Pablo Ferrari: "Seguir con este modelo de gestión no va a zurcir ir a la grieta"

Por Pablo Benítez y Marcelo Decaux

Pablo Ferrari es el rival de Ignacio Alonso para las elecciones en la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol que se celebrarán el próximo jueves.

Promovido por un bloque de 13 equipos de instituciones históricas con poder de convocatoria, lideradas por Peñarol y donde se cuentan a Defensor Sporting, Danubio, Liverpool, River Plate, Wanderers, Cerro y Fénix, entre otras, Ferrari pidió licencia en su cargo como subsecretario nacional del Deporte para iniciar su campaña.

De la gestión de Alonso, de los cambios que intentará promover, de la falta de transparencia y de la selección uruguaya, Ferrari charló con Referí en la previa a unas elecciones que ve difíciles pero no "imposibles".

Pasaron dos semanas desde que decidió ser candidato a presidente de la AUF. ¿qué tan intensos fueron estos días?

Fueron muy intensos sí, porque el miércoles 25 (de enero) recibí esta grata sorpresa de que varios clubes profesionales históricos y con la mayor hinchada de fútbol uruguayo, me vinieron a buscar. A partir de ahí, obviamente, que tuve que tomarme unas 25-27 horas para decidirlo. Lo que hice, inmediatamente, fue hacer las llamadas correspondientes. No pude, de ninguna manera, avanzar con las propuestas hasta no tener un contacto con las personas que tenía que tener, que las tuve y a partir de ahí sí empecé a considerar la situación. La verdad que es un desafío enorme, pero no es la primera vez que que tomo desafíos importantes en mi vida y fueron días muy intensos. Yo soy muy formal y a partir de que se ingresó la candidatura, empecé a tener contacto incluso con ustedes los periodistas e inmediatamente ponerme a trabajar con los actores del fútbol, principalmente con los que van a decidir la elección, los que votan. Me reuní con muchísima gente: sociedades anónimas deportivas, entrenadores, jueces y he recabado mucha información y estoy trabajando bastante en los informes que me están presentando.

¿Qué sondeo hizo con ese primer panorama general y qué chances siente que tiene para la elección del jueves?

Yo no lo veo imposible, es un desafío difícil, pero no es imposible. Bueno, de hecho (Ignacio) Alonso que era tesorero de la AUF en la época del escribano (Wilmar) Valdés, y ya sabemos cómo terminó el período de Valdés, luego vino la intervención de la AUF y se redactó un nuevo estatuto y sobre ese estatuto él se candidateó a presidente junto con (Óscar) Curutchet, y Curutchet ganó la primera vuelta y luego Alonso ganó la segunda vuelta. Así que si bien la tendencia podía ser, antes de mi aparición, desventajosa para mí también hubo desventaja en elecciones anteriores y se pudieron revertir. Sé los espacios que hay que ir a buscar y los estoy buscando.

Inés Guimaraens

En su discurso, usted ha dicho que quiere ser presidente para traerle paz a la AUF y zurcir las diferencias que existen entre partes que están actualmente enfrentadas, pero ¿cuál es su plan para presidir a la AUF?

Primero que nada te contesto que el fútbol uruguayo está en una grieta, no me cabe la menor duda, que seguir con este modelo de gestión no va a zurcir ir la grieta. No hablo contra Ignacio Alonso sino contra la gestión de él y los que lo acompañaron. No ayudó a que esa grieta se achicara y yo vengo con esa intención, con ese talante como he dicho, de tratar de solucionar porque entiendo que si no hay paz política es imposible realizar acuerdos y estoy convencido que yo vengo a cuidar a todo el fútbol uruguayo y no algunos. Mis planes, concretamente, son trabajar entre todos los actores del fútbol uruguayo en un plan estratégico rápido en el cual todas las cosas en las que estamos de acuerdo, que estoy seguro que pueden llegar a ser bastantes, las ponemos a un costado, no las discutimos más, y empezamos a discutir aquellas, en que no estamos de acuerdo. Porque independientemente de mí, de Alonso, Valdés y de todos los presidentes que han estado, tiene que haber un plan que no dependa del gobernante de turno, que no dependa del presidente de turno.

