Se concretó el plan de la AUF para repartir el poder que concentraba el Maestro Tabárez

El tsunami que generó la salida de Óscar Washington Tabárez en su puesto de la Asociación Uruguaya Fútbol (AUF) el 19 de noviembre de 2021 dejó consecuencias que llegan hasta estos días, cuando intentan terminar de cerrar la transición en la era posterior al Maestro.

Los dirigentes de la AUF sabían que el día después sin Tabárez como entrenador y coordinador de todo el proyecto de selecciones tendría connotaciones inimaginables, que solo el tiempo permitiría cuantificar. El hecho de que su salida fuera forzada por la crisis deportiva amplió los efectos de aquel cambio, que intentaron comenzar a encauzar desde la incorporación de Jorge Giordano como Director Deportivo, en febrero 2022.

Diego Battiste

Ignacio Alonso, presidente de la AUF

El primer pilar que colocó para la nueva estructura el Comité Ejecutivo de la AUF, que preside Ignacio Alonso, fue repartir las responsabilidades que estaban concentradas en Tabárez, en diferentes profesionales. ¿Cuál era el objetivo? Tener diferentes responsables de área y evitar entrar en un embudo, como ocurrió en 2021 cuando intentaron poner en marcha el plan de la selección sub 14 y no pudieron.

Así nació la función de Giordano, un cargo que no existía, quien se transformó en el responsable técnico de la AUF y en el asesor del Comité Ejecutivo en todos los temas selecciones.

Leonardo Carreño

Jorge Giordano, secretario técnico de selecciones de la AUF

Este proceso de transición demandó casi un año de decisiones y profundos cambios, que incluyeron llegar hasta el hueso en la estructura de selecciones, reemplazar al 70% de los entrenadores que trabajaban en el Complejo de la AUF, hasta que en el inicio de este 2023 se terminó de estabilizar con la conformación de todos los cuerpos técnicos de juveniles y la nueva estructura que comienza a funcionar.

Tras despedir a Tabárez en noviembre 2021, estos fueron los momentos claves de la transición:

- Diciembre 2021, designaron de Diego Alonso como entrenador de la mayor

- Diciembre de 2021, de los 18 entrenadores de juveniles que tenía el proyecto que lideraba Tabárez, quedaron solamente cinco en funciones. A los otros 13 no les renovaron

- Enero 2022, confirmaron de Diego Demarco como técnico de la sub 17 (el único técnico en las selecciones juveniles)

- Febrero 2022, designaron a Giordano como Secretario técnico

- Marzo 2022, cerraron las Eliminatorias con la clasificación al Mundial Qatar 2022

- Mayo 2022, designaron a Marcelo Broli entrenador de la sub 20

- Julio 2022, nombraron a Esteban Gesto como encargado del área física de las selecciones

- Diciembre 2022, designaron a Edgardo López Báez como entrenador de la sub 15

En todo este proceso ayudaron a la AUF los efectos de la pandemia de covid-19 que llevaron a Conmebol y FIFA a suspender Sudamericano y Mundiales de juveniles en 2021. A raíz de eso, sin actividad, la Asociación no tuvo urgencia para nombrar cuerpos técnicos.

Lo que ocurrió en 2022 promovió un ahorro importante en salarios para la AUF. Solo en el caso de la selección mayor, que no tiene técnico desde diciembre, le puede generar US$ 450.000. Además, no pagó durante todo 2022 salario al DT de la sub 15 y al de la sub 20 no lo tuvo que pagar durante cuatro meses.

Ahora, en esta vuelta a la normalidad en el fútbol de las selecciones juveniles en 2023, y con una nueva estructura se pone en marcha un plan que incluye cambios en las juveniles.

La última propuesta de Tabárez que ponen en práctica en este 2023

Durante 2021 Uruguay estaba envuelto en una crisis futbolística de la selección mayor, cuando Tabárez intentó poner en práctica un proyecto que incluía la creación de la selección sub 14.

