Ofrecieron a Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro para la selección uruguaya; ¡no te duermas Diego Alonso!

Desde que el 2 de diciembre la selección uruguaya se quedó sin entrenador, porque concluyó el contrato que Diego Alonso, el teléfono de los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no deja de sonar con propuestas de nombres para el cargo vacante.

Escuchan, toman nota, y siguen procesando en silencio, mientras se proyectan a fines de febrero para tomar una decisión.

El único tiempo que los apura es el 3 de marzo, fecha en la que la AUF debe presentar la lista de reservados para la fecha FIFA de la última semana de ese mes.

El hecho que la Conmebol postergó el inicio de las Eliminatorias para el segundo semestre, alivió los urgencias que la AUF tenía en diciembre si el clasificatorio para 2026 comenzaba en marzo próximo.

Diego Alonso es la prioridad para la selección mayor

Los neutrales se plantearon como prioridad la continuidad de Diego Alonso. Hay aspectos deportivos y técnicos que los hacen apostar por el técnico de 2022:

1) El informe de la secretaría técnica de la AUF destacó la gestión del exentrenador de la selección, porque el comienzo de su recorrido en enero 2022 fue valiente cuando en momentos claves tomó decisiones que torcieron el rumbo de la selección, levantó futbolísticamente y anímicamente al plantel, lo puso en un buen tono futbolístico, convenció a los jugadores y ganó los cuatro partidos de las Eliminatorias. Del lado negativo quedó la mala gestión en el Mundial

AFP

Diego Alonso en el Mundial 2022

2) Ese aspecto negativo, tiene su mirada positiva para los dirigentes: la experiencia de Alonso en Qatar 2022 es un elemento a favor pensando en 2026, porque no volverá a repetir los errores del Mundial.

Sin embargo, juega en contra de Diego Alonso un elemento político y el silencio del DT:

1) el riesgo de nombrarlo representa una mochila para los dirigentes, porque si continúa no tiene margen para fallar en el inicio del clasificatorio mundialista y deberán respaldarlo a cualquier precio.

2) el silencio del entrenador, que no salió públicamente a dar explicaciones tras el fracaso en el Mundial, está empezando a jugar en contra. Hace seis semanas que quedó eliminado y Alonso aún no dio la cara.

Alfaro y Gareca aparecen en escena de la selección uruguaya y hacen su juego

Mientras todo eso ocurre, el teléfono de los dirigentes de la AUF suena insistentemente, a través de varios empresarios, que ofrecieron los nombres de los argentinos Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca.

AFP

Ricardo Gareca

Esto ocurre en un momento en que los dos entrenadores no tienen definido su futuro, pero están a punto de cerrarlo, y por estas horas la definición avanza en un tablero de ajedrez, en el que cada uno hace su juego.

Alfaro tiene que confirmar a Ecuador si acepta continuar o no, y Gareca está en la mira de Perú, siempre y cuando ajuste su contrato.

¿Gareca o Alfaro pueden ser entrenadores de Uruguay? Según pudo conocer Referí, los dos entrenadores tienen posibilidades de asumir en Uruguay.

AFP

Gustavo Alfaro en el Mundial 2022

En el caso de Alfaro, el tema económico no es una limitante.

Uruguay le puede ofrecer un contrato similar al que le propuso Ecuador.

La AUF paga US$ 150.000 por mes para todo el cuerpo técnico con impuestos incluidos. El técnico recibe unos US$ 60.000 por mes. Esto equivale a US$ 1.800.000 al año. La cifra que recibe en Ecuador es similar.

La situación de Gareca es diferente. En Perú el DT cobra tres veces más de salario.

La Federación Peruana quiere renovar, pero pretende bajar el contrato del argentino.

Entonces, la definición del entrenador de la selección uruguaya se transforma en una partida de ajedrez.

El presidente Ignacio Alonso utiliza el tiempo para tomar su mejor opción y sabe que Gareca y Alfaro están cerca de la AUF: 1) porque lo ofrecieron diferentes empresarios, 2) no podrán cobrar en Ecuador y Perú mucho más que en Uruguay, 3) la selección uruguaya tendrá un buen plantel, con Araujo, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta y Darwin Núñez para pelear por la clasificación y hacer un buen Mundial en 2026.

Mientras tanto, Diego Alonso sigue en silencio.