¿Pero qué planes concretos tiene?

Hay cosas para hacer rápidamente como nombrar al técnico de la selección, hay que hacerlo ya. Para eso no podemos tomarnos mucho tiempo, pero eso sí, la decisión, que va a ser del presidente y del Comité Ejecutivo, va a ser tomada como se tiene que tomar: consultando a la gente que se tiene que consultar porque mi intención es que Audef (Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol) tome participación en el asesoramiento y en la opinión que tienen ellos sobre el técnico de la selección, sobre el director deportivo, sobre el gerente deportivo. Hoy Audef tiene un voto la AUF, sin embargo yo he tenido reuniones con ellos y se sienten desoídos. Eso marca mi estilo diferente con el cual voy a trabajar en la AUF. Voy a trabajar tomando decisiones, asesorándome y escuchando a los involucrados. Por ejemplo, me enteré el pasado lunes cuando fui a Peñarol, que me dieron el apoyo tras recibir muchas preguntas las cuales contesté todas. que estaban sorprendidos de que (Eduardo) Ache había sido designado para la Comisión del Mundial 2030 por parte de la Conmebol con el aval de Ignacio Alonso.

¿Usted lo hubiera designado?

Yo no discuto si Ache sí, si Ache no. Pero prefiero la alternancia y no siempre las mismas personas. Pero sacando de lado eso, creo que se tiene que, por lo menos, avisar a las partes interesadas. Todos los otros clubes tienen que saber porque es un cargo importante y todos los cargos importantes que tiene derecho el presidente de la AUF nombrar, obviamente que siempre va a ser la decisión del presidente conjunto con el consejo, pero tienen que estar involucradas las personas. No nos podemos enterar por la prensa, tiene que haber en ese sentido más transparencia.

Ese es un tema del que ha hablado usted mucho en estos pocos días, transparencia. ¿A qué se refiere específicamente?

La transparencia la quiero llevar con el plan en los gastos. Transparencia en los viáticos al exterior. Transparencia en las personas que viajan en las delegaciones: si ocupan hoteles de lujo u ocupan hoteles de otra categoría. Cómo se designan los hoteles para la delegación uruguaya. Porque lo que pasó en el Mundial está la vista. Más allá de que a Uruguay le fue mal deportivamente aún hubiese pasado, la elección del hotel, a todas luces, fue un error. La selección uruguaya estaba supuestamente concentrada en un lugar donde había pasajeros de hotel en otros pisos, obviamente independiente, pero había muchos dirigentes, había familia. ¿Por qué no copiamos el modelo que fue exitoso en otras selecciones en el Mundial? Y hablemos de la más exitosa, Argentina, que se fue un complejo, a una universidad, alejado. Eso no quiere decir que los jugadores no tengan derecho a ver a su familia, todos los lunes (Lionel) Scaloni permitía el día libre posterior al partido a los jugadores a ver sus familiares, incluido el partido que perdieron ante Arabia Saudita. ¿Por qué los clubes tuvieron que pedir cuáles fueron los gastos del Mundial, quiénes fueron en calidad de qué? Colguémoslo de la página web. Entonces, cuando tú me preguntás el plan, en la parte de las elecciones es eso, ordenar un poco. Yo quisiera consultar al Maestro (Óscar Washington) Tabárez a ver qué tiene para decirme de su proceso y si es posible y me recibe, que por lo menos me lo diga a mí. cómo ve este proceso, porque los jugadores con la adrenalina y con todo lo que dejaron en la cancha, frustrados, cometieron errores de conducta que hasta ellos mismos se arrepienten y hoy estamos en una situación de que hubo que dirimirlo en los estrados judiciales del fútbol, que antes no pasaba. Cando perdimos con Holanda (Sudáfrica 2010, semifinales) el Mundial pasado, los jugadores se encargaron de saludar a cada uno de sus rivales. Esas cosas no podemos perderlas. Podemos perder en la cancha, pero no podemos perder lo que ya habíamos conseguido. Y no estoy diciendo, por favor, que quiero nombrar a Tabárez como técnico de la selección.

