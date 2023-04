Lo último sobre Marcelo Bielsa a la selección uruguaya: cómo son las charlas, cuándo se define y qué cambió en la AUF

Las conversaciones entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el entrenador argentino Marcelo Bielsa siguen avanzando en su etapa final, como informó Referí el pasado jueves, y aún no está cerrada la contratación del técnico.

Desde la AUF estiman que solo es cuestión de tiempo la firma del acuerdo, porque existen coincidencias en objetivos y planes deportivos entre el entrenador argentino y la dirigencia uruguaya, y que lo único que tienen que terminar de cerrar son los aspectos económicos sobre los que están trabajando en diferentes formas.

¿Qué son esas formas? La manera que encontrará la AUF para acercarse a las aspiraciones económicas del entrenador.

La AUF no tiene la capacidad de absorber el salario que cobran Bielsa y sus colaboradores, pero existen herramientas, ingresos a futuro, mejores contratos para los amistosos, que permitirán generar el acercamiento final volcando parte de esos ingresos para pagar al DT.

Si bien la AUF aún no firmó el contrato de derechos de TV para las Eliminatorias 2026, este asunto no se plantea como el problema en la negociación, porque la Asociación empezará a negociar sobre el piso de las Eliminatorias para 2022: US$ 20.000.000.

¿Qué es lo último que se sabe sobre la llegada de Bielsa a la selección uruguaya?

1) que el contacto entre la AUF y el entrenador es directo, no hay representantes, y las charlas son entre el presidente Ignacio Alonso y Marcelo Bielsa.

2) que este tema se resuelve en “no más de 15 días”, y siendo un poco más precisos, sin atarse a fechas, apuntan a que entre el miércoles 12 y miércoles 19 quedará resuelto.

3) El tema económico está en días de definiciones, con fórmulas sobre la mesa para contemplar las dos partes, pero aún no existe un acuerdo cerrado. “Está muy encaminando”, eso fue todo lo que oficialmente informaron a Referí.

4) La AUF no busca esponsorización exclusiva para pagar el contrato de Bielsa, pero desde que su nombre entró en el radar de la AUF y se hizo pública su posible contratación cambiaron los valores. ¿Cuánto vale la pechera que lucirá el entrenador argentino?

5) La posibilidad de contratar a Bielsa generó un movimiento intenso en torno a la AUF, los teléfonos suenan con otra intensidad y esto implica que se genera una nueva aureola para la selección uruguaya. ¿En qué repercute? Distintas agencias preguntaron por los amistosos que tiene agendado Uruguay, y cambió el caché. Uruguay cobra entre US$ 500.000 y US$ 1.000.000 dependiendo del rival y la sede. En Japón y Corea del Sur cobró US$ 1.500.000 por los dos encuentros. En el caso de la fecha FIFA de junio aún no están cerrados, la prioridad es que la selección se presente en Australia para jugar ante la selección anfitriona y ante Nueva Zelanda. Luego ya no tiene fechas disponibles hasta marzo 2024, porque en setiembre, octubre y noviembre juega por Eliminatorias.

6) El presidente de la AUF mantendrá una charla con Diego Alonso si es que finalmente se acercan al acuerdo con Bielsa. Una vez que le comuniquen a Alonso, se podrá decir que será oficial la llegada del argentino. La AUF no tiene ningún compromiso con el entrenador uruguayo, que se desvinculó tras quedar eliminado en el Mundial el 2 de diciembre del año pasado, pero entienden que deben comunicarle al exDT la decisión antes de hacerla pública.

El contrato, los plazos y lo que ya fue informado sobre Bielsa a la selección uruguaya

Como adelantó Referí el 26 de febrero, en un detallado informe sobre cómo avanzaba la AUF para resolver el tema del entrenador de la selección de cara al Mundial 2026, el plan A de la AUF era el argentino. En el B, figuraban Diego Alonso y Diego Aguirre.

Desde que Ignacio Alonso ganó las elecciones de la Asociación el 16 de febrero, el presidente trazó la hoja de ruta, que sigue recorriendo con el objetivo de que Bielsa sea el conductor de Uruguay.

Bielsa es el único entrenador que le interesa a Uruguay.

Fueron ofrecidos otros técnicos, pero todos descartados, incluido Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca, en enero, y Jorge Sampaoli en marzo.

Como informó Referí, las conversaciones entre Alonso y Bielsa comenzaron en silencio en la última semana de febrero y primera de marzo.

Los contactos fueron telefónicos excepto uno, presencial, que se desarrolló en Brasil, donde se encontraba el entrenador.

Todos los temas fueron manejados personalmente por Alonso y por Bielsa.

Desde el primer momento hubo más puntos de acuerdo que diferencias.

En el único rubro en el que estaban lejos era en el contrato económico.

Como fue informado por Referí, la AUF pagaba hasta US$ 2.200.000 anuales a Tabárez y Alonso, que correspondían US$ 1.800.000 a salarios y con las variables por presencia y primas trepaba hasta los US$ 2.200.000. Ese fue el punto de partida de la AUF.

Bielsa estaba en el piso de los US$ 6.000.000.

Lo que ocurrió en el camino fue que la AUF se ahorró US$ 720.000 de sueldos del técnico en diciembre, enero, febrero y marzo, más lo que pueda sumar de abril, como explicó Referí en febrero, y elevó su techo a US$ 3.000.000.

El entrenador argentino bajó su aspiración y se redujeron sensiblemente las diferencias, explicaron la semana pasada a Referí.

Ahora la AUF y Bielsa están terminando de cerrar la ingeniería económica para llegar a un acuerdo.

Luego de la salida de Óscar Washintgton Tabárez en noviembre 2021, tras 15 años en lo que refundó la selección y la volvió a poner en la elite mundial, la llegada de Bielsa vuelve a posicionar a Uruguay en su nivel más alto de organización y proyección internacional.