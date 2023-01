El nuevo técnico de la selección sub 15 de Uruguay será un campeón Sudamericano Juvenil de 1981

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comenzará 2023 con nuevo entrenador en la selección sub 15 y el anuncio lo hará en los próximos días. De esta forma completará su grilla de técnicos en las tres categorías juveniles del fútbol masculino, en las que ya trabajan Diego Demarco (sub 17) y Marcelo Broli (sub 20).

El arreglo se confirmó el 28 de diciembre y el elegido como nuevo director técnico de la selección sub 15 de Uruguay es Edgardo López Báez, un entrenador que hace 21 años trabaja con juveniles, que tiene un largo recorrido y una reconocida trayectoria en formativas en el fútbol uruguayo y que como jugador profesional actuó durante dos décadas, pero su nombre no forma el listado de los más populares porque desarrolló la mayor parte de su carrera en el exterior. El López Báez más famoso en el fútbol uruguayo es su hermano Ariel, quien jugó 14 años en Bella Vista y fue campeón en el Uruguayo de 1990 con el club del Prado. Según pudo conocer Referí, el técnico para la sub 15 fue elegido luego de un largo proceso de selección en la que entrevistaron a varios directores técnicos especializados en el trabajo con futbolistas en su primera etapa de formación. ¿Quién es Edgardo López Báez, el nuevo entrenador de la selección uruguaya sub 15? Nació en el barrio Capurro hace 60 años, tiene siete hijos y 12 nietos, y estuvo vinculado desde siempre a Fénix por la cercanía física, pero es un producto futbolístico 100% de River Plate. López Báez creció en la cantera de los darseneros, donde jugó entre 1976 y 1983, pero su carrera como profesional la realizó en su mayor parte en el exterior. Edgardo López Báez Jugó en seis países y alcanzó sus mejores rendimientos durante la década de 1980 y 1990 en Argentina. Tras formarse en River, y jugar en Huracán Buceo, en 1983 emigró a Estados Unidos, donde defendió a equipos de las ciudades de San José, California y Chicago. Luego volvió al Río de la Plata, para jugar en un grande de Argentina, en Boca Juniors, en la temporada 1986 y luego estuvo cuatro temporadas (entre 1987 y 1990) en Talleres de Córdoba. Su ciclo en Argentina lo cerró en Villa Dálime. Luego jugó en Irapuato de México, en Águila de El Salvador, en Táchira de Venezuela y en dos clubes de Canadá. En medio de su recorrido por el exterior llegó a Uruguay para cumplir el sueño de jugar con su hermano en Bella Vista. Eso ocurrió en la temporada 1991, en donde junto a Ariel López Báez jugaron la Copa Libertadores de ese año. Edgardo disputó dos partidos en el torneo continental. En Uruguay también jugó en Fénix. Se retiró del fútbol en 1998, con 36 años, tras jugar en Atenas de Tala en la Organización del Fúbol del Interior. López Báez fue campeón Sudamericano Juvenil en 1981 A temprana edad se destacó por sus grandes condiciones en el manejo de la pelota. Fue un volante que con su juego se ganó un lugar en las selecciones juveniles. Entre 1979 y 1981 estuvo en todos los combinados juveniles. Se perdió el Mundial de 1979, en el que Uruguay fue tercero, como consecuencia de una lesión en un tobillo, le recordó a Referí. Sin embargo, dos años después tuvo su propia revancha. Fue campeón en el Sudamericano Juvenil (en ese momento no se conocía como sub 20), que en 1981 se jugó en Ecuador. En la foto que acompaña este artículo, López Báez es el segundo agachado desde la izquierda. Aquel torneo se disputó en Guayaquil y Quito, entre el 15 de febrero y 8 de marzo. Otra imagen del equipo que jugó el Sudamericano en 1981 Uruguay jugó en el Grupo A, y así fue su campaña en primera fase: 1-1 con Bolivia, 1-2 con Paraguay, 2-1 Ecuador, 4-1 Colombia. En la ronda final: 2-1 con Brasil, 2-1 con Bolivia y 5-1 con Argentina. Esye partido se recuerda como la máxima goleada ante una selección argentina. Uruguay fue campeón por delante de Brasil y Argentina. Bolivia fue cuarto. Los tres primeros clasificaron al Mundial de Australia del mismo año, en el que Uruguay fue quinto y realizó la mejor actuación de Conmebol en ese torneo. Berrueta, Da Silva, Ostolaza, con la Copa de 1981, y más atrás López Báez López Báez, de River Plate, jugó los siete partidos y no convirtió goles. El plantel lo integraron Jorge Ananía, con quien volverá a compartir porque se desempaña como gerente deportivo de las selecciones, Gustavo Ancheta (Miramar Misiones), Adolfo Barán (Rentistas), Carlos Berrueta (Danubio), César Calero (Wanderers de Santa Lucía), Jorge Da Silva (Defensor), Enzo Francescoli (Wanderers), Nelson Daniel Gutiérrez (Peñarol), Eduardo Linaris (River Plate), Carlos Melián (Wanderers), Alexis Noble (Peñarol), Santiago Osoltaza (Bella Vista), Jorge Villazán (Nacional) y Javier Zeoli (Danubio). El entrenador fue Aníbal Gutiérrez Ponce. ¿Cuándo nació el López Báez entrenador? Al año siguiente de dejar el fútbol, en 1999 empezó el curso de entrenador que finalizó en 2000. Explicó a Referí que su aspiración era trabajar en juveniles. "Tenía la cabeza allí", dijo. Le hablaron de River Plate, pero se decidió por Fénix, el club que lo vio nacer en el barrio. A partir de 2001 inició una carrera que estuvo marcada por la promoción de destacados futbolistas. Uno que supo aprovechar el trabajo de López Báez fue Juan Ramón Carrasco, como entrenador del plantel principal. Entre 2001 y 2006 dirigió en las juveniles de Fénix. Pasó por todas las categorías. Fue campeón del Uruguayo en Sexta. Al descubrir su capacidad para trabajar con los jóvenes, el gerente deportivo Raúl Moller lo llevó a Peñarol y Víctor Púa, quien llegó como coordinador de juveniles, le brindó más confianza. Estuvo en Peñarol entre 2006 y 2010. Allí dirigió los equipos de Sexta y Séptima. Fue asistente de Fabián Coito y campeón en Sexta División. En 2010 volvió a Fénix. El año pasado completó 12 temporadas consecutivas junto a Marcos Mansulino. En 2022 estuvo a cargo de plantel de Cuarta y además asumió la responsabilidad de la captación de Fénix en el Oeste. El trabajo de captación en el club se divide en dos zonas, Este y Oeste. López Báez: un entrenador con carisma para juveniles Quienes trabajaron con él o fueron rivales, lo definieron como "un docente puro, que sabe llegar a los chiquilines". Tiene un gran recorrido en las categorías más chicas de juveniles y es muy importante su experiencia, porque, explicaron, "es la etapa en la que comienza el desarrollo físico, empiezan a comprender el juego espacio y tiempo, y también es el primer año en el que pasan de la cancha chica (de fútbol infantil con siete jugadores) a la de 11". López Báez dijo a Referí que le gusta trabajar en esa etapa porque puede acompañar a los adolescentes en "una etapa muy importante para incorporar valores e impulsarlos a seguir estudiando". Su largo recorrido con los jugadores que inician el ciclo en las divisiones juveniles fue lo que lo llevó a esta nominación. La selección sub 15 recupera a un entrenador Con la incorporación de López Báez como técnico, la selección sub 15 vuelve a tener entrenador después de un año y comenzará en enero a preparar el Sudamericano que Conmebol tiene fijado con fecha de comienzo el 17 de noviembre y de finalización 3 de diciembre. Aún no fue asignada la sede. La selección más chica de las que trabaja en el Complejo de la AUF entrena tres veces por semana, de lunes a miércoles. El último entrenador de la sub 15 de Uruguay fue Alejandro Garay, quien finalizó su contrato con la AUF el 31 de diciembre de 2021 y no le renovaron. Leonardo Carreño Alejandro Garay Durante todo 2022 esta categoría no tuvo entrenador ni actividad. El plan de Óscar Washington Tabárez comprendía que todas las categorías, desde sub 15 a sub 20 debían tener continuidad todo el año. Las selecciones juveniles se vieron seriamente afectadas por la pandemia de covid-19, porque durante 2020 no tuvieron actividad, en 2021 fue reducida, se suspendieron todas la competencias internacionales y recién comenzaron a retomar la normalidad de sus torneos en 2022. En este 2023 vuelven las competencias de juveniles a nivel internacional con los Sudamericanos que organiza Conmebol y los Mundiales de FIFA. La sub 15 de Uruguay entre 2010 y 2021 estuvo dirigida por Alejandro Garay (10 años) y Diego Demarco (dos años). Los entrenadores de Uruguay en juveniles son: @Uruguay Marcelo Broli Marcelo Broli en sub 20, quien el 15 viaja a Ecuador con la selección que jugará el Sudamericano. Camilo dos Santos Diego Demarco Diego Demarco en sub 17 está terminado de preparar el combinado que jugará el Sudamericano en marzo. Edgardo López Báez Edgardo López Báez en sub 15 comenzará a trabajar en este mes de enero en el Complejo de la AUF. El entrenador que aún debe designar la AUF es el de la selección mayor, luego que el 2 de diciembre terminó el contrato con Diego Alonso. Según pudo conocer Referí, el plan de los neutrales es nombrar al entrenador después de las elecciones de febrero.