Inés Guimaraens

¿Diego Alonso puede seguir en el cargo?

Me parece un excelente técnico, pero yo hoy tendría un acto de irresponsabilidad si diría si me parece bien o me parece mal porque entonces estoy contradiciendo lo que yo mismo creo que es informarme bien, consultar con las personas que tengo que consultar, con Audef, con los otros miembros del Ejecutivo, ver el informe de (Jorge) Giordano que todos sabemos que el informe de Giordano fue verbal por lo que voy a tener que tener una charla con él.

¿Hay que recortar gastos en la selección uruguaya para derramar más dinero en los clubes del fútbol uruguayo?

Yo creo que más que quitarle a la selección para darle a otro, lo que tenemos que hacer es mejorar el producto selección y el producto fútbol uruguayo, porque creo que podemos levantar el nivel de ese producto para que valga más y así derramar, sí, a los que más precisan que son las selecciones juveniles, el fútbol amateur, la C, la B, y aquellos equipos de Primera que si bien están en Primera tienen dificultades, porque hoy en día de repente visualmente en la cancha se ve un buen césped, buena cartelería y tribuna, pero los vestuarios no son acordes a lo que merece un deportista. Entonces sí, volquemos eso, pero para mí antes que nada es mejorar los ingresos y a su vez distribuir mejor los costos.

¿Está de acuerdo con que los jugadores de la selección uruguaya se lleve el 50% de los premios del Mundial?

Son cuestionamientos que vienen desde hace tiempo, entonces este yo me quiero sentar con los jugadores. Estoy yendo a todas las reuniones que me están invitando y apenas tenga en contacto con ellos lo hablaremos, ellos me darán su punto de vista. Yo tengo una propuesta de los clubes para modificar esa realidad, pero no para para perjudicar a nadie, sino para proteger a lo que decíamos hoy: aquello que no tienen. Aparte, ¿quién más que los jugadores, la asociación de jugadores y la Mutual en que dineros fuertes vayan para las selecciones juveniles si ellos mismos quieren mejorar los vestuarios, que haya plata para el transporte? A mí me pasó en la reunión que tuve con OFI (Organización de Fútbol del Interior), donde estuve tuve dos horas y media reunido, el principal problema era que no tenían para el transporte, no había plata para el transporte o llegaba tarde. Eso les hizo empeorar la competencia porque no tenían las mismas chances que los de la capital porque los traslados son caros y a los vestuarios hay que darles mucha plata para mejorarlos. Mis hijas jugaron al fútbol femenino en City Park y teníamos que cuidar entre varios padres que no entraran hombres porque el cartel donde el vestuario donde se cambiaban las mujeres decía hombres. Bueno, esos fondos yo creo que a los jugadores lo podemos convencer para que vayan para mejorar eso. De manera ordenada, no indiscriminada y favoreciendo a uno o al otro.

¿Qué visión tiene sobre AUFTV?

No tengo nada contra AUFTV, ni mala ni buena impresión. Es una herramienta que hay que ver si es posible de seguir adelante, hay que analizarla, y primero que nada analizar sus costos, ni que hablar, porque cuando uno pone la Asociación Uruguaya de Fútbol que es una asociación sin fin de lucro, una unidad de negocios está cambiando el chip de lo que es una una asociación. AUFTV es una unidad de negocio que hay que cuidar: qué costos tiene, qué periodistas se contratan. si se contratan solo de del medio local, si se pueden contratar de otro medio. Y lo que sí me parece importante porque estos días ha generado mucho ruido en las redes es que hay periodistas muy buenos, pero hay otros periodistas contratados por AUFTV que han tomado partido en esta elección. Y no lo digo por mí, es más, lo digo más por Alonso. Si nosotros continuamos con AUFTV, una de las medidas que voy a tomar es hacer un Código de Ética de los periodistas para trabajar en AUFTV, pero no para perseguir al periodista, al contrario, para protegerlo porque si tanto AUF como el periodista respetan ese Código de Ética no va a haber ningún tipo de suspicacia y va a estar protegido el periodista y la AUF no va a estar manchada.

