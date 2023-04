A Marcelo Bielsa lo espera en la selección uruguaya un viejo amigo y excompañero de trabajo

Mientras la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el entrenador argentino Marcelo Bielsa terminan de avanzar en los últimos detalles del acuerdo que permitirán que la selección uruguaya está al mando de un entrenador de elite hasta el Mundial 2026, se van conociendo nuevos detalles.

Como informó Referí, Carlos Nicola será el entrenador de goleros de la selección.

La función de Nicola es institucional, llegó al Complejo de la AUF en marzo 2012 y desde enero coordina los trabajos de los goleros de las selecciones juveniles en la AUF.

También habrá otros uruguayos en el cuerpo técnico, los analistas de video y la sanidad, que también es institucional de la AUF.

Además se sumará un segundo preparador físico que podrá surgir de los profes de la sub 15, sub 17 y sub 20, Marco Mansulino, Diego Estavillo y Santiago Ferro, respectivamente, como alternativas de apoyo, y como parte del crecimiento para capitalizar la presencia de un entrenador de reconocida trayectoria internacional.

Ahora bien, si se concreta la llegada de Bielsa, como todo apunta, también se producirá un hecho singular: el reencuentro del entrenador argentino con un viejo amigo y excompañero de trabajo.

Actualmente en la estructura de la AUF trabaja como Director Físico el médico y preparador físico Esteban Gesto. Fue nombrado para esa función el 28 de julio de 2022.

El uruguayo, que lleva 43 años en el fútbol, que estuvo al más alto nivel de actividad en los principales clubes del mundo, que fue campeón de América y del Mundo, y preparador físico de la selección uruguaya en el Mundial Italia 1990 y en el de Japón y Corea del Sur 2002, se reencontrará con Bielsa en la selección uruguaya.

Como Director Físico, es quien trabaja con todas las selecciones de Uruguay.

Bielsa y Gesto trabajaron juntos en el fútbol mexicano en 1993.

Explicaron a Referí que coincidieron en Atlas durante ese año.

Gesto, que en 1993 ya llevaba 13 años de actividad en el fútbol profesional, llegó a México en 1991 para trabajar en América. En 1992 pasó a Atlas.

Bielsa, que había debutado como entrenador en Newell's Old Boys en 1990, estuvo hasta 1992 en Argentina y en 1993 asumió en Atlas.

Fue así como durante unos meses compartieron equipo en Atlas y las largas charlas de fútbol, que siguieron después con los años, alimentaron aquellos años de maduración profesional de ambos.

Luego Gesto continuó en otro equipo de Guadalajara y Bielsa, tras dos años en Atlas, siguió en América, antes de llegar a ser uno de los entrenadores más codiciados del fútbol.

En 2018, Gesto, quien evita la exposición en los medios, brindó una entrevista a Referí en la que habló sobre su carrera y su vida de una forma que no suele hacerlo. Para conocer más sobre el Director Físico de la AUF haga click aquí.