Otras urgencias en la mayor, llevaron a postergar el plan para juveniles. Esa fue una de las razones por la que los neutrales decidieron separar la función de organización y de dirección técnica.

Diego Battiste

El Profe Herrera, Tabárez y Celso Otero observando a los juveniles en 2020 en el Complejo de la AUF

El objetivo de este proyecto era tender un puente para los jugadores entre el baby fútbol en fútbol juvenil.

¿Qué ocurre? Saltar de baby a juveniles implica, en buena manera, cambiar de deporte. Pasan de jugar en canchas de siete a 11. Aumenta la dimensión del terreno de juego, de los arcos y cambian algunas reglas (incorporan la posición adelantada). Eso se transforma en un estrés y repercute en la formación de los jugadores.

Estudios realizados por la AUF demostraron que la maduración de los jugadores uruguayos se concreta en sub 17 y sub 20. En el resto de Sudamérica la comienzan en sub 15.

Para ello, a partir de este 2023 crearán la selección sub 14.

El punto crítico se plantea con los jugadores de 13 años que son los que están en el último año de baby fútbol y que comienzan a competir en preséptima de los clubes de Primera División.

En preséptima de la AUF no tienen competencia regular anual y los fichajes operan más a modo de asegurarse a los futuros cracks, que con un fin competitivo organizado. Solamente participan en torneos amistoso o promovidos por la AUF, pero ninguno bajo el paraguas de Campeonato Uruguayo.

Por esa razón, el plan de esta selección que comenzarán a dirigir Edgardo López Báez y Matías Cardaccio, los nuevos entrenadores de sub 14 y sub 15, es que los jugadores elegidos por los entrenadores trabajen de lunes a viernes en el Complejo de la AUF.

Paralelamente se conformarán selecciones en los Centros AUF en Rocha, Salto, Mercedes, San José y Flores, que están en marcha, y competirán entre ellos.

De esa forma, los mejores jugadores de Uruguay de 13 años tendrán durante todo el año actividad con las selecciones, en el Complejo o en los Centros, y podrán construir ese puente para ganar un año en la maduración de los jugadores.

De esa forma llegarán a sub 15 con una temporada de fútbol formal y en centros con la mejor infraestructura.

En síntesis: los clubes fichan a las figuras, la selección los capta, los pone a entrenar en el Complejo o en los Centros, los prepara, les ganan una año en la maduración y cuando comienzan a competir formalmente en la AUF, en Séptima División (14 años), habrán adelantado un año el proceso que venían desarrollando hasta ahora.

¿Cuál es el detalle más importante y por qué es clave la sub 14 para la AUF en 2023? "Metodológicamente es la generación más importante, estos son los jugadores que disputarán el Mundial 2030, porque tendrán 21 o 22 años", explicaron desde la AUF.

Los cimientos del Mundial 2030 los están construyendo con estos sub 14, sub 15, sub 17 y sub 20, con los que aún tienen que descubrir cuáles fueron los efectos negativos que dejó la pandemia de covid-19, que los tuvo más de un año fuera de las canchas.

La nueva estructura de juveniles

Así quedó armado el equipo de trabajo en su sub 20: Marcelo Broli (entrenador), Diego Pérez (asistente), Santiago Ferro (preparador físico) e Ignacio Bordad (entrenador de goleros).

@selección Marcelo Broli, entrenador de la sub 20

Esta selección entrena desde mayo de 2022 y se prepara para el Sudamericano que el 19 de enero comienza en Colombia. En ese torneo cuatro selecciones clasifican al Mundial de junio en Indonesia.

Camilo dos Santos

Diego Demarco, entrenador de la selección sub 17

En sub 17: Diego Demarco (entrenador), Andrés Silva (asistente), Horacio Britos (preparador físico) y Carlos Arias (entrenador de goleros). Se prepara para el Sudamericano de marzo-abril en Argentina.

