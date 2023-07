Gesto: la entrega de los jugadores sub 20, las clases a Tabárez y a Spencer, la admiración a Bielsa y el médico que dejó de ejercer

Es uno de los profesionales más laureados en el fútbol uruguayo. Preparador físico, médico recibido, campeón de todo, ahora sumó un nuevo título, nada menos que la Copa del Mundo con la selección sub 20 de Uruguay.

Esteban Gesto conserva su perfil bajísimo y cada vez que habla, es como asistir a una clase, siempre deja alguna enseñanza, al desgranar un tema, al hablar de su pasión, y al tratar de que quien lo entrevista, “por favor, no se olvide de destacar lo que hicieron los jugadores”, con esa generosidad que conserva a sus 80 años.

“Desde 1990 hasta 2004, ejercí la medicina, aunque con algunos parates, porque salía mucho del país para trabajar como preparador físico. Me recibí de medicina general. Estudié para saber más sobre el ser humano, pero venía de una familia donde había muchísimos médicos. Mi vocación es la preparación física”, dice Gesto a Referí.

La selección uruguaya juvenil que se preparaba para ganar el Torneo de Cannes en 1979, con Raúl Bentancor, el técnico, a la izquierda de la foto, y Esteban Gesto, el preparador físico, a la derecha

Cuando se piensa en un ganador, él es el gran faro: campeón Sudamericano con la selección uruguaya juvenil en 1977 y 1979, en Cannes 1979, tercero en el Mundial juvenil de 1979. “No estuve en el cuarto puesto de la Copa del Mundo de Túnez 1977, porque le había dado la palabra a Alberto Spencer que cuando volviera del Sudamericano, me iba con él a Universidad Católica de Ecuador, pero con los mayores. Y la palabra, es la palabra”, dice poniendo énfasis en esto último.

Y sus logros siguen: ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1980 con Nacional, que años después lo volvió a contratar para cortar el sexenio que buscaba Peñarol, algo nunca logrado en el fútbol uruguayo. Como había sucedido en 1980, Nacional lo contrató antes a él que al técnico: en ese año, previo a Juan Martín Mugica, y en 1998, antes que a Hugo De León, a quien él había tenido en la selección juvenil 1977. También ganó el Uruguayo 2000.

Diego Battiste

A Gesto le interesó sobremanera resaltar lo que hicieron los futbolistas en el Mundial sub 20

¿Qué significó este título mundial con la sub 20? Lo contesta con serenidad, pero con la alegría de poder disfrutarlo -quizás más- a esta edad.

“Es el postre, un regalo, cerrando círculos, porque comencé en las cruzadas con el Sr. (Raúl) Bentancor en 1977. Me inicié en Danubio en juveniles y luego todos esos años en la selección, y en 1980 fui responsable de Nacional y trabajaba con Mugica y monitoreaba la preparación física de las juveniles. Siento la misma emoción, aunque más maduro. Como uruguayo es un logro, no solo como preparador físico. Es un golpe de alegría”.

Su nieto Diego tiene ocho años y vive en Estados Unidos. Cuenta que “se puso su camiseta de Uruguay, se alegró mucho. Junto a mi hija, su madre, lo tomaron con mucha alegría, pero con tranquilidad”.

@Uruguay

El cuerpo técnico de la selección uruguaya sub 20 un día antes de jugar la final y de lograr el título; aparecen, entre otros, Marcelo Broli y el profesor Esteban Gesto

Y habla de lo que significó Marcelo Broli para este grupo campeón del mundo.

“Lo vi como un director de todo el grupo. Excelente, muy equilibrado, muy ubicado en momentos de alta tensión, como en algún intervalo del partido, con conceptos muy claros hacia los jugadores. Con un trato cordial, respetuoso con todos los futbolistas y con todo el cuerpo técnico. Auguro que va a hacer una carrera”, cuenta.

