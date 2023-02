Selección uruguaya: tres meses de ahorro y el plan para elegir al entrenador en abril

La selección uruguaya de fútbol cumple este sábado 84 días sin entrenador y el próximo viernes 3 de marzo el técnico del combinado sub 20, Marcelo Broli, asumirá en forma interina para realizar la reserva de jugadores para la fecha FIFA de marzo, en la que la AUF jugará ante Corea del Sur (el día 24) y Japón (28).

Lo que está ocurriendo por estos días con el combinado no es nuevo.

Ya aconteció en las tres renovaciones de Óscar Washington Tabárez (2010, 2014 y 2018), y en su llegada (2006).

También lo están padeciendo otras selecciones de Sudamérica, como Argentina campeona del mundo, en donde los medios titulan: "La renovación de Scaloni, a fuego demasiado lento", mientras AFA no termina de cerrar el acuerdo, y las selecciones de Brasil, Perú y Ecuador.

¿Cuánto tiempo estuvo sin entrenador la selección uruguaya entre 2005 y 2018?

Tras el final del ciclo de Jorge Fossati el 16 de noviembre de 2005 (luego de quedar eliminado de Alemania 2006 ante Australia), transcurrieron 111 días sin entrenador de la mayor en la AUF, hasta que llegó Tabárez el 8 de marzo de 2006.

En marzo 2006 dirigió en forma interina ante Inglaterra quien se desempeñaba como técnico de la sub 20, Gustavo Ferrín.

Camilo dos Santos

Gustavo Ferrín dirigió a Uruguay en forma interina en marzo 2006 en el amistoso ante Inglaterra en Wembley

En 2010, transcurrieron 61 días sin técnico en el combinado, en la primera renovación de Tabárez, cuando Uruguay no tuvo DT entre el 10 de julio y 10 de setiembre. En forma interina contra Angola, en agosto, dirigió Juan Verzeri.

El entrenador volvió a convocar a Cebolla Rodríguez, que se había perdido Sudáfrica 2010, y dejó afuera a Diego Godín, Luis Suárez y Nicolás Lodeiro.

Juan Verzeri dirigió a la mayor en 2010

En 2014, pasaron 67 días sin que el técnico firmara contrato, en la segunda renovación. A los 36 días Tabárez ya había acordado su tercer contrato consecutivo con la AUF, pero por temas de salud no firmó hasta el 3 de octubre.

En setiembre, ante Japón y Corea del Sur, dirigió en forma interina su asistente Celso Otero. No recurrieron a Coito, que estaba en la sub 20.

AFP

Óscar Washington Tabárez y su asistente y entrenador de goleros Celso Otero

En 2018, Uruguay estuvo 77 días sin entrenador, entre el 6 de julio y el 21 de setiembre, y el técnico de la sub 20, Fabián Coito, dirigió el amistoso de agosto ante México.

En ese momento, Coito fue elogiado porque había generado un revulsivo en el juego de Uruguay.

El entrenador convocó a Guillermo Varela y Gastón Pereiro, y dijo que seguía la línea de trabajo que había en la selección.

Camilo dos Santos

Fabián Coito estuvo interinamente en la selección en 2018

El interinato de Broli en marzo con la selección mayor, no será nuevo en la vida de la AUF. Mantiene la lógica de los técnicos de la sub 20 dirigiendo en una fecha FIFA, tras el período que sigue a los mundiales.

Ahora, el técnico de la sub 20 debe definir si convoca a los jugadores históricos, incluido el capitán Diego Godín, o si conforma un plantel sin los que fueron al Mundial Qatar 2022 a buscar una despedida inolvidable del combinado, que no consiguieron.

EFE/ Carlos Ortega

Marcelo Broli

La diferencia entre el caso de Broli y los cuatro últimos interinatos de la selección es que ya transcurrieron 84 días desde el último partido que dirigió Diego Alonso, el 2 de diciembre en el Mundial Qatar 2022, y que el comité ejecutivo de la AUF proyecta la designación del nuevo entrenador para abril, cuando asuman las nuevas autoridades.

Para entonces habrán transcurrido más de 100 días y la Asociación habrá ahorrado medio millón de dólares en el salario del cuerpo técnico de la mayor.

