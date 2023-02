Elecciones en la AUF: el MEC no las suspende y enviará a dos observadores

El día previo a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que este jueves se realizarán a la hora 18 en el Estadio Centenario, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, informó a Referí que desde su cartera no existen razones para suspender el acto eleccionario y que enviará a dos observadores.

De todas formas, queda planteada la opción de que si se constata una “vulneración que afecte la elección”, el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) podrá pedir que se repita la elección.

Para las elecciones de la AUF se presentaron dos candidatos, Ignacio Alonso, el actual presidente que busca la reelección, y Pablo Ferrari.

¿Por qué el MEC no suspende las elecciones de la AUF de este jueves?

Da Silveira explicó que este martes recibió “una denuncia presentada por 15 clubes”, en la que se dio cuenta que el Consejo de Liga de Fútbol de Primera División Amateur decidió a mano alzada a quién van los seis votos que tiene en el Congreso en las elecciones de este jueves, cuando entienden que ese proceso debió realizarse a través de voto secreto.

El MEC dio vista a la AUF de la denuncia, este martes se notificó la asociación y tiene 10 días hábiles para hacer sus descargos.

Consultado sobre la posibilidad de que este jueves no se realicen las elecciones, el ministro respondió: “No vamos a suspender las elecciones porque no tiene hechos irreversibles. Si después se define que no tiene validez, se harán de nuevo".

El MEC nombró dos observadores para la elección de la AUF

A pedido de la AUF, en una situación que no es excepcional, explicó el Ministro, el MEC comunicó formalmente este martes que fueron designados dos veedores para las elecciones del jueves.

La potestad de ellos será observar y dar vista de lo sucedido al MEC, pero no pueden suspender las elecciones.

Da Silveira dijo que el objetivo del MEC es “velar por el buen funcionamiento del acto eleccionario”.

Fueron designados para esta función la escribana Celia Rodríguez Escudero en calidad de titular y el abogado Francisco Matías Santestevan Protti, en calidad de alterno.

En la resolución del MEC se establece que fueron designados “con el cometido de presenciar el desarrollo del referido acto y producir informe a esta Dirección de lo acaecido”.

¿Qué tiene que ocurrir para que se realicen de nuevo las elecciones de la AUF?

Luego de las elecciones se pueden plantear tres escenario, explicó Da Silveira:

1) Si concluyen que "no se vulneró ninguna norma", en ese caso quedará firme la elección de autoridades de este jueves.

2) En el caso que se constate que hubo una vulneración, pero que "no afecta" al acto eleccionario, estudiarán los casos para tomar una decisión.

3) En caso que se constate una "vulneración que afecta la elección", en ese escenario el MEC pedirá automáticamente que se repita la elección.