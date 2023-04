El cuerpo técnico de Marcelo Bielsa en la selección tendrá un uruguayo que trabajó con Diego Alonso

Las negociaciones que lleva adelante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para la llegada de Marcelo Bielsa tiene un detalle que involucra a un entrenador uruguayo.

En caso que finalmente en los próximos 15 días firmen el acuerdo, el argentino llegará a Montevideo con todo su equipo de trabajo, y se integrará uno de los colaboradores que tuvieron Diego Alonso y, anteriormente, Óscar Washington Tabárez, los dos últimos entrenadores del combinado absoluto de Uruguay.

Leonardo Carreño

Nicola, Ferreyra y el profe Estavillo

En las charlas entre la AUF y Bielsa, el nombre que ingresó en la mesa fue el de Carlos Nicola, el exgolero de Nacional, quien llegó a las selecciones uruguayas en 2012 y desde entonces fue subiendo escalones hasta transformarse en una pieza angular de la estructura de selecciones de la Asociación.

Según pudo conocer Referí, Nicola, uno de los entrenadores institucionales de la AUF, será el entrenador de goleros y mantendrá el rol que tiene en el combinado para marcar el perfil de arqueros para todas las selecciones.

Quienes también estarán cerca de la selección mayor para colaborar serán los preparadores físicos de la sub 15, sub 17 y sub 20, Marco Mansulino, Diego Estavillo y Santiago Ferro, respectivamente, quienes sumarán experiencia.

¿Quién es Carlos Nicola y cuándo llegó a la AUF?

Nicola, quien actualmente tiene 50 años, fue un golero que defendió el arco de Nacional entre 1995 y 1997, jugó en Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala y se retiró en Liverpool en 2007.

También defendió el arco de la selección entre 1996 y 1997, en cuatro partidos (ganó dos y empató dos): un amistoso ante China, frente a Argentina y Ecuador por las Eliminatorias para el Mundial 1998 y frente a Sudáfrica en la Copa de las Confederaciones 1997.

Tras retirarse del fútbol estuvo vinculado al deporte en los colegios. Fue coordinador en UAS.

Diego Battiste

Carlos Nicola, en febrero de 2019, cuando asume como asistente técnico de la sub 20

A comienzos de 2012 recibió una llamada especial, la del entrenador de la selección y coordinador de todo el proyecto de la AUF Tabárez, quien en el trabajo de proyección que hacía con jugadores y, también, con entrenadores, vio en Nicola un proyecto para trabajar para el futuro en el combinado.

El plan original era integrarlo a la selección sub 15, pero Fabián Coito lo pidió para la sub 17.

Fue así que en marzo de 2012 llegó al Complejo de la AUF para iniciar su trabajo con las selecciones.

En la actualidad es el entrenador de mayor antigüedad en las selecciones uruguayas.

En 2012, ingresó como entrenador de arqueros de la sub 17.

En 2015 ascendió con Coito a la sub 20, también como entrenador de arqueros. Fue campeón Sudamericano en Ecuador 2017.

EFE

Gustavo Ferreyra y Nicola en la sub 20

Cuando en 2019 Coito se fue a dirigir a Guatemala y Gustavo Ferreyra quedó como técnico de la sub 20, Nicola fue entrenador de goleros y asistente técnico.

En octubre de 2021 se integró a la selección mayor como entrenador de arqueros y trabajó en una sola doble fecha de Eliminatorias con Tabárez, en la que lo cesaron.

En diciembre 2021 fue incorporado al cuerpo técnico de Diego Alonso, en la misma función.

En ese momento, Nicola fue propuesto por la AUF a Diego Alonso para integrar su cuerpo técnico.

En enero 2022, la AUF renovó el 70% de los entrenadores de juveniles que trabajaban en sub 15, sub 17 y sub 20 y Nicola fue uno de los cinco sobrevivientes junto a Diego Demarco, Andrés Silva, Horacio Britos y Carlos Arias. Fueron desafectados 14 entrenadores y profes.

¿Cuál es el rol de Carlos Nicola en las selecciones uruguayas?

El exgolero creció en el Complejo de la AUF durante 11 años junto a Celso Otero, entrenador de arqueros y asistente de Tabárez en todo el proceso de 2006 a 2021, y fue una de las apuestas que hizo Tabárez, quien le fue brindando mayores responsabilidades dentro de la estructura de las selecciones uruguayas.

La AUF tomó el legado de Tabárez y apuesta a Nicola como la referencia para poner una identidad a los goleros uruguayos.

Diego Battiste

José Herrera, Óscar Washington Tabárez y Celso Otero viendo el entrenamiento de la selección sub 22 previo al Panamericano de 2019

Su experiencia en el fútbol y sus conocimientos académicos lo llevaron a que sea el encargado de establecer el perfil de los arqueros.

En el equipo de trabajo de Bielsa, si finalmente llega el argentino, será el uruguayo que establecerá el rumbo a seguir en un asunto en el que durante 15 años fue Celso Otero quien marcó lo que quería para el arco de Uruguay.