La elección del técnico de la selección: camino a abril y con una sorpresa en puerta

En este período, la elección del nuevo entrenador de la selección pasó por diferentes estados, y aún no está cerrado que Diego Alonso se transforme en el próximo DT.

En diciembre, tras la eliminación del Mundial, el presidente Ignacio Alonso planteó su confianza plena en quien estaba al frente del combinado y la posibilidad de resolver su renovación al regreso a Montevideo.

Paso diciembre sin novedades, enero, febrero, empieza marzo y se perfila para abril la designación del nuevo DT.

El impacto negativo que generó la gestión del Tornado en el Mundial, que contrastó con el gran trabajo que realizó en las Eliminatorias, frenó el proceso de renovación.

Los cuestionamientos de los hinchas, la reprobación a su gestión y el silencio del entrenador, que sigue sin hablar tras el fracaso en el torneo de Qatar, jugaron en contra de la aspiración del presidente de extenderle el crédito.

Renovar a Diego Alonso implica para Ignacio Alonso un riesgo elevado, y asume un alto costo político.

@Uruguay

Diego Alonso llegó a Montevideo el 1° de enero de 2022 para firmar con la AUF

El entrenador se despidió de la selección sin crédito por la gestión que tuvo en el Mundial, lo que implicará, en caso de ser elegido, iniciar las Eliminatorias en setiembre de 2023 con un desgaste que carga la mochila del presidente de la AUF.

En ese contexto, el presidente valoró el trabajo del entrenador, destacó lo que hizo en el proceso de las Eliminatorias, las decisiones que adoptó para torcer el rumbo en el inicio de 2022 para clasificar al Mundial, pero lo frenó el desempeñó en el grupo H de Qatar 2022.

Si Ignacio hubiera estado seguro con la designación de Diego y el técnico le brindaba la confianza que se había ganado hasta previo al Mundial, en diciembre lo hubiera anunciado, pero, en el último mes del año el presidente escuchó los ruidos que había en el entorno, y el plan cambió.

Por un lado, el movimiento político por las elecciones comenzó a generar un microclima de tensión en el fútbol, y cargar la designación del entrenador, que no tenía crédito, implicaba restar puntos en su carrera por la reelección.

Por otro, la resistencia que generaba el entrenador en el hincha, derivó en otra razón para pausar el tema.

Este intervalo que planteó el presidente de la AUF, generó dos nuevos escenarios en la AUF:

1) el ahorro de casi US$ 500.000 en salarios (el cuerpo técnico de la selección cobra US$ 150.000 mensuales)

2) avanzar en la opción de buscar un entrenador extranjero de trayectoria, preferentemente argentino, al que le seduzca dirigir a Uruguay en el proceso hacia el Mundial 2026 y proyectarse a largo plazo con el Mundial 2030.

En este segundo punto, el límite (y el problema) con el que se encontró la Asociación fue el económico.

Topeó en US$ 1.800.000 su inversión en el entrenador. Con el ahorro que generó en estos meses, podrá subir el nivel a US$ 2.200.000, pero no más que eso. Tampoco es suficiente para un técnico de elite.

Oli Scarff / AFP

Marcelo Bielsa

Entonces, el problema que se le plantea con entrenadores como Marcelo Gallardo (el primer objetivo de Ignacio Alonso en 2021 cuando destituyó a Tabárez) o Marcelo Bielsa son los ingresos a los que aspiran para su equipo de trabajo, con contratos que triplican lo que puede ofrecer la AUF.

Por tanto, mientras el presidente transita el período poselectoral, en el que debe esperar el dictamen del Ministerio de Educación y Cultura sobre la denuncia de irregularidades presentada por la oposición, y se enfoca en la conformación del comité ejecutivo para el período 2023-2026, el puesto de entrenador de la selección se transforma en una caja de ahorro y de espera, para conocer si algún argentino top acepta el desafío de Uruguay o si, definitivamente, asume el riesgo de contratar a Diego Alonso.

AFP

Diego Alonso en el Mundial 2022

Lo que sí quedó confirmado, desde que cesaron a Tabárez y cambiaron los roles en la selección, con la llegada de Jorge Giordano como Secretario Técnico, no tener entrenador en la mayor en la etapa posterior a los mundiales admite licencias como la que está recorriendo la AUF por estos días, en la que se toma su tiempo para elegir.