y no es un tema civil”, dijo Morales, y explicó que los artículos 138 y 139 del Código Penal, que penan a quien “por cualquier acto tornara incierta la identidad de un menor”, refutando la línea argumental del CELS, que dice que los únicos que pueden cometer ese delito son los padres. “Es una pena grave, no fue el un tuit”, sostuvo Morales. "Se ha tornado incierta la identidad de mi hija toda vez que ahora todo el mundo dice que hija de otra persona. (…) El daño que han producido sobre mi hija es irreparable. Todas las noches sueño y pienso en qué es lo que va a pasar con mi hija, qué cosas voy a tener que hacer y se los pregunto a ustedes como padre, y por ahí me dan un consejo, pero qué cosa voy a hacer para resolver esta cuestión…", añadió.

Morales habló de la “saña misógina de personas que siguen generando un daño que es irreparable sobre una mujer” y se preguntó: “¿Quién es la víctima acá? ¿Y mi hija qué es?”.