Inés Guimaraens

¿Qué otras diferencias tiene con Ignacio Alonso?

Obviamente siempre las diferencias son con la gestión porque yo tengo una buena relación con Alonso. En lo que tiene que ver con la infraestructura del fútbol uruguayo, hoy no hay una planificación por la cual todos tengan claro a quién le toca fondos forward desde la Conmebol para arreglar sus complejos, poner césped sintético, iluminar. Hay gente que se enteró hace poco que Rentistas fue iluminado. Esas cosas tienen que ser más transparentes tienen que tener una cuota de visibilidad con todos los actores. Cuanto más transparente seamos, y no estamos hablando de dolo, más fácil vamos a poder gobernar.

Pero todos los clubes han recibido fondos de Conmebol, incluso muchos que son contrarios a la gestión de Alonso.

Yo lo que digo es que tengamos las reglas claras todos de qué va a suceder con los fondos, a largo aliento, de antemano saber, para que yo, club, esté preparado para presentar un proyecto y no esté en desventaja con clubes que tienen más capacidad. Reglas claras para que todos tengan la misma oportunidad.

Alonso dijo que su cargo en la Secretaría Nacional de Deporte es incompatible con una postulación a presidente de la AUF. ¿Qué opina al respecto?

No sé, capaz que Alonso tiene alguna otra información de incompatibilidad que es la que va a dar la Conmebol, que ya debería haber dicho si tiene algún detalle que me falte en todo lo que mandé, incluso le puse a disposición todo mi contacto por si falta alguna algún tema formal. Yo me asesoré muy bien. Desde que tomé la decisión, no de cuando presenté la candidatura, cuando tomé la decisión, me asesoré y pedí licencia reglamentaria. O sea, yo no estoy tomando ninguna decisión de la Secretaría a partir de que tomé la decisión de ser candidato a presidente de la AUF. Pero me extraña, la verdad que me extraña porque quizás ustedes no lo saben, pero yo siendo subsecretario y le pasó lo mismo a Alfredo Etchandy cuando integró la Secretaría, y sin hablar de intervención, sino simplemente para ordenar una federación que estaba complicada políticamente, Etchandy fue presidente de la Federación de Handball y no escuché a nadie decir absolutamente nada y tampoco Alonso decir nada cuando yo también fui presidente en estos dos años o en un período de estos dos años como presidente de la Federación de Handball, estuve trabajando con la con los clubes de handball para llegar a un acuerdo de paz político y hoy están dirigiendo la oposición y el oficialismo, mancomunadamente. Yo no estaba de licencia ahí. Yo estaba en ejercicio de mi cargo de subsecretario y fui presidente de la Federación de Handball y no vi ningún cuestionamiento ético de nadie, así que me sorprende.

Inés Guimaraens

Alonso también dijo que hace un tiempo no muy lejano a la presentación de su candidatura a la AUF, usted no tenía una visión crítica de la gestión de Alonso sino más bien elogiosa.

A Alonso lo he apoyado en todo lo que me ha pedido la AUF que muy pocas veces me lo pedía directamente, pero a veces a través de (Gastón) Tealdi, Victoria Díaz, Andrea Lanfranco o Matías Pérez. Mi celular estaba siempre a la orden, incluso en momentos muy complicados de la pandemia donde se pidieron exoneraciones como hicieron todas la federaciones. Y si hay un tuit mío o un me gusta a Ignacio Alonso lo hay también con otros presidentes de federaciones, no era solo para él. Ahora depende de que tuit estemos hablando. Yo no es que no esté en desacuerdo con todo lo que hace Alonso, fijémonos a qué se refiere. Pero hoy yo estoy revisando la gestión de Alonso y veo estas cosas y aparte fueron por las cuales me fueron a buscar estos clubes porque no estaban de acuerdo con la gestión de Alonso y a su vez estos clubes no me pidieron que yo gobernara para ellos. Yo no tengo compromiso con nadie. No tengo compromisos con la empresa Tenfield ni con los jugadores, no tengo compromiso con los clubes que me han propuesto, mi único compromiso es unir al fútbol uruguayo y trabajar para todos y cuidar a todos.