La primera decisión con Diego Alonso en la selección: se mantiene solo un técnico en juveniles

La primera decisión que adoptó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) bajo la dirección técnica de Diego Alonso en el combinado es que el único de los tres técnicos de las selecciones de Uruguay que continúan en actividad en 2022 es Diego Demarco (sub 17), en una función diferente. Los otros dos, Gustavo Ferreyra (sub 20) y Alejandro Garay (sub 15), quedaron desvinculados.

A Ferreyra y a Garay les comunicaron este lunes que los contratos que vencieron el 15 de diciembre no serán renovados, como venía aconteciendo al final de cada año con ambos, desde hace más de una década, mientras la AUF se prepara para definir su nueva estrategia de selecciones juveniles y de organización general, con el plan que dejó Óscar Washington Tabárez y con ajustes que piensan ejecutar los neutrales asesorados por un secretario técnico.

Tras la salida de Tabárez en noviembre, los neutrales se abocaron primero a nombrar al entrenador.

El 14 de diciembre designaron a Diego Alonso para terminar las Eliminatorias que finalizan en marzo. Su vínculo se extenderá hasta el Mundial de noviembre-diciembre de este año si Uruguay clasifica. Además, es aspiración de los neutrales extender el vínculo con Alonso hasta el Mundial 2026.

En segundo lugar se plantearon designar a un secretario técnico, que designarán en las próximas semanas.

"Es un cargo de confianza del Ejecutivo, de carácter técnico, con el cual hacemos nexos con las selecciones nacionales, seguimos de cerca el proceso de selecciones, pero también para poder diseñar el proyecto y tener responsabilidad sobre todo esto que implica el crecimiento del fútbol uruguayo desde abajo, desde las formativas y la enseñanza de los fundamentos", explicó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en una charla con Referí en el último día del año 2021.

Los cambios en juveniles

Ferreyra y Garay se desvinculan de las selecciones juveniles después de 14 años en el caso del primero, y 11 en el del segundo.

Diego Battiste

Gustavo Ferreyra

Ferreyra, llegó en 2007 como asistente de Fabián Coito, y cuando éste se alejó del cargo en febrero 2019 para continuar al frente de la selección de Honduras, asumió como entrenador de la sub 20.

@Uruguay

Alejandro Garay

Garay llegó por primera vez al complejo de la AUF en julio de 2010. Desde entonces dirigió a las selecciones sub 15, sub 17 y sub 18.

En el caso de Demarco, el último técnico de los que trabajan en juveniles que llegó al Complejo de la AUF en 2016, continuará trabajando en una función diferente.

El técnico de la sub 17, trabajará con un equipo integrado por jugadores sub 17 y sub 20 que preparará durante este mes de enero como sparring de Uruguay en los tres días que el nuevo entrenador de Uruguay entrenará con los seleccionados para el partido del 27 de enero ante Paraguay. Ese día se producirá el estreno de Diego Alonso en Asunción.

Alonso trabajará con los jugadores entre el lunes 24 y el miércoles 26. Ese día viajarán a Paraguay, porque el jueves 27 juegan por Eliminatorias.

Consultado Ignacio Alonso sobre cómo avanzará la AUF en el proyecto de selecciones y qué cambia en el modelo actual, luego del alejamiento de Tabárez, respondió a Referí: “Ahora no cambió nada. La idea de proyecto de selecciones nacionales está más firme que nunca, ahora tenemos que mantenerla y profundizarla. Nosotros tenemos nuestra propia visión del proyecto de selecciones nacionales, por eso queremos que esto se defina a través de una secretaría técnica que asesore a Comité Ejecutivo, que podamos tener la visión de las gremiales, Audef, Mutual, y con una definición clara del Ejecutivo mirando al fútbol que viene para adelante. Para nosotros el proyecto de selecciones nacionales tiene que ser algo que exceda largamente el perímetro del complejo de la selección. Tiene que pasar por una visión de largo plazo al fútbol uruguayo, que tiene que ver con la integración territorial, que tiene que ver con la integración del fútbol infantil de ONFI con el juvenil de AUF, que estuvieron divorciados durante tanto tiempo. Hoy no existe ese salto, porque las selecciones se van consolidando desde fases más tempranas a las que las consolidamos en Uruguay. La búsqueda del futbolista viene más abajo en las edades y por eso debemos integrarnos más con ONFI, de lo que estuvimos en este tiempo. La integración territorial del país no puede permitir más demoras”.