Y añade: “Tuve el orgullo de tenerlo como jugador en Rampla en 2009. Era muy respetuoso, muy ubicado, un individuo muy empático y con lo que tienen los jugadores uruguayos. Clarito. Él condujo a los muchachos con una gran serenidad. Siempre fue muy respetado sin levantar nunca la voz. Después que lo tuve como jugador, lo he seguido y lo he felicitado por sus logros y ahora fue una alegría grande reencontrarnos”.

Gesto fue profesor del Maestro Tabárez y de Spencer, en el curso de técnico, y años después, trabajó con ellos

El profe Gesto, como lo llaman todos, también resaltó la importancia del Ruso Diego Pérez en este grupo campeón mundial.

“Es un gran ejemplo para todos los muchachos por lo que fue como persona y como jugador y les llega al corazón a los muchachos, tiene una cercanía especial con los futbolistas. Tiene un rol importante en el grupo, en esa parte anímica, en la parte de afecto con los futbolistas. No solo es un ser humano bárbaro, sino que tiene trayectoria. Él es un ser humano muy noble, muy humilde”, subrayó.

También habló de las diferencias entre los juveniles de hoy, respecto a los que tuvo hace tantos años.

AUF

El cuerpo técnico campeón mundial con la selección uruguaya sub 20, con Marcelo Broli, la Copa del Mundo, y Esteban Gesto

“En algunos aspectos son muy parecidos y en otros no. Siempre el jugador uruguayo da todo lo que tiene y más; siempre tiene un plus, y por eso Uruguay ha ganado las copas que ha ganado a través de la historia. Los jugadores ahora dieron un plus superimportante, porque la actuación del equipo viene en crecimiento desde el primer partido del Sudamericano. El último fue el mejor del equipo. ¡Casi nada!”, comienza su respuesta.

Y sigue: “Antiguamente, los futbolistas de acá y del interior, eran distintos. Era otra época, hay muchísimas diferencias. No podemos enumerarlas porque tenemos que respetar lo que lograron estos chicos. Lo único que no ha cambiado es la maestría técnica, la resiliencia mental y física, el talento, el alma y el corazón. Cuando entramos al Complejo Uruguay Celeste y vemos las fotos desde 1924 y de los campeones siguientes, nos emocionan, y actualmente el entorno ha cambiado y por lo tanto influye sobre el jugador. Cuando empecé hace 44 años, los futbolistas estaban full time con nosotros, era otra época. Ahora, los clubes han colaborado mucho y nos los dieron nueve semanas para preparar el Sudamericano y cinco semanas para el Mundial”.

Diego Battiste

Fue campeón con los juveniles de Uruguay en 1979, 1978 y 1979, con Nacional de la Libertadores e Intercontinental, y ahora, del Mundial sub 20 con la celeste

Gesto sostiene que “lo que cambió radicalmente es la preparación física. No es más exigente, es más técnica y científica, más respetuosa de lo esencial del fútbol, que es lo técnico-táctico. No se corren kilómetros, se trabaja la táctica, la técnica, la física a alta intensidad. Ha aumentado la especificidad del trabajo. El atleticismo es el sustento de los atributos técnico-tácticos que posee el jugador actualmente. Está en la base como soporte, como cimiento de su expresión técnico-táctica. Piense que hay que jugar cada 72 horas -como lo hicimos en el Mundial- o cada 48, como sucedió en el Sudamericano. Agréguele cinco viajes de avión y de hotel, etc. Cuanto mejor está físicamente una persona, más favorecida es su recuperación”.

Para él, ha sido fundamental la conmixtión y la compenetración que existió en el grupo campeón mundial.

Gesto con Gregorio Pérez y el Maestro Tabárez previo al Mundial de Italia 90

“Quiero resaltar el comportamiento deportivo profesional de estos jugadores. Una cohesión como grupo humano de máximo nivel y el grupo técnico que comandaba Marcelo (Broli), muy compacto, y muy capacitados todos los integrantes. Fueron innúmeras reuniones, nunca se improvisó”, explica.

Y continúa hablando con gusto de lo que vivió junto a ellos en Argentina: “Quienes estábamos ahí, sentimos que cumplimos el deber, respetamos la historia y la camiseta, por el deber cumplido”.