Edgardo López Báez, nuevo entrenador de la sub 15

Sub 15: Edgardo López Báez (entrenador), Matías Cardaccio (asistente). Resta nombrar al preparador físico y al entrenador de goleros. Esta selección comenzará a trabajar en este mes de enero en el Complejo de la AUF para el Sudamericano que se disputará entre noviembre y diciembre y aún no tiene sede.

La estructura se completa con Diego Estavillo como preparador físico que trabaja con las tres categorías, sub 20, sub 17 y sub 15.

Un asistente social, un nutricionista, un podólogo y un departamento odontológico.

Está pendiente, explicaron desde la AUF, la conformación del área de sicología deportiva.

Diego Battiste

Marcelo García, presidente del Consejo Único Juvenil

Toda la actividad de juveniles está a cargo del Consejo Único Juvenil que desde 2019 preside Marcelo García.

Sanidad única para todas las selecciones de Uruguay

Una de las modificaciones que introdujo Giordano al modelo de selecciones fue la creación de una sanidad única para todas los representaciones deportivas que tiene la AUF.

Hasta el año pasado, las selecciones de fútbol masculinas eran atendidas por la sanidad en el Complejo de la AUF, pero el resto de los combinados de Uruguay en femenino, fútbol playa y sala, eran derivados a diferentes clínicas, servicios que debía pagar la Asociación.

Desde 2022, en el Complejo de la AUF funciona un departamento de sanidad para todas las selecciones uruguayas de fútbol masculino y femenino, playa y sala, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 en la que se atienden todos los jugadores de los combinados, desde juveniles a mayores. Todas las recuperaciones las realizan allí.

Además, en caso que un jugador se lesione en la selección, realiza su rehabilitación en el Complejo de la AUF y tras recibir el alta vuelve a su club.

¿Cuál es la función de Esteban Gesto en la AUF?

El histórico preparador físico Esteban Gesto se vinculó a las selecciones de la AUF el año pasado. Lo incorporó Giordano.

Su función es la de encargado del área física de todas las selecciones.

Diego Battiste

Esteban Gesto

Gesto llegó a la AUF en la década de 1970 como preparador físico de las selecciones juveniles con Bentancur. Casi cinco décadas después volvió para aportar en la organización.

En qué está el tema del entrenador de la selección mayor

Las preguntas sobre el futuro del entrenador de la selección uruguaya tras el Mundial Qatar 2022 siguen sin respuesta, y todo está encaminado a que deberán esperar hasta fines de febrero, después de las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cuyo proceso comenzará el 12 de enero, como informó Referí.

Los integrantes del Comité Ejecutivo de la AUF aún no se reunieron con Diego Alonso para evaluar el tema, según explicaron desde la Asociación, y aquel envión de los dirigentes por resolver el tema antes de fin de año pasado, para comenzar a planificar 2023, se fue diluyendo como consecuencia de la resistencia que generó la gestión del entrenador en el Mundial en el público uruguayo y la definición de Conmebol de postergar el inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026 hasta junio o setiembre.

Cambiaron las urgencias de la selección y la charla pendiente entre el Ejecutivo y Alonso, también se postergó en el tiempo.

En ese encuentro, los dirigentes escucharán la evaluación del entrenador sobre lo que ocurrió con Uruguay en el Mundial.

Luego, la AUF pondrá punto final al vínculo con Alonso o volverá a conversar sobre la renovación del contrato.

En diciembre, la mayoría del Ejecutivo de la AUF quería extender el vínculo con Alonso porque entendía que el aprendizaje de Qatar 2022 lo capitalizaría para el futuro.

Ahora comenzó a tallar un nuevo escenario, ¿qué ocurre si Alonso debuta con dos derrotas en las Eliminatorias, cuando su continuidad está cuestionada? Los dirigentes deben evaluar los riesgos de asumir con un entrenador que tiene escaso margen de error en un nuevo ciclo.