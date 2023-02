El 3 de marzo sale la reserva de la selección mayor y Broli prepara la lista, ¿con Godín, Suárez y Cavani?

Hace un año celebraba el título de la Copa Libertadores sub 20 con Peñarol, un mes después dejó el club para asumir en la selección sub 20 y se quedaba sin la posibilidad de pelear por el título de la Intercontinental con el campeón de Europa, en la final que se disputó en el Estadio Centenario. Sin embargo, el fútbol le devolvió con creces: este mes se consagró vicecampeón de América con la selección sub 20 en Colombia, en mayo dirigirá a los celestes en el Mundial y estará en el Panamericano de octubre y, para completar un 2023 de grandes distinciones, Marcelo Broli se apronta para asumir en forma interina como entrenador de la selección mayor.

Debido a que aún no fue designado el entrenador del combinado absoluto, desde que el 3 de diciembre la AUF no tiene técnico para la mayor, y ante la llegada de la fecha de FIFA de marzo, la Asociación encomendará a Marcelo Broli el plantel principal. La primera tarea de Broli en un principio será elaborar una lista de reservados que debe anunciar el 3 de marzo. Ese día la AUF tendrá que anunciar la lista larga de jugadores (Diego Alonso reservó hasta 50), que una semana antes de los amistosos debe reducir a un grupo de 23 a 26 jugadores. El detalle, que no es menor, Broli tendrá que armar la primera lista después del Mundial Qatar 2022 y definir si cuenta con los históricos jugadores de la selección: Fernando Muslera, Diego Godín, Martín Cáceres, Luis Suárez y Edinson Cavani. El entrenador interino debe definir si los incluye o si inicia la renovación del combinado mayor y pone fin al ciclo de estos jugadores que esperaban cerrar su carrera con un gran Mundial 2022. La primera tarea será la lista de reservados, y si antes del 20 de marzo la AUF no tiene entrenador Broli también será el director técnico en la fecha FIFA del 20 al 28 de marzo, en los partidos que la celeste jugará ante Japón y Corea del Sur. Contra los japoneses será el viernes 24 de marzo en el Estadio Nacional de Japón. El segundo compromiso será contra los coreanos el martes 28 en el Seoul World Cup Stadium. Diego Alonso dejó de ser el entrenador de Uruguay tras la eliminación del Mundial Qatar 2022, el segundo día de diciembre. Desde entonces, la mayor no tiene actividad y tampoco entrenador. El presidente Ignacio Alonso apuntaba a definir el nombre del entrenador en marzo y dijo que un buen candidato es Diego Alonso, pero no está cerrado a su designación y analiza la posibilidad de ir por un extranjero. En ese contexto, Broli asume como interino de la mayor mientras no tiene actividad en la sub 20, y la AUF cumple con los compromisos de marzo, mientras el nuevo presidente termina de definir el técnico que quiere para Uruguay hasta el final de las Eliminatorias para el Mundial 2026 y, si clasifica, el Mundial de México, Canadá y EEUU. Broli comenzará a trabajar para el Mundial sub 20 en los primeros días de abril.