Diego Battiste

El profe Gesto cuenta cómo ha cambiado la preparación física

Gesto sostiene que “siempre le dijimos la verdad a los clubes: queríamos a los jugadores para trabajar con ellos. Fuimos apoyados por los delegados y coordinadores de los clubes. Expresamos que después del Sudamericano no teníamos tanta chance de tener a los futbolistas tanto tiempo. ‘Brasil, que había ganado el Sudamericano, tiene 300 mil aspirantes menores de 20 años; Argentina, entre 3 mil y 30 mil, y nosotros tenemos 300. Entonces, si no trabajamos uniéndonos y preparándonos bien, no tenemos posibilidad’, les dije y se lo transmitimos con Broli, (Jorge) Giordano y Marcelo García (presidente de las juveniles de la AUF) en la sala de la Asociación, y nos dieron la posibilidad de tenerlos el 17 de abril y el torneo empezó el 22 de mayo. Teníamos la ventaja de las nueve semanas anteriores que habíamos trabajado, y los futbolistas conocían la metodología, por lo que pudimos competir con éxito”.

Dice que “no había restricción en los ratos libres, pero nunca hubo una salida al shopping. Los jugadores siempre hablaban de ganar el torneo. Recuerdo cada una de las arengas del capitán Fabricio Díaz en la rueda final y él siempre habló de ganar la Copa del Mundo y lo logró. Un buen capitán”.

Las clases a los técnicos en su juventud y su admiración por Bielsa

Entre tantos aportes al fútbol de este país, Gesto dio clase en el curso de quienes estudiaban para ser directores técnicos. Entre ellos, se puede nombrar como alumnos al Maestro Óscar Tabárez, a Alberto Spencer, a Luis Cubilla, a Juan Joya y al Maño Ruiz, solo por nombrar a algunos.

Lo recuerda con emoción. “Fue una bellísima época, porque enseñaba la materia entrenamiento dentro del curso de técnico, y después que terminábamos en el instituto, nos íbamos a los cafés aledaños al Parque Batlle a seguir hablando de fútbol. Era otro Montevideo, sin redes ni celulares. Era un muchacho e imagínese tener a esos hombres para hablar. Con Cubilla, el Maño, Spencer y el Maestro, trabajé después cuando ellos ya se habían recibido”.

@CNdeFhistoria

Juan Martín Mugica y Esteban Gesto en Nacional 1980; ganaron el Uruguayo, la Libertadores y la Intercontinental 1980

Alguna vez le dijo a quien esto escribe que “Bielsa ha sido un maestro y lo admiro”. Hoy, varios años después de aquel dicho, Bielsa es el técnico de la selección uruguaya.

Esto dice hoy Gesto: “Ratifico lo que le dije. Estoy muy contento de que pueda dirigir a la selección nacional y soy optimista de que pueda haber un antes y un después, por la capacidad e inteligencia que tiene Bielsa, por lo que propone, por la ética con la que actúa en su vida y en su trabajo. He hablado varias veces con él antes de ir al Mundial sub 20 y luego, y en cuanto a logística e infraestructura, me puse a sus órdenes. Es saludable que Uruguay se dé esta oportunidad. Considero que puedo tener una oportunidad más de aprender, porque es alguien muy capacitado”.

Es que Gesto, pese a que enseñó y enseña mucho, es apegado a la frase de tratar de aprender todos los días.

Diego Battiste

El profe Gesto es una eminencia en el fútbol uruguayo

Referí le planteó una pregunta distinta para el final. ¿Qué le diría al pequeño Esteban si lo ve entrar ahora con 10 años? Y así contestó.

“¡Uhhh! Que lo entendía, porque andaba con la pelota debajo del brazo todo el día, y que nos dimos cuenta a tiempo que no podía ser futbolista profesional (se ríe). Tuve grandes maestros de Educación Física, que me introdujeron en este mundo, Salvador Mauá, César Leiva y finalmente, nada menos que Alberto Langlade. Un grande, grande, grande, grande. Impresionante. A veces es necesario tener a esos maestros”.